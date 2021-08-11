Обзор JBL T225 TWS Ghost: полностью беспроводные прозрачные наушники

Ассортимент TWS наушников постоянно пополняется новыми моделями. Одни новинки остаются незамеченными, другие же — надолго привлекают внимание аудиофилов. Яркий пример запоминающейся и долгоиграющей (во всех смыслах) модели — наушники ЖБЛ T225 TWS Ghost. У них крутой дизайн, но это еще не все. Есть также другие фишки.

Внешний вид

Начать все же стоит именно с визуальных характеристик, они у наушников весьма необычные. Первое, что бросается в глаза, — прозрачный корпус кейса и самих «ушей». Сквозь цветной пластик просматриваются все «внутренности». Это большой плюс для гиков, интересующихся электроникой, а также для любителей оригинальных дизайнерских решений.

Доступны две цветовые вариации.

Черная — для сторонников стильного минимализма. Оранжевая — для тех, кто хочет внести ярких красок в собственный образ.

Форм-фактор традиционный — это классические вкладыши на высокой «ножке». Кейс выполнен из гладкого, приятного материала. Держать его в руках — одно удовольствие. Весит он (вместе с парой наушников) 57 г.

Особенности подключения

Если наушники заряжены, подключить их к смартфону или планшету не составит труда. Достаточно вынуть T225 TWS Ghost из футляра. Они сами начнут поиск устройства, к которому запланировано подсоединение. Синхронизируются «уши» с гаджетами на IOS и с Андроидами.

Технология Dual Connect, доступная для многих полностью беспроводных наушников, позволяет пользоваться только одним наушником для прослушивания музыки или разговоров.

Управление максимально простое и понятное на интуитивном уровне. Для включения, выключения и управления музыкой и вызовами в большинстве случаев достаточно единичного или двойного тапа по одному из наушников.

Звук

В конструкции самих наушников нет кнопок и датчиков, позволяющих сделать звук громче или тише. При этом диапазон громкости достаточно широкий, а регулировать его можно при помощи смартфона или другого подключенного устройства. Чувствительность составляет 105 Дб. Это достаточно много для миниатюрной модели без проводов.

Главные преимущества T225 TWS Ghost:

Отсутствие активного шумоподавления. Для «уличных» наушников это преимущество. Гулять с ними безопаснее, звуки внешнего мира отсекаются не полностью. Можно услышать приближающуюся машину или байк.

Отличные басы. Модель прекрасно подходит для прослушивания так называемой тяжелой музыки, и это — заслуга технологии Pure Bass. Она гарантирует чистое воспроизведение низких частот. Высокие и средние частоты тоже не искажаются.

Автономность. 5 часов при непрерывном проигрывании аудио — отличный результат. Это потенциал самих наушников. Емкости аккумулятора, встроенного в зарядный футляр, хватает еще на 4 дополнительных зарядки и 25 часов работы.

Хороший микрофон. Разработка JBL способна создать оптимальные условия для телефонных разговоров и записи аудиосообщений. Микрофон передает голос без помех и посторонних звуков.

Выводы

Наушники-«призраки» (так переводится приставка Ghost) привлекают сбалансированными характеристиками. Цена у них средняя, при этом возможности — на уровне некоторых моделей из премиум-сегмента. Качество звука не вызывает нареканий. Стоит отдать должное также эргономике. У T225 TWS Ghost удобная посадка, при этом они не давят и не натирают благодаря плотным силиконовым амбушюрам.