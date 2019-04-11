Обзор JetX. Гонка на максимальной скорости

Порог вхождения

Сегодня мне удалось протестировать игру JetX и оказалось, что гоночные симуляторы, если можно так сказать, живее всех живых. Я почему-то думал, что даже у крупных студий уже не получается придумать интересную идею и реализовать ее, а здесь у нас яркий пример того, что классный продукт можно создать и в относительно небольшой студии. Хотите получить невероятную гонку для своего ПК или шлема виртуальной реальности? Тогда самое время посмотреть на эту новинку и оформить заказ, ведь игра того точно стоит. А сейчас я расскажу, почему я так считаю и почему ничего подобного на рынке видеоигр просто нет.

Геймплей

Игровой процесс JetX довольно простой, но это лишь на первый взгляд. Разработчики специально сделали порог вхождения более низким, чтобы буквально любой геймер мог зайти и сразу погрузиться в увлекательное путешествие по виртуальному миру без особых трудностей. Например, я смог пройти пару гонок даже без обучения против ботов и занять первое место, хотя играл в эту игру впервые и никакого опыта у меня не было. Это крайне приятно, так как разработчик не давит на нас слишком уж сложными механиками. Однако, если вы решите стать более продвинутым игроком и выучить все тонкости управления, попробовать все типы оружия и собрать идеальный набор, то нужно будет потратить гораздо больше времени на изучение проекта. Здесь действительно много тонкостей, которые сразу в глаза не бросаются и лишь через какое-то время их можно изучить и понять. В этом плане игра крайне понравилась.

Недостатки

В плане геймплея все довольно просто — у нас есть виртуальный персонаж, который передвигается в открытом пространстве и стремится занять первое место в гонке. Чтобы победить, нужно не только быстрее всех двигаться, но и точно стрелять — для этого у нас есть два орудия. Теперь осталось лишь правильно распределять ресурсы. Например, по нажатию на Пробел вы можете ускорять себя и двигаться немного быстрее, но тогда заканчивается энергия и нужно подождать ее заполнение. Оружие тоже перегревается и если вы стреляете без перерыва, то нужно будет ждать охлаждения своего ствола. Кроме того, нам нужно не вылетать за пределы гоночного трека и стараться не сталкиваться с разного рода предметами на своем пути. Это сильно мешает побеждать, ведь враги очень быстро догоняют, если хоть немного притормозить. В целом, освоить эти механики можно за один час игры.

Итог

К сожалению, назвать управление с клавиатуры удобным я не могу — пробел для ускорения еще ладно, но вот Shift для управления поворотом на ходу нажимать крайне тяжело, а ведь без него входить в проходы и небольшие разломы очень трудно. Конечно, игра заточена под виртуальную реальность, но она работает и без шлема, а значит хочется какого-то удобства. Кроме того, к сожалению, тестировали мы игру в тот период, когда она еще не вышла в свет и найти хоть один матч в мультиплеере не удалось — просто не было игроков. Так что пришлось наслаждаться игрой против ботов, что не так уж и интересно, на самом деле.

У меня складывается впечатление, что JetX идеально подойдет для тех, кто хочет попробовать активные гонки в виртуальной реальности. Вы можете с радостью гонять по виртуальному миру и наслаждаться его красотами, входить в крутые повороты и мелкие щели на карте, чтобы побеждать врагов. Играть без шлема не так интересно, плюс управление немного странно себя ведет в некоторых ситуациях Но, если вы фанат необычных гонок и хотите попробовать что-то действительно уникальное, то игра явно вам подойдет — она активная, насыщенная и очень быстрая.