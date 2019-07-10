Обзор Kubifaktorium. Неплохая кубическая игра

Геймплей

Я провел некоторое время в игре Kubifaktorium и могу с уверенностью сказать, что большинству геймеров она понравится. Разработчики не могут похвастаться слишком уж большим бюджетом и графика здесь явно на любителя, но есть множество моментов, которые позволяют наслаждаться игровым процессом. Вероятно, это классный релиз для ценителей проектов от независимых разработчиков.

Графика

Игровой процесс полностью завязан на создании своего поселения. Для геймеров, которые любят строить и заниматься менеджментом, это отличная возможность проверить свои навыки, но в целом на определенном этапе игра становится слишком нагруженной, чтобы ее игровыми процессами можно было наслаждаться. Например, в начале все кажется очень увлекательным и веселым — вы можете собирать ресурсы, копить их для создания инструментов или постройки каких-то зданий. После этого вам нужно заниматься не только базовыми вещами, но и массой других параметров вроде жилья и комфорта местных жителей. Со временем ваше поселение увеличится, появится больше жителей и можно будет делать какие-то сложные системы. Именно на этом моменте игра и становится слишком уж сложной, так как нужно следить за громадным количеством функций и параметров. Кому-то такое точно понравится.

Недостатки

Я изначально посмотрел на графику проекта и решил, что это будет очередная пародия на сами знаете какую игру, только с видом сверху. Оказалось, что разработчики проекта не поскупились и создали действительно привлекательную картинку, которую можно смело похвалить — картинка привлекает внимание, локации проработанные и на них приятно смотреть, плюс персонажи двигаются со вполне различимыми анимациями. Не могу сказать, что это прямо лучшая игра на рынке в плане графической составляющей, но некоторые моменты меня очень порадовали. Особенно понравилось то, как разработчики реализовали смену ракурса при увеличении или смене угла обзора — это очень круто и сразу смотришь на игру под другим углом. Конечно, есть явные недостатки вроде плохо проработанных текстур, но это можно смело списать на условную доступность картинки. Разработчики просто не хотели перегружать интерфейс.

Итог

Конечно, недостатков игра тоже не лишена, что вполне понятно — разработчики не могут похвастаться какими-то невероятными бюджетами и им приходится как-то ужимать расходы. Например, у игры нет нормального перевода на другие языки и играть с комфортной локализацией можно только на английском. Вот только далеко не каждый у нас умеет читать и переводить тонны текста с иностранного языка, правда? Можно, конечно, загрузить мод с переводом игры на русский язык, но он кране негативно выглядит и портит ощущение от игры — некоторые надписи явно делали те, кто русский знают крайне плохо. Во-вторых, в игре очень много механик, которые не работают так, как вы привыкли или думаете. Но, разработчики почему-то не спешат вам рассказывать о том, как нужно правильно выбирать те или иные функции, как добывать ресурсы и так далее. Можно лишь узнавать все это методом тыка.

Игра довольно интересная и она явно понравится тем, кто любит графику в стиле Minecraft, хотя она тут немного иначе выглядит. Кроме того, если вы большой фанат развития поселений и всего в таком духе, то самое время посмотреть в сторону данного релиза — игра дает громадное количество возможностей в этом направлении. Есть определенные недостатки, но с ними можно смириться — игра все же не ААА уровня и стоит заметно дешевле, а значит на некоторые недостатки можно просто закрыть глаза.