Обзор Lust from Beyond. Хоррор для взрослых – чего ждать от игры?

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию долгожданную новинку разработчиков из студии Movie Games Lunarium, которая является продолжением хоррора Lust for Darkness. Итак, встречайте – эротический хоррор Lust from Beyond. Возможно, для кого-то покажется, что это мрачный приключенческий проект. Однако давайте все поподробнее.

Сюжет Lust from Beyond

Сюжет игры начинает раскрываться лишь спустя несколько часов игры. По началу игрокам предстоит изучать этот удивительный мир, так и не понимая, что же здесь происходит. Однако потом все начинает становится на свои места. Вашим персонажем является некий Виктор Холлоуэй, который работает в антикварном магазине и по непонятным причинам он потихонечку начинает сходить сума от странных снов.

Когда Виктор начинает искать пути выхода из этого безумия, он, по совету своей подруги, решает обратиться к одному известному доктору, чтобы разобраться во всех своих проблемах и уезжает в другой, совершенно не знакомый ему город, в котором вот-вот начнется карнавал. Наш герой и не подозревает, что, попав сюда он практически подписал себе смертный приговор, ведь врач к которому он приехал, оказался не тем, за кого он себя выдавал.

Виктор попадает в руки культистов, которые пытались попасть в тот самый мир, который постоянно приходит к нашему герою во снах. Этот мир называется Луст-Га, где практически все держится лишь на одном экстазе и похоти. Именно здесь вы и начнете потихонечку понимать и разгадывать историю Lust from Beyond. Не будем раскрывать всех секретов. Лучше один раз увидеть самому, чем сто раз услышать от кого-то другого.

Геймплей

Интересно то, что разработчики сделали весьма неплохой ход конем. Ведь геймплей по началу покажется очень скучным и не интересным. Игрокам дается возможность делать лишь несколько простых действий: передвигаться, открывать/закрывать двери, шкафчики, ящики, бежать и медленно ходить, чтобы Вас никто не заметил.

Однако чуть позже начинаешь понимать то, что вас готовили к чему-то действительно сложному и интересному. Дальше все встает на свои места. Появляется возможность отбиваться от своих врагов, лечиться, разгадывать различные головоломки, открывать секретные нычки и многое другое.

В игре есть собственный инвентарь для взаимодействия с окружающим миром. В связи с чем не спешите пробегать ту или иную локацию сломя голову, не изучив все ее тайные места, закоулки и шкафчики. Ведь порой можно найти действительно интересные вещи, которые приведут Вас к чему-то новому.

Если вы любите спокойную игру и не хотите спешить, тем самым изучая все тонкости и нюансы игры, Lust from Beyond будет идеальным местом. Разработчики создали огромное количество диалогов, подсказок, текстовой информации, которое займет практически все основное время нахождения в игре. Однако менять сюжетную линию в ту или иную сторону возможности нет. Да, кому-то такое обилие диалогов может не понравиться, но настоящие ценители все же найдутся.

Еще одна важная особенность, которая волнует многих геймеров – это контент 18+, которого в игре предостаточно. Но вряд ли можно это назвать каким-то большим минусом. Судить в этом разработчиков или нет, решать уже только вам. Если вы не желаете видеть всех «ярких» игровых моментов в игре, то есть возможность замазать их. Запуская игру, система даст вам такую возможность. Несмотря на то, что перед нами эротический хоррор, элементов хоррора здесь все же довольно большое количество. Если вы любите пощекотать свои нервишки, то думаю каждый сумеет найти в Lust from Beyond свои страхи.

Графическая составляющая

Еще одной важной особенностью, которая нам понравилась – это отсутствие выбора сложности прохождения игры. Хотите Вы того или нет, а привыкать к миру Lust from Beyond все же придется, изучая все ее особенности. Не получится вот так вот взять и пройти ее за один вечер.

Минимальные требования

Рекомендуемые требования

Что касается графической составляющей, следует отметить, что разработчики неплохо постарались. Разработчикам удалось добиться отличной картинки, которая в действительности погружает игроков в этот удивительный мир Lust from Beyond. Да, обязательно появятся игроки, которые будут недовольны глубиной картинки, идеальным качеством отрисовки и другими нюансами, но, если посмотреть на это в целом, можно поставить 7 баллов из 10. Понравилось то, что игра будет запускаться и на менее мощных ПК. Чуть ниже приведем системные требования игры:

Звуковая составляющая

Вот что-что, а звуковая составляющая игры на высшем уровне. Советуем поиграть в Lust from Beyond в наушниках и желательно с выключенным светом. Разработчики сделали упор даже на малейшие детали, от которых, при прохождении игры, бросает в дрожь. По музыкальному сопровождению вы даже начнете разбираться в том, что Вас вот-вот обнаружат и пора бежать, либо просто отойти чуть дальше или скрыться от врагов. Кажется именно звуковую составляющую игры должен оценить каждый. Настоящим ценителям должно понравиться.

Итоги

Попав первый раз в игру и не подозреваешь, что тебя будет ждать дальше. Складывается ощущение, что тебя обманули и вместо хоррора подсунули какую-то логическую игру, где Вы играете роль некого доктора Ватсона. Однако не спешите с мнением, ибо чем дальше вы начнете проходить игру, тем больше затянетесь в сам процесс. Игрокам откроется множество интересных возможностей и порой придется довериться интуиции. Не хочется раскрывать всех секретов и тонкостей игры Lust from Beyond. Хочется лишь отметить, что игра найдет для себя не только положительные, но и отрицательные отзывы, так как не всем понравится такое наличие откровенных сцен. Но все же разработчикам следует отдать должное за проделанную работу. Хорошая графическая, отличная звуковая составляющая, продуманная сюжетная линия, все это позволит на секунду отвлечься от реальности и погрузиться в совершенно новый мир. В любом случае, как нам кажется, игра сумеет найти своих фанатов.