Обзор Little Imps: A Dungeon Builder. Строим подземелья

2019-02-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - Little Imps: A Dungeon Builder; [84]
Игра Little Imps: A Dungeon Builder для меня оказалась слишком уж необычной и странной, чтобы прямо лоб рекламировать ее читателю и говорить, что это крутой продукт. Это очень достойное решение для определенной аудитории геймеров, которая хочет получить от игрового процесса именно этот опыт, вязкий и неспешный, но я почему-то уверен, что далеко не всем такое подойдет. Нужно понимать, что инди-игры, в большинстве своем, построены именно на уникальных идеях, которые выделяются на фоне остальной индустрии и привлекают узкий сегмент игроков. Им именно этого и не хватает. Если вы тоже фанат геймплея, в котором буквально каждый шаг нужно контролировать и действовать скорее машинально, чем на уровне желаний, то Little Imps: A Dungeon Builder вам понравится. А сейчас давайте я расскажу, в чем ее отличия от других игр на рынке. Хотя, на самом деле отличий не очень уж и много.

Геймплей

Игровой процесс полностью построен на микроменеджменте, который довольно быстро приедается. Я сейчас просто опишу один из начальных квестов, которые вам нужно будет выполнить в ходе сюжетной линии, а вы решите для себя, стоит ли оно вашего времени. Нам нужно разбить два квадрата камней (или руды), чтобы потом поставить два дополнительных спальных места для наших виртуальных рабочих. Для этого вам нужно выбрать кирку, нажать на два этих куба, чтобы наши рабочие потом пошли и начали заниматься делом. После того, как работа будет проделана, вам нужно нажать на иконку о завершении действия. Теперь нам нужно взять и положить камень на те свободные квадраты, которые образовались. Для этого вам нужно нажать на специальную клавишу, выбрать количество панелей, нажать на клавишу установки. Только после этого можно будет проложить пол в нужном месте и купить кровати, чтобы поставить их.

Такого рода менеджмент просто выбивает из колеи, ведь игрок пришел сюда получать эмоции и радость, а не нажимать десяток кнопок ради простейшего действия. Конечно, я понимаю, что игра полностью построена на механиках и требует от игрока внимания к каждой детали, но иногда это уж слишком. Первый квест отнял бы у вас буквально десять секунд времени, если бы его сделали более казуальным и привычным в плане управления. Но, разработчики решили пойти своим путем и кому-то это может показаться удобным. Лично меня такое пошаговое управление навело на мысль об умышленном растягивании геймплея, чтобы вы не пробежали игру за пару часов.

Графика

Я стараюсь не оценивать игры по уровню графики, тем более когда речь идет про инди-проекты, у которых просто не может быть бюджета на красивую картинку. Но, с другой стороны, у всего должен быть какой-то стиль, какое-то свое мышление и подача. Здесь я этого не увидел. Предметы иногда довольно сложно различать на фоне текстур, нет возможности сменить ракурс, что очень важно в некоторых ситуациях, интерфейс очень перегружен и не совсем понятен. То есть, вам нужно будет заставлять себя адаптироваться под такую вот картинку, а это не совсем то, чего хочешь от игры.

Итог

Большая часть игр от независимых разработчиков несет в себе какую-то уникальную идею, которая позволяет выделиться на фоне остальных. У Little Imps: A Dungeon Builder есть эта фишка, но я не могу сказать, что она вам точно понравится. Это та ситуация, когда лично мне игра совершенно не зашла, даже приблизительно, но я уверен, что есть та аудитория, которая полюбит все эти трудности и условности. Так что посмотрите на скриншоты, оцените геймплей и решайте, нужна ли вам такая игра. Если да — отлично, разработчик попал в аудиторию.


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