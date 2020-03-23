Обзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерами

2020-03-23, Автор - Марсель Гарипов; Продукт - Lenovo K10 Plus 4/64GB; [499]
Относительно недавно в России начал продаваться бюджетный смартфон с большим дисплеем на 6,22 дюйма Lenovo K10 Plus. Он получил процессор Snapdragon 632, тройную камеру, сканером отпечатка пальцев и емкий аккумулятор на 4050 мАч. При этом его средняя цена по рынку составляет 11 990 рублей.

Комплектация

В комплекте вместе со смартфоном покупатель получает зарядное устройство, кабель USB Type-C, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Lenovo K10 Plus выполнен по всем современным канонам. Яркий корпус с необычным градиентом фиолетового оттенка. Также в России будет доступен более классический вариант в чернецом цвете.

Задняя крышка изготовлена из глянцевого пластика с закругленными краями. По этой причине он достаточно надежно лежит в руке.

По центру находится сканер отпечатков пальцев, а в левом правом углу имеется тройная камера со вспышкой.

На нижней грани расположились основной динамик, микрофон, разъем для зарядки USB Type-C и вход для наушников.

Сверху имеется лишь дополнительный микрофон, работающий во время записи видео.

Слева находится гибридный слот под две SIM- и MicroSD-карты. Приятно, что во время использования не придется выбирать, можно установить все одновременно.

На правой грани есть кнопка включения, а выше качелька регулировки громкости.

Экран

Смартфон оснащён дисплеем на 6,22 дюйма c HD+ разрешением. Соотношение сторон 19:9. Здесь установлена IPS матрица с неплохой цветопередачей и широкими углами обзора. Плотность пикселей составляет 270 ppi, что в целом достаточно комового использования смартфона.

Уровень яркости не рекордный, но удовлетворителен для ежедневной эксплуатации при любом уровне освещенности. Подсветка равномерна по всей площади.

Начинка

Lenovo K10 Plus работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 632 с 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт внутренней. Есть возможность при помощи MicroSD карты расширить память до 256 Гбайт.

Вся система функционирует на практически чистом Android версии 9,0. Уровня производительности хватает, чтобы обеспечивать плавную работу интерфейса.

Камера

Смартфон оснащен тремя модулями камеры: основной на 13 мегапикселей со светосилой f/2.0 (PDAF), ультраширокоугольный на 8 мегапикселей и датчик измерения глубины на 5 мегапикселей со светосилой f/2.2.

В встроенном приложении «Камера» есть режими бьюитификации, размытия заднего фона (Боке) и 6 фильтров для сняти фото.

Касательно видео, то смартфон способен записывать в Full HD разрешении до 60 кадров в секунду.

Связь

В смартфоне поддерживается работа в сетях LTE. Во время связи голос передается чистым, скорость загрузки файлов высокая. Обе SIM в формате nano. Модуль NFC для бесконтактной оплаты отсутствует. Wi-Fi работает в диапазоне 2.4 ГГц и 5 ГГц. Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.

Аккумулятор

За автономную работу отвечает аккумулятор емкостью 4050 мАч. При уровне яркости в 65% и смешанном режиме работы (Интернет, YouTube, соцсети, игры) его хватает на весь день использования. Комплектная зарядка на 10W может зарядить смартфон примерно за 2 часа.

Итоги

Lenovo K10 Plus получился достойным бюджетным смартфоном с учетом его цены в 11 990 рублей. К его преимуществам можно отнести: приятный дизайн с необычным градиентом, производительный процессор, качественный дисплей на 6,22 дюйма, быстрый сканер отпечатков пальцев, достойная тройная камера, емкий аккумулятор и поддержка двух SIM-карт. Из минусов можно выделить отсутствие NFC модуля.

Комментарии и отзывы Lenovo K10 Plus 4/64GB
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