Обзор Kingdom Hearts III. Игра с душой

2019-02-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - Kingdom Hearts III; [125]
Игра Kingdom Hearts III кардинально отличается от тех проектов, в которые вы играли ранее. Это вообще не то, чего ожидаешь от современного рынка видеоигр, так как никто больше так не делает. Авторы проекта решили объединить героев мультфильмов Disney в одной вселенной, чтобы они вместе сражались с врагами и добывали Ключи, которые позволят установить равновесие в этом виртуальном мире. Могу с уверенностью сказать, что игра действительно уникальная и сразу заставляет вспоминать те мультфильмы, которые когда-то давно смотрел ещё на кассетах. Многие современные геймеры даже не знают, что значит слово «кассета». Тем не менее, хотя у франшизы довольно длинная история, авторы позволяют играть с удовольствием даже новичкам. Вам совершенно не нужно знать предысторию, чтобы понять происходящее на экране. И это громадный плюс, ведь предыдущая часть вышла больше десяти лет назад.

Геймплей

Игровой процесс Kingdom Hearts III полностью построен вокруг путешествий по виртуальному миру — Сору, главный герой, вместе с Гуфи и Дональдом Даком исследует локации, сражается с врагами и продвигается по сюжетной линии. Стоит отметить, что никаких особых сложностей в процессе прохождения я не заметил — игра очень приятная, без слишком уж сложных моментов и боссов. Большинство обычных противников убиваются буквально с трёх-пяти ударов, ваш персонаж сам прицеливается, а вам лишь нужно нажимать на клавишу атаки и иногда бросаться магией в сторону противников. Помимо этого, если успеть вовремя атаковать определенного врага, то вы можете призвать на свою сторону мощного союзника вроде корабля или поезда. Это делает боевую систему более разнообразной и вам не будет скучно, особенно когда речь идет о сражениях с особо опасными врагами громадных размеров. А их здесь очен много.

Сюжет

Многие геймеры переживали, что игра не даст им того удовольствия, которое хочется получить, если не знать предыстории этого виртуального мира. Стоит отметить, что в начале игры есть короткие кат-сцены, в ходе которых нам рассказывают некоторые особенности виртуального мира и показывают главных злодеев. Дальше все развивается очень неспешно и вы, если будете читать все диалоги, получите массу информации о происходящих событиях. То есть, даже если вы не играли в предыдущие части, данная игра вам точно понравится и объяснит все важные моменты.

Уровни

Очень интересно реализованы уровни, которые вроде как «коридорные», но позволяют вам постоянно бегать вокруг в поисках каких-то скрытых проходов. Конечно, ничего важного вы и так не пропустите, ведь ключевые моменты геймплея напрямую связаны с пробежками по локациям. Но, обязательно стоит разбивать предметы на своем пути, так как там иногда попадаются приятные мелочи, плюс всегда спасайте мирных жителей — они взамен дадут вам немного зелий или ресурсов, которые потом позволят купить более крутую экипировку. Никуда не спешите, смотрите по сторонам и изучайте постепенно изучайте локации.

Итог

Разработчикам удалось самое главное — они переносят игрока в атмосферу мультфильма, дают повстречать любимых персонажей и вместе с ними сразиться против сил зла. Ощущать себя героем мультфильма очень приятно и необычно, особенно если вы еще помните этих всех персонажей и смотрели мультфильмы, из которых они появились. Думаю, эта игра точно найдет своих фанатов, которые хотят не просто бегать по локациям, но и вновь ощущать эту магию Диснея, которая нам всем так нравилась в детстве. Обязательно стоит попробовать, игра того явно стоит.


Комментарии:
Зарядное устройство Yanko Design Mr Char...
Зарядное устройство Yanko Design Mr CharYanko Design Mr Charger уникальное беспроводное зарядное устройство. Обладая игрушечным шармом, это устро...
Panasonic запускает Lumix S1R и Lumix S1...
Panasonic запускает Lumix S1R и Lumix S1Lumix S1R и S1 официально запущены. Они являются 35-мм полнокадровыми камерами с разрешением 47,3 МП (36 ...
Размельчитель листьев Worx 13 Amp...
Размельчитель листьев Worx 13 AmpКомпания Worx выпустила электрический листовой размельчитель Worx 13 Amp. ...
Рендер складного смартфона от Huawei...
Рендер складного смартфона от HuaweiНа основе патентов складного смартфона от Huawei, LetsGoDigital сделал 3D-рендеринг этого девайса. Стоит ...
Nintendo выпустит меньший и более доступ...
Nintendo выпустит меньший и более доступЛучшим продажам Nintendo Switch мешает ее достаточно высокая цена, в результате чего позволить себе ее по...
Патент сенсорной клавиатуры от Apple...
Патент сенсорной клавиатуры от AppleКомпания Apple представила новый патент, заменяющий полностью традиционную клавиатуру на сенсорную панель...
Новый пакет Xbox One X Metro Saga...
Новый пакет Xbox One X Metro SagaMicrosoft анонсировала новый пакет Xbox One X Metro Saga, в честь предстоящей игры Metro Exodus. ...
Huawei представит свой складной телефон ...
Huawei представит свой складной телефон Huawei официально подтвердила, что 24 февраля в Барселоне будет выпущен складной телефон. Изображение тиз...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Magma W3. Компактный видеорегистратор с CPL-фильтромОбзор Magma W3. Компактный видеорегистратор с CPL-фильтром
Обзор DELL G5 15 5587. Недорогой игровой ноутбук с GTX1060Обзор DELL G5 15 5587. Недорогой игровой ноутбук с GTX1060
Обзор NETIS N1. Беспроводной двухдиапазонный высокоскоростной маршрутизаторОбзор NETIS N1. Беспроводной двухдиапазонный высокоскоростной маршрутизатор
Обзор Camshel DVR 230. Двухканальный видеорегистратор-зеркалоОбзор Camshel DVR 230. Двухканальный видеорегистратор-зеркало
Сравнительный обзор AXPER Throne, Carcam Z360, NEOLINE G-TECH X27, ShoMe FHD-650 и PlayMe ZETA Сравнительный обзор AXPER Throne, Carcam Z360, NEOLINE G-TECH X27, ShoMe FHD-650 и PlayMe ZETA
Hisense на выставке CES 2019...
Hisense на выставке CES 201910 января 2019 г. в Лас-Вегасе компания Hisense®, ведущий производитель бытовой техники и партнер чемпион...
Предварительный обзор IO Data GigaCrysta...
Предварительный обзор IO Data GigaCrystaНужно понимать, что на текущий момент рынок игровых мониторов уже настолько развит, что говорить о каких-...
Обзор FlamingCore. Для ценителей хардкор...
Обзор FlamingCore. Для ценителей хардкорБольшая часть современных игровых проектов для мобильных телефонов создается на основе копирования других...
Предварительный обзор Razer Blade Stealt...
Предварительный обзор Razer Blade StealtВ последнее время на рынке появилось очень много интересных игровых ноутбуков, каждый из которых может ва...
Обзор Google Play Книги. Читаем и развив...
Обзор Google Play Книги. Читаем и развивЯ большой фанат книг и читаю очень много. Это не только полезно для развития кругозора, но и позволяет уб...
Предварительный обзор HyperX Alloy Core ...
Предварительный обзор HyperX Alloy Core В последнее время механические клавиатуры стали пользоваться какой-то невероятной популярностью среди пол...
Обзор Hang Line. Необычный геймплей...
Обзор Hang Line. Необычный геймплейСтоит отметить, что за последнее время действительно необычных казуальных игр наблюдается крайне мало — р...
Предварительный обзор Chuwi Aerobook. Лу...
Предварительный обзор Chuwi Aerobook. ЛуСовременные пользователи привыкли считать, что единственный достойный ноутбук на рынке — MacBook. Довольн...
Обзор Pacer. Следим за своим здоровьем...
Обзор Pacer. Следим за своим здоровьемЯ длительное время избегал темы здоровья, так как думал, что двигаюсь вполне нормально и больше тратить в...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4В последнее время производители мониторов стали все чаще работать в направлении широкоформатных мониторов...
Обзор Angry Birds Dream Blast. Переосмыс...
Обзор Angry Birds Dream Blast. ПереосмысДумаю, если вы хоть когда-то играли на смартфоне в игры, то знаете про игру Angry Birds. В свое время это...
Предварительный обзор In Win 928. Корпус...
Предварительный обзор In Win 928. КорпусВ последнее время абсолютно все комплектующие компьютера становятся больше — радиаторы систем охлаждения ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor