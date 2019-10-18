Обзор Little Big Workshop. Очень необычно

Управление

Достаточно часто разработчики выпускают интересные проекты, которые не являются ААА-релизами, но при этом приносят просто тьму положительных эмоций. Сегодня именно о таком проекте мы и поговорим — игра крайне стильная, милая, веселая и расслабляющая. Это явно стоит потраченного времени — буквально через час игра заходить в другие проекты вам просто не захочется.

Геймплей

Очень понравилось, что игра не требует от пользователя слишком уж высокого навыка владения компьютером — вы можете спокойно впервые сесть в игру и получать массу положительных эмоций от того, что происходит на экране. К примеру, управлять передвижением камеры можно как мышкой, так и клавишами WASD — кому как удобнее. Больше никаких дополнительных элементов управления нет и они не нужны, ведь вы все можете быстро нажать мышкой и сделать то, что нужно, без дополнительных трудностей. Только за это игра уже порадовала, так как не будем забывать, что не все из нас опытные геймеры с идеальной реакцией, которые могут стрелять в шутеры и кататься в гонках. Кому-то хочется клацать мышкой, строить и получать от этого массу положительных эмоций. Думаю, только за этот бонус игра уже заслуживает получить весьма высокую оценку, ведь разработчики позаботились о нашем с вами комфорте.

Графика

Игровой процесс Little Big Workshop построен вокруг производства разного рода предметов и это устроено очень интересно. Допустим, у нас есть наша база, на которой нужно что-то производить. Нам нужно поставить условные станки, на которых собираются изделия, сделать место для установки готовой продукции и после этого можно принимать заказ. Далее, нам нужно посмотреть на производственную цепочку и понять, из каких материалов мы будем делать каждый из шагов. К примеру, иногда нужно сделать сначала промежуточный этап, чтобы в итоге из обработанного дерева уже сделать готовое изделие. Сначала таких трудностей у вас не будет — игра очень плавно набирает обороты и позволяет вам с удовольствием насладиться ростом вашей небольшой конторы. Конечно, дальше будет труднее, так как заказы станут сложнее и нужно будет делать больше действий. Но, в этом же вся суть игр!

Итог

Мне понравилась даже графика, хотя она обычно вызывает в подобного рода проектах больше всего вопросов. Дело в том, что разработчики делают графику и для отдаленной камеры, и для приближенной и нужно делать так, чтобы картинка во всех ракурсах и масштабах выглядела максимально привлекательно. Здесь с этой задачей дизайнеры справились — при приближении детализация достаточно высокая, нет проблем с мелкими деталями и эффектами, плюс если камеру отдалить, то вы получаете очень привлекательную картинку. Конечно, есть мелкие огрехи в картинке, но это не так страшно — если не присматриваться к вообще мелким деталям и не придираться к тем вещам, которые совсем не важны, то можно смело говорить о том, что картинка привлекательная, яркая и сочная, а большего мы и не требуем. Тем более это все же не ААА-игра, а более простой релиз, к которому и претензии более простые.

Игра довольно интересная и необычная — у нее все очень качественно в плане графики, геймплея, сюжетной завязки. Разработчики показали, что можно делать круто и очень увлекательно за вполне разумные деньги — это цена не ААА-проекта, а инди-игры, только вот это не инди-игра, а очень крутой релиз. Обязательно советую посмотреть на проект, особенно если вы любите стратегии с постепенным развитием и несложными задачами. Здесь нет ничего такого, чего игрок не смог бы освоить, плюс управление удобное.