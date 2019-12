Обзор Life is Strange 2. Тронет за душу

Сюжетная линия

Нужно понимать, что такие игры стоит брать и проходить исключительно ради сюжета, ради этой удивительной истории дружбы, взросления и борьбы против всего мира. Если вы хотите простенькую историю без эмоций, то можно смело взять любую другую игру, тогда как Life is Strange 2 требует от игрока вдумчивого прохождения, сопереживания персонажам, эмоций и прочих тонкостей. Вся суть проекта в том, чтобы передать эмоции двух подростков, которые оказались в крайне тяжелой ситуации. Это очень тяжелая задача, но разработчики смогли с ней справиться — диалоги, сюжет и прочие моменты прописаны крайне увлекательно и жизненно, прямо ощущаешь, что сценаристы прожили всю эту историю вместе с персонажами своей игры. Благодаря этому хочется проходить каждую главу, чтобы узнать, что же будет дальше, чем это все закончится и так далее. В плане повествования игра порадовала, без сомнения.Игровой процесс Life is Strange 2 существенно отличается от оригинальной первой части по одной простой причине — главный герой здесь не умеет отматывать время назад, а значит процесс прохождения будет протекать совершенно иначе. Персонаж может взаимодействовать буквально в любыми предметами в виртуальном мире — можно смотреть рисунки, брать еду из холодильника, взаимодействовать с разного рода укрытиями и так далее. Наша задача выполнять простые квесты, которые постепенно становятся все сложнее и сложнее, а в итоге вовсе выходят на уровень глобального задания. Планомерное развитие событий не может не радовать — вы постоянно двигаетесь вперед, решаете простые и не очень задачи, добиваясь определенного итога. Лично мне такой геймлей очень понравился, но стоит понимать, что никакого особого экшена в игре нет и не будет. Совсем другой жанр.Думаю, если вы следите за данным проектом, то понимаете, что его выпускают эпизодами. То есть, весь сюжет условно разбит на несколько глав, каждая из которых является полноценной историей, но без прохождения всего сюжета вы не узнаете, чем же все закончилось. Именно по этой причине вариант с эпизодами и хорош, и плох. Дело в том, что пройти всю игру сразу довольно сложно, ведь на это уходит остаточно много времени. Однако если игра выходит эпизодами, то вы спокойно проходите небольшие отрывки цельной истории и двигаетесь дальше. Опять же, если у игрока много времени, то он может просто скачать все сразу, пройти все эпизоды и радоваться цельной истории, а если времени не так много, то можно проходить историю отрывками. Будем надеяться, что у игры хорошо с продажами — такая механика лично автору обзора очень понравилась. Сюжет подаётся кусочками, которые легче проглотить.На текущий момент я могу с уверенностью сказать, что Life is Strange 2 — лучшая сюжетная игра на рынке в этом году. Да, крутых игр было достаточно много, но все они уступают этому релизу в плане эмоций, повествования, интересности истории и прочих параметров. Сценаристы потрудились и сделали проект, который действительно вызывает массу эмоций, требует от игрока внимания, раздумий, мозговой активности. Настолько широкий спектр переживаний ни одна другая игра вызвать не может даже приблизительно.