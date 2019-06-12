Обзор Journey Of Life. Выживаем на острове

2019-06-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - Journey Of Life; [79]
Игры про выживание хороши тем, что вы можете зайти и попробовать себя в новой стихии, в новом амплуа. Такие проекты позволяют вам попробовать попасть в тот мир, в котором обычный человек никогда бы не захотел оказаться. И игра Journey Of Life дает вам такую возможность, правда есть в этом большая проблема — разработчики очень хотели сделать хорошо, а на деле получилось не очень. Совершенно не очень. Давайте смотреть на игру.

Геймплей

Ничего удивительного в игровом процессе Journey Of Life я не обнаружил — вы так же, как и в других играх, должны бегать по карте в поисках ресурсов для крафта предметов, чтобы потом построить себе дом или сделать инструменты. Не сказать, что это не весело, но все реализовано как-то неудобно и топорно. Например, я с большим трудом смог найти веточки, чтобы из них сделать веревку и потом скрафтить топор. И дело не в том, что я плохо разбираюсь в играх про выживание, а в том, что описания кустиков настолько мелкое и неудобное, что я очень долго не мог понять, где эти ветки искать. Кроме того, некоторые элементы, которые можно подобрать, ничем не отличаются от тех, которые подобрать нельзя. Приходилось первое время бегать лицом в пол, чтобы поймать нужный камень или веточку, которую можно взять в инвентарь. Это крайне странно и интерфейс разработчикам точно стоит подтянуть.

Недостатки

Очень не понравилось то, как разработчики отнеслись к виртуальному миру. Например, в определенной части локации я напоролся на невидимую стену — я вроде стою возле кустика и хочу к нему подойти, но мой персонаж бежит на месте. Решил пройти чуть левее и там такая же ситуация. То есть, разработчики нарисовали виртуальный мир и с ним все очень хорошо, но открытого мира в полноценном понимании просто нет. И это грустно, так как я хочу бегать по карте спокойно, а не натыкаться постоянно на преграды, которых просто нет. Также очень не понравился тот момент, что 90% деревьев в игре являются лишь декорациями, текстурами. Вы можете пробежать сквозь них и вам ничего не будет, так как это просто картинка, а на объект. Естественно, топором текстуру вы не разобьете и ресурсов не получите, а значит игроки будут опять бегать по миру в поисках того, с чем можно взаимодействовать.

Графика

Удивительно, но в плане графики все очень даже достойно — мне очень понравилось, как разработчики нарисовали воду, как она переливается на солнечном свету, как бегают крабы. Деревья, пусть они и только текстурой нанесены, тоже смотрятся довольно привлекательно и реалистично. Не совсем понравилась текстура земли, ведь она выглядит крайне дешево и некрасиво, но в целом с этим можно смириться из-за большого количества предметов на земле. Конечно, это далеко не самая красивая игра на рынке, есть масса более реалистичных продуктов, но здесь все довольно добротно сделано и можно даже похвалить тех людей, которые отвечают здесь за графику. Есть мелкие недостатки, но о них можно спокойно забыть, так как игра вынуждает обращать внимание на совсем другие проблемы. С графикой все очень хорошо и придираться я бы не стал совершенно.

Итог

От игры осталось довольно двоякое впечатление. С одной стороны, здесь отличная система строительства и есть все необходимое, чтобы вы получали удовольствие от происходящего на экране. С другой, разработчики не смогли достойно реализовать свои задумки и вы просто не сможете спокойно играть, не бегая постоянно по разного рода багам. Это расстраивает, ведь игрушка весьма красивая и яркая, в нее хочется играть, но вот такие недостатки вроде деревьев портят весь настрой.

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