Обзор JBL T225 TWS Ghost: полностью беспроводные прозрачные наушники

Ассортимент TWS наушников постоянно пополняется новыми моделями. Одни новинки остаются незамеченными, другие же — надолго привлекают внимание аудиофилов. Яркий пример запоминающейся и долгоиграющей (во всех смыслах) модели — наушники ЖБЛ T225 TWS Ghost. У них крутой дизайн, но это еще не все. Есть также другие фишки.
Начать все же стоит именно с визуальных характеристик, они у наушников весьма необычные. Первое, что бросается в глаза, — прозрачный корпус кейса и самих «ушей». Сквозь цветной пластик просматриваются все «внутренности». Это большой плюс для гиков, интересующихся электроникой, а также для любителей оригинальных дизайнерских решений.
Доступны две цветовые вариации.
Форм-фактор традиционный — это классические вкладыши на высокой «ножке». Кейс выполнен из гладкого, приятного материала. Держать его в руках — одно удовольствие. Весит он (вместе с парой наушников) 57 г.
Если наушники заряжены, подключить их к смартфону или планшету не составит труда. Достаточно вынуть T225 TWS Ghost из футляра. Они сами начнут поиск устройства, к которому запланировано подсоединение. Синхронизируются «уши» с гаджетами на IOS и с Андроидами.
Технология Dual Connect, доступная для многих полностью беспроводных наушников, позволяет пользоваться только одним наушником для прослушивания музыки или разговоров.
Управление максимально простое и понятное на интуитивном уровне. Для включения, выключения и управления музыкой и вызовами в большинстве случаев достаточно единичного или двойного тапа по одному из наушников.
В конструкции самих наушников нет кнопок и датчиков, позволяющих сделать звук громче или тише. При этом диапазон громкости достаточно широкий, а регулировать его можно при помощи смартфона или другого подключенного устройства. Чувствительность составляет 105 Дб. Это достаточно много для миниатюрной модели без проводов.
Главные преимущества T225 TWS Ghost:
Наушники-«призраки» (так переводится приставка Ghost) привлекают сбалансированными характеристиками. Цена у них средняя, при этом возможности — на уровне некоторых моделей из премиум-сегмента. Качество звука не вызывает нареканий. Стоит отдать должное также эргономике. У T225 TWS Ghost удобная посадка, при этом они не давят и не натирают благодаря плотным силиконовым амбушюрам.