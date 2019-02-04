Обзор Kingdom Hearts III. Игра с душой

Игра Kingdom Hearts III кардинально отличается от тех проектов, в которые вы играли ранее. Это вообще не то, чего ожидаешь от современного рынка видеоигр, так как никто больше так не делает. Авторы проекта решили объединить героев мультфильмов Disney в одной вселенной, чтобы они вместе сражались с врагами и добывали Ключи, которые позволят установить равновесие в этом виртуальном мире. Могу с уверенностью сказать, что игра действительно уникальная и сразу заставляет вспоминать те мультфильмы, которые когда-то давно смотрел ещё на кассетах. Многие современные геймеры даже не знают, что значит слово «кассета». Тем не менее, хотя у франшизы довольно длинная история, авторы позволяют играть с удовольствием даже новичкам. Вам совершенно не нужно знать предысторию, чтобы понять происходящее на экране. И это громадный плюс, ведь предыдущая часть вышла больше десяти лет назад.

Геймплей

Игровой процесс Kingdom Hearts III полностью построен вокруг путешествий по виртуальному миру — Сору, главный герой, вместе с Гуфи и Дональдом Даком исследует локации, сражается с врагами и продвигается по сюжетной линии. Стоит отметить, что никаких особых сложностей в процессе прохождения я не заметил — игра очень приятная, без слишком уж сложных моментов и боссов. Большинство обычных противников убиваются буквально с трёх-пяти ударов, ваш персонаж сам прицеливается, а вам лишь нужно нажимать на клавишу атаки и иногда бросаться магией в сторону противников. Помимо этого, если успеть вовремя атаковать определенного врага, то вы можете призвать на свою сторону мощного союзника вроде корабля или поезда. Это делает боевую систему более разнообразной и вам не будет скучно, особенно когда речь идет о сражениях с особо опасными врагами громадных размеров. А их здесь очен много.

Сюжет

Многие геймеры переживали, что игра не даст им того удовольствия, которое хочется получить, если не знать предыстории этого виртуального мира. Стоит отметить, что в начале игры есть короткие кат-сцены, в ходе которых нам рассказывают некоторые особенности виртуального мира и показывают главных злодеев. Дальше все развивается очень неспешно и вы, если будете читать все диалоги, получите массу информации о происходящих событиях. То есть, даже если вы не играли в предыдущие части, данная игра вам точно понравится и объяснит все важные моменты.

Уровни

Очень интересно реализованы уровни, которые вроде как «коридорные», но позволяют вам постоянно бегать вокруг в поисках каких-то скрытых проходов. Конечно, ничего важного вы и так не пропустите, ведь ключевые моменты геймплея напрямую связаны с пробежками по локациям. Но, обязательно стоит разбивать предметы на своем пути, так как там иногда попадаются приятные мелочи, плюс всегда спасайте мирных жителей — они взамен дадут вам немного зелий или ресурсов, которые потом позволят купить более крутую экипировку. Никуда не спешите, смотрите по сторонам и изучайте постепенно изучайте локации.

Итог

Разработчикам удалось самое главное — они переносят игрока в атмосферу мультфильма, дают повстречать любимых персонажей и вместе с ними сразиться против сил зла. Ощущать себя героем мультфильма очень приятно и необычно, особенно если вы еще помните этих всех персонажей и смотрели мультфильмы, из которых они появились. Думаю, эта игра точно найдет своих фанатов, которые хотят не просто бегать по локациям, но и вновь ощущать эту магию Диснея, которая нам всем так нравилась в детстве. Обязательно стоит попробовать, игра того явно стоит.