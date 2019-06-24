Обзор Kingdom Come: Deliverance Royal Edition. Идеальная RPG

Сокровища прошлого

Поток дополнений к игре Kingdom Come: Deliverance иссяк — теперь разработчики, видимо, будут заниматься новыми проектами, ведь новых DLC никто не анонсировал. Зато в свет вышло издание Kingdom Come: Deliverance Royal Edition, которое содержит все дополнения, которые вообще выходили к игре. Это круто, так как стоимость такого издания заметно ниже, чем оригинального со всеми DLC по отдельности, плюс вы сразу получаете весь возможный контент. Какой именно? Сейчас я расскажу про каждое дополнение, чтобы вы понимали, за что платите свои деньги. Но, небольшой спойлер, оно того стоит.

Из пепла

Довольно интересное дополнение, добавляющее карту с сокровищами. Если запастись смекалкой и лопатой, вы можете отправиться в увлекательное путешествие, отыскать спрятанные тайники и немного подзаработать. Отличное занятие как на начальной стадии игры, так и на поздней, ведь вы можете неплохо так развлечься в поисках сокровищ. Кроме того, вы получаете дополнительные доспехи для Генри, что тоже весьма приятная мелочь. Стоит отметить, что эту же карту сокровищ можно найти в интернете — гайдов очень много, вот только это вовсе не так весело, как искать тайники самому.

Амурные похождения отважного Яна Птачека

Первое крупное дополнение, которое добавляет нам часов 5-8 игрового процесса. Задача игрока в том, чтобы добраться до поселения, которое пережило пожар, и получить некую должность, которая позволит нам восстанавливать этот городок. Нужно будет добывать ресурсы, правильно их распределять, строить здания и получать от этого определенную экономическую выгоду. Нельзя сказать, что игрок прямо разбогатеет, но это неплохой вариант настроить экономику и немного подзаработать для дальнейшего развития. Очень крутое дополнение, которое существенно меняет отношение к геймплею.

Отряд бастардов

Довольно забавное дополнение, которое дает нам совершенно иную картину виртуального мира. Если вам уже надоело сражаться и убивать врагов, то это дополнение вам точно понравится — нам нужно помочь пану привлечь внимание его возлюбленной. Вот только классный план идет коту под хвост, когда пан проигрывает ожерелье в кости и понимает, что сочинять стихи не его. Мы же будем ему помогать в этом нелегком деле — найдем ожерелье и вернем его владельцу, поможем читать стихи из-за кустов и все в таком духе. Вариантов развития событий масса.

Женская доля

С другой стороны, если вы пришли в эту игру сражаться, а не заниматься побочными квестами и прочими мелкими заданиями, то самое время посмотреть на «Отряд бастардов». Это отличный вариант выпустить пар и сразиться с разного рода противниками — две банды решили поубивать друг друга, а мы будем помогать одной из них. Сражений много, кровищи тоже, плюс есть несколько новых костюмов и разные концовки. Это классный вариант провести время, если вы устали от текстов и заданий — здесь можно просто махать мечем и убивать всех подряд. Думаю, вам это точно подойдет.

Последнее крупное дополнение к игре Kingdom Come: Deliverance, которое позволит вам играть за женского персонажа — Терезу. Стоит отметить, что это самостоятельное дополнение и события его проходят до основных событий игры. То есть, вы сможете посмотреть на жизнь Скалицы до нападения Сигизмунда и изучить массу интересных моментов. Естественно, ранее женского персонажа у вас не было и разработчики решили под конец удивить своих фанатов действительно уникальным решением. Обязательно пройдите эту историю — она дает массу ответов и рассказывает много интересного.