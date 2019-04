Обзор Legend of Zelda: Breath of the Wild - не просто лучшая игра в серии

Купить консоль Nintendo Switch и не поиграть в новую «Зельду» - можно считать кощунством, поэтому «Legend of Zelda: Breath of the Wild» стала той самой игрой, которая лишила девственной чистоты мою приставку. С ней ко мне вернулись те времена из девства, когда, запустив какие-нибудь «Аллоды» или «Дьябло 1» на полчасика вечером, я вдруг обнаруживал, что на дворе уже утро и пора идти в школу. Но чем же так хороша новая «Зельда»? Давайте разбираться.

Жанр

Ближе всего здесь подходит определение «приключение в открытом мире», но все же оно не полностью отражает суть игры. Это по-настоящему глубокая ролевая игра, хотя и без ролевой системы: опыт здесь получает не персонаж, а сам игрок.

История мира

Это и «выживание», ведь наш протагонист мёрзнет, если вокруг холодно, мокнет под дожем, разжигает костры, рубит лес, охотится и готовит себе еду, а если ударить мечом о камень, то разлетится именно меч. «Зельда» – это еще и головоломка с множеством интересных заданий, связанных с физикой. В конце концов, это неплохой симулятор езды на лошади. В общем, каждый найдет тут что-то своё. Меня же эта игра «зацепила» погружением в интерактивную сказку, где можно взаимодействовать со всем окружением, и, по сути, «жить» в ней. Итак, «Breath of the Wild» – это симулятор сказочной жизни.Говоря о такой игре, как Zelda, нельзя, хотя бы вкратце, не упомянуть историю мира, сложившуюся за более чем 30 лет существования этой серии.

Задолго до начала времен из хаоса родились три Золотые богини: Дин, дарующая силу, Няру, несущую мудрость, и Фарор олицетворяющая мужество. Вместе они создали новый дивный мир и населили его различными расами, а затем ушли. Но чтобы жители нового мира не забывали о них, создали они великий артефакт трифорс, соединяющий в себя три начала: силу, мудрость и мужество. Охранять эту могущественную штукенцию поручили четвертой богине, которая, видимо, тоже родилась из хаоса, но по каким-то своим внутренним убеждениям отказалась заниматься творением мира. Звали её Хайлия, народ, поклоняющейся ей получил название хайлийцы, их королевство, а затем и весь мир, стали называть Хайрул.

Сказать по правде, лучше бы они богини не создавали этот самый трифорс, так как его сила привлекла к себе повелителя демонов Ганона. Собрав все силы в кулак, Хайлия побеждает князя тьмы, но не может его уничтожить окончательно, а тот, в ответ, грозит кулаком и обещает вернуться. Дожидаться нового пришествия, у Хайлии времени нет, ведь ее дожидаются подруги в другом измерении, поэтому она разрабатывает дерзкий план по перекладыванию ответственности на других. Богиня создает Меч мастера, способный победить Ганона и дарует его герою по имени Линк, который сам того не ведая становится вечным воителем по примеру книг Майкла Муркока, перерождаясь раз за разом в каждую эпоху. Сама же богиня реинкарнируется в девушку по имени Зельда, которая должна помогать Линку раскрыть свой потенциал и победить зло. Так что, не смотря на имя, вынесенное в заглавие игры, главный персонаж тут Линк, а Зельда лишь изредка выходит на «сцену». Несмотря на это, в «Breath of the Wild» её персонаж раскрыт весьма богато.

Сюжет

А затем пошло-поехало: каждую эпоху возрождается демон, а вместе с ним, открывают в себе способности новые реинкарнации Линка и Зельды (да, это каждый раз новые персонажи с разными характерами, но постоянными именами), и совместными усилиями искореняют зло… до тех пор, пока Ганон вновь не возродится. И все шло хорошо, до тех пор, пока за 100 лет до событий «Breath of the Wild», Ганон взял, да победил. Принцесса Зельда пожертвовала собой, чтобы демон не разрушил мир полностью, а Линка смертельно ранили. Больше похоже на «плохую концовку», но в этой игре это только начало.Просыпается наш протагонист в развалинах древнего храма с амнезией и артефактом «камень шиика», сильно напоминающим современный планшет. В ходе игры мы будем его прокачивать, что откроет перед Линком множество интересных возможностей: от активации бомб до создания фото. Шиика – это развитый народ, который помог 10 000 лет назад победить Ганона с помощью высоких технологий: четырех монструозных роботов, управляемых лучшими воинами разных рас и армии дронов поменьше. К сожалению, во время вторжения 100 лет назад, Ганон сумел заполучить над всеми ними контроль и направить оружие против создателей.

Выбравшись на поверхность, Линк встречает какого-то странного старика, который помогает освоиться в игре и обучает наше альтер эго различным премудростям вроде охоты, приготовления пищи, полетам на минидельтаплане, а также дает первые задания. После курса молодого бойца, наш ментор предлагает нам выполнить сразу главное задание: убить Ганона. Нормальное такое заданьеце для самого начала игры. Самое интересное, что ничего не мешает нам прямо сразу пойти в замок, где этот самый Ганон обосновался и уничтожить его.

Графика

Просто сделать это будет ну очень сложно, да и 95% игры мы пропустим. Гораздо интереснее заняться изучением мира, поиском артефактов, оружия, доспехов, а также разгадкой способов ослабления врага. Ведь в «Breath of the Wild» главное пройти не игру, а пройти сюжет. Таким образом, все приключение может занять как всего пару, так и несколько сотен часов. Сюжет подается, в основном, через флэшбеки, записи дневников и рассказы местных жителей.Стоит взглянуть правде в глаза: мощность «железа» Nintendo Switch сильно уступает таковой у PS4 и Xbox One, поэтому игры с реалистичной графикой будут выглядеть на ней несколько хуже. В «Breath of the Wild» же пошли другим путем, использовав технологию сел-шейдинга, имитирующую эффект ручного рисования.

Звук

Геймплей

В итоге, мы получаем очень милую картинку, погружающую нас в сказочную атмосферу. Ну а стоит подняться на возвышенность, как взгляду открывается картина природы, которую не стыдно было бы повесить на стену. При этом, каждая травинка, каждый листик колышется на ветру, в озерах плавают рыбы, в болотах квакают лягушки, в лесах обитают вепри, по полю бегают ящерицы и пасутся кони. Причем, при желании поймать любое из этих животных. В стационарном режиме изредка натыкаешься на смазанные текстуры и частота кадров иногда проседает, а вот в портативном всего этого не было замечено ни разу.Breath of the Wild полностью переведена на русский язык, включая озвучку, правда лишь малая часть реплик озвучено голосом: большинство ограничиваются возгласами персонажей. Музыка играет не постоянно, чередуясь со звуками природы, все это еще больше погружают в мир игры. Музыкальное сопровождение очень красивое, а голоса приятные и соответствуют персонажам.«Breath of the Wild» – это игра, которая дает огромный выбор способов прохождения. Приведу простой пример.Гуляете вы по полю, и видите впереди стоянку Бокоблинов (местные разбойники). В обычной игре у вас есть примерно два варианта: напасть в лоб или обойти стороной, но только не в новой «Зельде». Осмотревшись, зачастую, можно обнаружить в округе кое-что интересненькое. Если столкнуть валун на соседнем пригорке, то можно передавить добрую большую часть защитников, а если это сделать ночью, пока враги спят, то они не смогут разбежаться. Другой вариант: срубить рядом стоящее огромное дерево, чтобы оно придавило, падая, парочку монстров. При этом, следует помнить, что если рубить дерево мечом, то сломается не дерево, а меч, поэтому нужен топор, да и бокоблины, скорее всего, сбегутся на стук. Бокоблины тащат в лагерь всякую дрянь, поэтому есть шанс, что там будут бочки со взрывоопасной смесью, которые можно подорвать с помощью специальной бомбы, что может как убить часть врагов, так и поджечь выживших.

Можно дождаться ночи невдалеке, и, проникнув в лагерь, вырубить часовых и стащить оружие – никто не будет спать в обнимку с дубиной. А когда враги проснутся, им придется драться голыми лапами, что совсем не эффективно. Есть вариант спрятаться на уступе и расстреливать гоблинов оттуда, но помните, что враги тоже умеют стрелять. Есть более сложный вариант: собрать хворост, огнивом развести костер и с помощью факела или веток поджечь траву вокруг лагеря, посеяв панику в стане врага. Главное, чтобы ветер дул в нужную сторону, иначе придется убегать самому. Есть и совсем экзотический способ: самому подбросить врагам металлические доспехи. Обнаружив их, радостные бокоблины, конечно, оденутся в наш «подарок». Теперь дело за малым: дождаться грозы, которая почти наверняка спалит нескольких любителей халявы. Главное, чтобы погода не подвела. Как видите, даже самая банальная ситуация решается десятью разными способами. Игра не будет вести вас по рельсам: все придется постигать самому, руководствуясь логикой, здравым смыслом и экспериментируя. Кроме того, здесь нет ставших уже привычными стрелок, ведущих к очередному заданию. Единственное послабление – башни, которые являются, по совместительству, порталами. Но, для начала, надо эту башню найти, залезть наверх, и только после этого вам откроется окружающий ландшафт с названиями гор, лесов и прочих важных и не очень мест. Обзорная площадка дает возможность только увидеть округу – никаких маркеры с интересными местами сами собой не возникнут.

Итог

Перемещаться можно куда глаза глядят. Здесь нет декораций – если на гаризонте вы увидели гору, то это значит, что до нее можно дойти, если на дне ущелья обнаружили пещеру, то значит ее можно исследовать. Никаких ограничений «непроходимыми» заборами тут нет. Достичь подобной свободы перемещений помогло то, что Линк умеет карабкаться буквально по любой поверхности, главное, чтобы дождь не шел, иначе руки соскользнут. К тому же, во время скалолазания или заплывов, расходуется запас выносливости, поэтому стоит заранее включить в свой маршрут площадки, на которых можно отдохнуть и восстановить силы.Самое приятное, что в игре нет пустых мест: на каждом шагу героя ждет что-нибудь интересное, загадка или подземелье с испытаниями. В наполнение мира различными «вкусностями», Nintendo положила много сил. Процесс исследования мира невероятно приятен и протекает совершенно незаметно. Рядом с каждым интересным местом найдется еще парочка, которые захочется изучить. Движущей силой в игре выступают не задания, а чистый интерес, любопытство, желание правду о слухах или даже поиск особого секретного рецепта.Подземелья перекочевали из других игр серии. Их тут два типа: сюжетные и побочные. В первых нужно передвигать, либо каким-то другим способом изменять целые комнаты или даже всю локацию целиком. Вторые раскиданы по миру в виде десятков храмов, и значительно более быстрые для прохождения. За исследование этих локаций, Линк будет получать награды, которые можно обменять на увеличение здоровья или выносливости. Головоломки получились интересными, завязанными на физике, не слишком сложными, но иногда заставляющими серьёзно задуматься. Еще есть некоторые персонажи, которые за деньги или услугу способны улучшить одежду Линка или увеличить размер его походной сумки.Еще ни одному проекту не удавалось объединить переполненный контентом открытый мир с такой глубокой проработкой интерактивности. Здесь ты просто делаешь то, что делал бы в реальности, и оно работает. Добавьте к этому интересный сюжет, боевую систему, головоломки, широкую вариативность, лошадей, «живых» врагов с разным поведением. В общем, оторваться будет просто невозможно. «Legend of Zelda: Breath of the Wild» - это не просто лучшая игра в серии, но и «маяк», на который будут равняться все остальные адвенчуры и ролевые игры в открытом мире.