Обзор Little Dungeon Stories. Если не во что играть

Графика

Обычно я пишу обзоры на игры, в которые либо сам играл бы, либо мог бы посоветовать их другим геймерам. Однако в данной ситуации мы проварим о проекте, который понравится исключительно небольшому отряду геймеров, которые хотят насладиться опытом настольной игры на своем компьютере. Всем остальным игра явно не подойдет.

Геймплей

Я понимаю, что небольшие студии с ограниченным бюджетом или вообще разработчики-одиночки не могут позволить себе красивую графику и все в таком духе. Однако нужно понимать, что графика все же важна и лишь некоторые отдельные геймеры будут играть в проект, в котором картинка просто ужасная. А в Little Dungeon Stories именно так — разработчик приложил много усилий для разработки карт и их взаимодействия с персонажем, но над графикой работал очень мало и это крайне негативно сказывается на общих ощущениях от происходящего на дисплее. Задний план с потрескавшимся полом наносит неизгладимый урон по психике, а карты с однотонным задним планом вовсе не привлекают внимание. Картинка на экране ужасная и если вы тот геймер, который привык получать эстетическое удовольствие во время прохождения игры, то вам явно не сюда. В эту игру приходят исключительно ради геймплея.

Релакс

Игровой процесс Little Dungeon Stories полностью построен на карточках, которые влекут за собой определенный исход. Собственно, так и работает игра про подземелье — вам выпадают различные ситуации, которые представлены в формате карточек с надписями, а вы можете отреагировать на них одним из четырех вариантов действий. Ваши действия приводят к определенным последствиям, которые, естественно, влияют на игровой процесс. Если ошибаться и принимать неверные решения, то подземелье рано или поздно вас уничтожит, после чего нужно будет начинать игру заново. В этом вся суть игрового процесса — вы должны прикидывать, к чему вас приведет то или иное решение, после чего принимать его и двигаться дальше. Иногда вопросы действительно сложные и даже логическое мышление не помогает, а иногда разработчики предоставляют довольно простой выбор. В этом вся суть игры.

Итог

Единственное, за что мне игра понравилась, так это за возможность расслабиться перед монитором и играть так, как хочется. То есть, вас никто никуда не подгоняет, нет нужды спешить или очень быстро выбирать вариант ответа. Это не мультиплеерный проект, где от вашего решения зависит исход битвы или доминация над противником, это не соревновательный проект, где вам нужно кому-то что-то доказывать. Нет, вы просто делаете себе чашку чая, садитесь перед монитором и наслаждаетесь медитативным геймплеем, позволяющим расслабиться и получать удовольствие. В действительности лишь немногие игровые новинки могут похвастаться этими же преимуществами — обычно игровой процесс именно на соревновательном элементе и построен. Однако здесь игрок предоставлен полностью сам себе, он волен делать то, что ему вздумается. И это действительно крутые ощущения, очень необычные.

Карточные игры не пользуются особым спросом у геймеров, да и само по себе подземелье уже давно утратило свою популярность на рынке видеоигр. Да, есть масса гиков, которые играют в настольную игру и бросать кости для каждого хода, но это довольно большая редкость. Так что разработчик априори вышел на довольно опасный путь, ведь его игра и так предназначена для очень узкой аудитории, так еще и выполнена довольно ужасно в графическом плане. Но, судя по отзывам в Steam, фанаты у проекта все же имеются, а это, пожалуй, самое главное.