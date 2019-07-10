Обзор Kubifaktorium. Неплохая кубическая игра

2019-07-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - Kubifaktorium; [93]
Я провел некоторое время в игре Kubifaktorium и могу с уверенностью сказать, что большинству геймеров она понравится. Разработчики не могут похвастаться слишком уж большим бюджетом и графика здесь явно на любителя, но есть множество моментов, которые позволяют наслаждаться игровым процессом. Вероятно, это классный релиз для ценителей проектов от независимых разработчиков.

Геймплей

Игровой процесс полностью завязан на создании своего поселения. Для геймеров, которые любят строить и заниматься менеджментом, это отличная возможность проверить свои навыки, но в целом на определенном этапе игра становится слишком нагруженной, чтобы ее игровыми процессами можно было наслаждаться. Например, в начале все кажется очень увлекательным и веселым — вы можете собирать ресурсы, копить их для создания инструментов или постройки каких-то зданий. После этого вам нужно заниматься не только базовыми вещами, но и массой других параметров вроде жилья и комфорта местных жителей. Со временем ваше поселение увеличится, появится больше жителей и можно будет делать какие-то сложные системы. Именно на этом моменте игра и становится слишком уж сложной, так как нужно следить за громадным количеством функций и параметров. Кому-то такое точно понравится.

Графика

Я изначально посмотрел на графику проекта и решил, что это будет очередная пародия на сами знаете какую игру, только с видом сверху. Оказалось, что разработчики проекта не поскупились и создали действительно привлекательную картинку, которую можно смело похвалить — картинка привлекает внимание, локации проработанные и на них приятно смотреть, плюс персонажи двигаются со вполне различимыми анимациями. Не могу сказать, что это прямо лучшая игра на рынке в плане графической составляющей, но некоторые моменты меня очень порадовали. Особенно понравилось то, как разработчики реализовали смену ракурса при увеличении или смене угла обзора — это очень круто и сразу смотришь на игру под другим углом. Конечно, есть явные недостатки вроде плохо проработанных текстур, но это можно смело списать на условную доступность картинки. Разработчики просто не хотели перегружать интерфейс.

Недостатки

Конечно, недостатков игра тоже не лишена, что вполне понятно — разработчики не могут похвастаться какими-то невероятными бюджетами и им приходится как-то ужимать расходы. Например, у игры нет нормального перевода на другие языки и играть с комфортной локализацией можно только на английском. Вот только далеко не каждый у нас умеет читать и переводить тонны текста с иностранного языка, правда? Можно, конечно, загрузить мод с переводом игры на русский язык, но он кране негативно выглядит и портит ощущение от игры — некоторые надписи явно делали те, кто русский знают крайне плохо. Во-вторых, в игре очень много механик, которые не работают так, как вы привыкли или думаете. Но, разработчики почему-то не спешат вам рассказывать о том, как нужно правильно выбирать те или иные функции, как добывать ресурсы и так далее. Можно лишь узнавать все это методом тыка.

Итог

Игра довольно интересная и она явно понравится тем, кто любит графику в стиле Minecraft, хотя она тут немного иначе выглядит. Кроме того, если вы большой фанат развития поселений и всего в таком духе, то самое время посмотреть в сторону данного релиза — игра дает громадное количество возможностей в этом направлении. Есть определенные недостатки, но с ними можно смириться — игра все же не ААА уровня и стоит заметно дешевле, а значит на некоторые недостатки можно просто закрыть глаза.

Комментарии и отзывы Kubifaktorium
Планшет Huawei MediaPad M6 появился в пр...
Планшет Huawei MediaPad M6 появился в прКомпания Huawei выпустила в продажу старшая версию планшета Huawei MediaPad M6, которая имеет дисплей с д...
Предварительный обзор Nintendo Switch Li...
Предварительный обзор Nintendo Switch LiДлительное время на просторах интернета обсуждали возможность выпуска более доступной и компактной консол...
Samsung Galaxy Tab S6 получит подэкранны...
Samsung Galaxy Tab S6 получит подэкранныSamsung работает над новым флагманским планшетом, и до недавнего времени мы думали, что он будет называть...
ASUS ROG привезла в Россию новые продукт...
ASUS ROG привезла в Россию новые продукт5 июля в Москве прошла презентация ASUS Republic of Gamers, в рамках которой были представлены обновленны...
Обзор Dunobil Consul 5.0 Parking Monitor...
Обзор Dunobil Consul 5.0 Parking MonitorАвтомобильные навигационные системы пользуются высоким спросом, что привело к тому, что производители все...
Как создать бизнес в интернете? ...
Как создать бизнес в интернете? Согласитесь, современные технологии развиваются невероятными темпами и буквально каждый день на свет появ...
Новые топовые звуковые карты AE-9 и AE-7...
Новые топовые звуковые карты AE-9 и AE-7Компания Creative представила новейшие звуковые карты премиум-класса на базе PCIe от Creative - Sound Bla...
Обзор AXPER Online 2CH. Видеорегистратор...
Обзор AXPER Online 2CH. ВидеорегистраторСогласитесь, современные автомобильные видеорегистраторы уже давно не те примитивные девайсы, которые спо...


Обзор Dunobil Consul 5.0 Parking Monitor. Автомобильный навигатор с камерой заднего видаОбзор Dunobil Consul 5.0 Parking Monitor. Автомобильный навигатор с камерой заднего вида
Обзор AXPER Online 2CH. Видеорегистратор с онлайн трекингомОбзор AXPER Online 2CH. Видеорегистратор с онлайн трекингом
Обзор Transcend MTE220S (TS256GMTE220S). Недорогой и быстрый PCIe M.2Обзор Transcend MTE220S (TS256GMTE220S). Недорогой и быстрый PCIe M.2
Обзор ROYAL Clima Sparta. Залог хорошего микроклимата в домеОбзор ROYAL Clima Sparta. Залог хорошего микроклимата в доме
Обзор Thermaltake Pure 14 ARGB Sync (CL-F080-PL14SW-A). Комплект вентиляторов с подсветкойОбзор Thermaltake Pure 14 ARGB Sync (CL-F080-PL14SW-A). Комплект вентиляторов с подсветкой
Обзор Kubifaktorium. Неплохая кубическая...
Обзор Kubifaktorium. Неплохая кубическаяЯ провел некоторое время в игре Kubifaktorium и могу с уверенностью сказать, что большинству геймеров она...
Предварительный обзор Nintendo Switch Li...
Предварительный обзор Nintendo Switch LiДлительное время на просторах интернета обсуждали возможность выпуска более доступной и компактной консол...
ASUS ROG привезла в Россию новые продукт...
ASUS ROG привезла в Россию новые продукт5 июля в Москве прошла презентация ASUS Republic of Gamers, в рамках которой были представлены обновленны...
Обзор Programming Hub: Learn to Code. Уч...
Обзор Programming Hub: Learn to Code. УчСегодня мы поговорим о достаточно интересной образовательной программе Programming Hub: Learn to Code, ко...
Предварительный обзор Canon PowerShot G5...
Предварительный обзор Canon PowerShot G5Состоялся официальный анонс фотоаппарата Canon PowerShot G5 X Mark II, который не только выглядит привлек...
Обзор Microsoft To-Do. Крутой менеджер з...
Обзор Microsoft To-Do. Крутой менеджер зНекоторое время я пользовался приложением Microsoft To-Do, которое не только выглядит достаточно привлека...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabСостоялся официальный анонс нового планшетного компьютера Samsung Galaxy Tab A, который выглядит скромно ...
Обзор 1Money. Экономим деньги...
Обзор 1Money. Экономим деньгиСегодня мы поговорим о новом приложении 1Money, которое позволяет вам следить за своими расходами и доход...
Предварительный обзор Thermaltake H100. ...
Предварительный обзор Thermaltake H100. Официально представлен корпус Thermaltake H100, который компания создала специально для фанатов прозрачны...
Обзор Polutopia. Достойно...
Обзор Polutopia. ДостойноМне очень понравилась игра Polutopia, которая не только выглядит достаточно привлекательно, но и заставля...
Предварительный обзор AOC U2790PQ. Монит...
Предварительный обзор AOC U2790PQ. МонитОфициально представлен монитор AOC U2790PQ, который совсем скоро отправится в продажу. У него есть целый ...
Обзор F1 2019. Гонка для профессионалов...
Обзор F1 2019. Гонка для профессионаловМы поиграли в F1 2019 и решили поделиться с вами своими впечатлениями. Хотя, в этом нет особого смысла, в...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor