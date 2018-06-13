Обзор Jurassic World Evolution. Лучшая игра про динозавров

2018-06-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Jurassic World Evolution; [74]
Мне трудно быть объективным при написании этого обзора, так как у меня в шкафу до сих пор лежит каста с «Парком Юрского периода», которую в детстве я посмотрел раз сорок. В то время, когда интернета еще и в помине не было, такого рода шедевры передавались из рук в руки, мы смотрели эту историю с огоньком в глазах и удивлялись качеству графики и сюжету. Сейчас, когда интернет позволяет посмотреть десятки фильмов про динозавров за один вечер, а игр выходит столько, что голова идет кругом, пользователи уже так не ценят крутые истории. Да и действительно стоящих проектов не так много — прошла уже почти половина 2018 года, а добротных релизов штук пять вышло. Тем Jurassic World Evolution и ценнее — разработчики вложили душу в каждый камешек, каждый листик и всех динозавров. Это видно, это ощущается, это можно услышать. От того и играть хочется.

Геймплей

В основе игрового процесса лежит создание вашего собственного парка развлечений. Если вы смотрели фильм, а я думаю, что играть в Jurassic World Evolution будут лишь фанаты, то понимаете о чем идет речь. Нужно строить загоны, вольеры и прочие сооружения для содержания ваших «питомцев», развивать свои развлечения и привлекать аудиторию. Это достаточно многогранный процесс, который зависит от массы параметров и требует от вас повышенного внимания — нужно следить за тремя направлениями развития своего предприятия. Активно развивайте научное направление, чтобы ваши динозавры были более интересны, тратьте средства на развитие развлекательной составляющей и не забывайте про безопасность. Только так можно будет реализовать действительно успешный парк, хотя даже при самом четком контроле форс-мажоры тоже случаются. Без этого никак, да и игра скорее позволяет вам получать удовольствие от решения этих проблем.

Динозавры

В игре про разведение динозавров самым важным элементом являются…динозавры. Это логично, так что разработчики явно просидели не один месяц с картинками из энциклопедий. Или может брали в штат ученого, который бы указывал какие элементы правильные, а какие не очень. В итоге получилось очень годно — я сам в детстве любил читать энциклопедии про наших «предков», и здесь прямо намного лучше книжек все нарисовали. Наши питомцы двигаются, пьют воду из озера, бегают и живут своей жизнью. Как и должны жить животные в зоопарке. Правда, это динозавры, а не какие-то там косули, так что ощущения от увиденного совсем иные. Выглядят динозавры живо, реально, красиво, хочется приближать камеру и только на них и смотреть. Правда, долго залипать не стоит, а то зоопарк наш разнесут особо неугомонные особи.

Графика

Картинка в игре замечательная, особенно если играть на максимальных или ультра настройках графики. Пейзажи завораживают, вода выглядит как настоящая и отражает облака с солнцем. Про живность я уже сказал, она выглядит даже круче, чем в каких-то фильмах. Внимание к качеству графики заметно буквально на каждом шагу — деревья, трава и прочая растительность колышется на ветру, постройки не напоминают бездушные коробки. Играешь и получаешь тонну удовольствия! Думаю, сделать картинку лучше при нынешних технологиях просто невозможно.

Итог: 10/10

Первый раз, когда я только сел играть, оторваться было практически нереально. Это такой увлекательный мир, который больше нигде не реализован, он притягивает и не хочет отпускать. Хочется исследовать больше точек на карте, создать новых динозавров, привлечь больше аудитории. Хотя, про заработок тут думаешь в последнюю очередь, сначала хочется посмотреть на всю эту красоту.


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