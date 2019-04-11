Обзор JetX. Гонка на максимальной скорости

2019-04-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - JetX; [30]
Сегодня мне удалось протестировать игру JetX и оказалось, что гоночные симуляторы, если можно так сказать, живее всех живых. Я почему-то думал, что даже у крупных студий уже не получается придумать интересную идею и реализовать ее, а здесь у нас яркий пример того, что классный продукт можно создать и в относительно небольшой студии. Хотите получить невероятную гонку для своего ПК или шлема виртуальной реальности? Тогда самое время посмотреть на эту новинку и оформить заказ, ведь игра того точно стоит. А сейчас я расскажу, почему я так считаю и почему ничего подобного на рынке видеоигр просто нет.

Порог вхождения

Игровой процесс JetX довольно простой, но это лишь на первый взгляд. Разработчики специально сделали порог вхождения более низким, чтобы буквально любой геймер мог зайти и сразу погрузиться в увлекательное путешествие по виртуальному миру без особых трудностей. Например, я смог пройти пару гонок даже без обучения против ботов и занять первое место, хотя играл в эту игру впервые и никакого опыта у меня не было. Это крайне приятно, так как разработчик не давит на нас слишком уж сложными механиками. Однако, если вы решите стать более продвинутым игроком и выучить все тонкости управления, попробовать все типы оружия и собрать идеальный набор, то нужно будет потратить гораздо больше времени на изучение проекта. Здесь действительно много тонкостей, которые сразу в глаза не бросаются и лишь через какое-то время их можно изучить и понять. В этом плане игра крайне понравилась.

Геймплей

В плане геймплея все довольно просто — у нас есть виртуальный персонаж, который передвигается в открытом пространстве и стремится занять первое место в гонке. Чтобы победить, нужно не только быстрее всех двигаться, но и точно стрелять — для этого у нас есть два орудия. Теперь осталось лишь правильно распределять ресурсы. Например, по нажатию на Пробел вы можете ускорять себя и двигаться немного быстрее, но тогда заканчивается энергия и нужно подождать ее заполнение. Оружие тоже перегревается и если вы стреляете без перерыва, то нужно будет ждать охлаждения своего ствола. Кроме того, нам нужно не вылетать за пределы гоночного трека и стараться не сталкиваться с разного рода предметами на своем пути. Это сильно мешает побеждать, ведь враги очень быстро догоняют, если хоть немного притормозить. В целом, освоить эти механики можно за один час игры.

Недостатки

К сожалению, назвать управление с клавиатуры удобным я не могу — пробел для ускорения еще ладно, но вот Shift для управления поворотом на ходу нажимать крайне тяжело, а ведь без него входить в проходы и небольшие разломы очень трудно. Конечно, игра заточена под виртуальную реальность, но она работает и без шлема, а значит хочется какого-то удобства. Кроме того, к сожалению, тестировали мы игру в тот период, когда она еще не вышла в свет и найти хоть один матч в мультиплеере не удалось — просто не было игроков. Так что пришлось наслаждаться игрой против ботов, что не так уж и интересно, на самом деле.

Итог

У меня складывается впечатление, что JetX идеально подойдет для тех, кто хочет попробовать активные гонки в виртуальной реальности. Вы можете с радостью гонять по виртуальному миру и наслаждаться его красотами, входить в крутые повороты и мелкие щели на карте, чтобы побеждать врагов. Играть без шлема не так интересно, плюс управление немного странно себя ведет в некоторых ситуациях Но, если вы фанат необычных гонок и хотите попробовать что-то действительно уникальное, то игра явно вам подойдет — она активная, насыщенная и очень быстрая.

Комментарии:
Pacer перезапустят и отправят на ПК и ко...
Pacer перезапустят и отправят на ПК и коУстали от однотипных гоночных симуляторов и хотите попробовать нечто совершенно новое? Тогда вам стоит по...
OPPO Reno 10X с уникальной камерой...
OPPO Reno 10X с уникальной камеройВ последнее время компании стали активно экспериментировать над тем, как бы разместить камеру в своем сма...
OPPO Reno Standard Edition с отличной ка...
OPPO Reno Standard Edition с отличной каЗа последнее время на рынок вышло очень много смартфонов, которые могут удивить вас своей камерой. Наприм...
LG готовит уникальный дисплей...
LG готовит уникальный дисплейВ последнее время многие производители смартфонов стали активно думать над созданием каких-либо уникальны...
Официально представлен Samsung Galaxy A8...
Официально представлен Samsung Galaxy A8Если вы следите за рынком смартфонов, то видите, как крупные компании стараются выпустить свои варианты с...
В Японии создают 5G-сеть...
В Японии создают 5G-сетьМинистерство связи Японии официально сообщила о том, что выделяет операторам мобильной связи частоты для ...
В Польше анонсировали бюджетный смартфон...
В Польше анонсировали бюджетный смартфонSamsung анонсировала смартфон Galaxy A20e в Польше. Это бюджетное дополнение к серии A поставляется с 5,8...
ASUS ProArt PA27UCX для ценителей качест...
ASUS ProArt PA27UCX для ценителей качестКомпания ASUS официально представила новый монитор для профессионалов, который получил название ASUS ProA...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Rombica Helios v02. Лучшая Smart-TV приставка Обзор Rombica Helios v02. Лучшая Smart-TV приставка
Обзор SteelSeries Arctis RAW. Наушники с хорошим звуком и выверенной эргономикойОбзор SteelSeries Arctis RAW. Наушники с хорошим звуком и выверенной эргономикой
Обзор INOI 5i Pro. Недорогой LTE-смартфон со сканером пальцаОбзор INOI 5i Pro. Недорогой LTE-смартфон со сканером пальца
Обзор Vizant 751 GPS. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и GPSОбзор Vizant 751 GPS. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и GPS
Обзор плюсов и минусов Huawei P30. Камера, быстродействие и техническое оснащениеОбзор плюсов и минусов Huawei P30. Камера, быстродействие и техническое оснащение
Xiaomi приготовила сюрпризы на свой день...
Xiaomi приготовила сюрпризы на свой день6 апреля Xiaomi отметила свой 9-й день рождения. Трудно поверить в то, что за столь короткую историю, ком...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix Sco...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix ScoДавно хотели себе качественную игровую клавиатуру, но не знали, что именно приобрести? Для фанатов шутеро...
Обзор Dolmen. Мнение о ранней версии игр...
Обзор Dolmen. Мнение о ранней версии игрСовсем недавно, когда бразильская студия Massive Work только запустила процесс по сбору средств на Kickst...
Google обновила своего голосового помощн...
Google обновила своего голосового помощнМногие лидеры IT-рынка продолжают делать ставки на своих голосовых помощников, где впереди планеты всей, ...
Предварительный обзор Acer Predator Trit...
Предварительный обзор Acer Predator TritИгровые ноутбуки всегда были дорогим удовольствием, но в последнее время это прямо очень дорогая игрушка....
Обзор NITE Team 4. Стань хакером...
Обзор NITE Team 4. Стань хакеромСегодня к нам на обзор попала игра NITE Team 4, которую можно смело назвать симулятором хакера. Здесь дос...
Samsung представила линейку 4K- и 8K-тел...
Samsung представила линейку 4K- и 8K-телНа закрытой презентации в Москве, компания Samsung раскрыла журналистам особенности новой линейки телевиз...
Предварительный обзор Samsung QLED 2019....
Предварительный обзор Samsung QLED 2019.Некоторое время назад компания Samsung официально представила свои новые телевизоры с разрешением 8К, кот...
Обзор Miscreated. Выживание на новом уро...
Обзор Miscreated. Выживание на новом уроГеймеры обожают проекты про выживание, так как это дает возможность попробовать себя в ином виртуальном м...
Предварительный обзор Roccat Noz. Наушни...
Предварительный обзор Roccat Noz. НаушниНедавно состоялся официальный анонс новой игровой гарнитуры Roccat Noz, которую можно смело назвать одно ...
Предварительный обзор Oppo A7n. Стильно ...
Предварительный обзор Oppo A7n. Стильно Если вы следите за рынком смартфонов, то заметили, что китайские компании в последнее время очень поджима...
С RaceRoom каждый сможет почувствовать с...
С RaceRoom каждый сможет почувствовать сЕсли некоторые думают, что компьютерные клубы и игровые автоматы канули в лету, то спешу их огорчить: и п...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor