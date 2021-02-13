Обзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часов

До этого мы в рамках нашей «Лаборатории» проводили тестирование беспроводных наушников JBL Tune 125 TWS. Сейчас же очередь дошла до их собрата — JBL Tune 225 TWS. Если вкратце, то данная модель представляют собой наушники открытого типа с компактными размерами, неплохим звуком и запасом работы до 25 часов. Обо всем подробнее читайте в нашем обзоре.

Комплектация

JBL Tune 225 TWS поставляются в яркой упаковке в цвет самой модели. Внутри нее находятся кейс, кабель питания и руководство пользователя.

Внешний вид

Tune 225 TWS выполнены в аккуратном минималистичном дизайне. Корпус устройства полностью выполнен из принятого на ощупь матового пластика, на котором с трудом собираются следы от пальцев и другие загрязнения.

Модель доступна сразу в 6 различных цветах: черный, синий, бежевый, серый, розовый и белый.

Также есть еще более интересная вариация данных наушников — лимитированная серия JBL Tune 225TWS Ghost Edition. В таком случае изготовлена из прозрачного глянцевого пластика, через который можно рассмотреть все внутренние элементы. На нашей памяти это первые наушники, в которых прибегли к такому небанальному дизайнерскому решению.

Магнитная крышка кейса легко открывается в одно движение пальца. Под крышкой имеется световая индикация, которая наглядно отображает оставшийся процент зарядки.

Наушники не вакуумные и по своему строению относятся к внутриканальным. На голове они сидят отлично и почти не ощущаются, но если специфика формы вашего уха не позволяет носить подобные модели, то с 225TWS ситуация будет аналогичной.

На обеих наушниках имеются по одной кнопке. Левая отвечает за переключение треков, а права за паузу и при двойном нажатии вызове голосового помощника Google Assistant или Siri.

Первое подключение

На кейсе нет ни единой кнопки, так что JBL Tune 225 готовы к работе сразу после того как вы откроете верхнюю крышку. Для подключения к смартфону необходимо надеть наушники, выбрать их в списке Bluetooth устройств и дождаться соответствующего звукового сигнала, который будет свидетельствовать об успешном подключении. Соединение осуществляется благодаря Bluetooth 5.0. К его качеству работы у нас нет ни единой претензии.

Из интересного наушники умеют работать по отдельности в моно режиме. Мало кому это будет по-настоящему полезно, но все же наличие данной функции радует.

Как звучат?

За звук в JBL Tune 225 отвечает пара приличных динамиков на 12 мм. Для своего класса они играют крайне прилично. Во время прослушивания ощущается вся звуковая сцена, объем и приятный бас. Даже если выставить громкость на 100%, то все продолжает играть также ровно, не превращаясь в невнятное музыкальное мессиво.

Да, хотелось бы видеть в 225-ых еще и систему активного шумоподавления, но наличие подобной функции характерна только в более дорогих моделях.

Время работы

В плане автономности наушники нас особенно порадовали. От одного заряда они способны проработать до 5 часов. Также сам кейс дает еще дополнительные 20 часов работы или 4 полноценных цикла зарядки.

Процесс зарядки по разъему USB Type-C занимает ни много ни мало — 2 часа.

Итоги

JBL Tune 225 TWS показали себя, как добротные беспроводные наушники с адекватной стоимостью. Они обладают большим спектром доступных расцветок, привлекательным внешним видом, качественным звуком, надежным соединением, понятной системой управления и запасом автономности в 25 часов. Во время теста явных недостатков замечено не было.
Комментарии и отзывы JBL Tune 225 TWS
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