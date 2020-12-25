Обзор M.A.R.S. Шутер с минимумом полигонов

Геймплей

В последнее время к нам стало попадать очень много различных интересных проектов, которые предоставляют возможность наслаждаться геймплеем без мощного ПК под столом. И текущая игра — яркий тому пример. Простая на первый взгляд графика, ничего лишнего, минимум полигонов, но проходить задания увлекательно и весело. Этого, собственно, достаточно, чтобы вы хотя бы обратили на новинку своё внимание.

Управление

Собственно, игровой процесс здесь реализован точно так же, как я и предполагал — у вас есть персонаж определенного уровня, у него имеется арсенал (об этом позже) и есть различные здания определенной сложности, которые нужно проходить. Вы не можете проходить кооперативные уровни сами — нужно дождаться, пока подключается достаточное количество человек, после чего уже начинать процесс сражения. Сами уровни предельно линейны и просты — где-то нужно зачистить локацию, а где-то ждать, пока прибудет вертолет эвакуации, отбиваясь от волн противников какое-то время. Не сказать, что это шибко весело, и перепроходить задания раз за разом тоже не очень прикольно, но, с другой стороны, игра и не претендует на сюжетный релиз. Это шутер про гринд, где нужно стрелять по противникам, собирать патроны и получать приз за выполнение задания. С этим проект вполне справляется.

Экипировка

Обычно я не в восторге от управления от третьего лица в шутерах, особенно тех, где нужно попадать в голову или стрелять в очень мелкие объекты, так как это не очень удобно. Но на деле оказалось, что разработчики действительно всё продумали, так что стрелять комфортно. Например, прицел не загораживает мне обзор, он не мешает точно стрелять по врагу, плюс управлять камерой удобно. Единственный минус — во время быстрого бега легко проморгать что-то, так как крутить камерой в этот момент не дают, а это, честно говоря, неудобно. И, конечно, стоит понимать, что используется на клавиатуре стандартный набор клавиш — привыкать даже не нужно. В этом плане разработчики порадовали, так как сразу после загрузки можно брать и играть, никаких трудностей. Разве что привыкнуть придется к механики ухода в укрытие, но это мелочь.

Итог

Естественно, получая призы за прохождение уровней вы будете получать не только игровую валюту, но и различное оружие, экипировку и косметические предметы. Это тоже вполне привычная механика, которая используется повсеместно — в условно-бесплатных играх часто дарят что-либо за миссии. Проблема лишь в том, что в начале игрок ничего столь яркого и качественного не получит, так как оружие на старте простое, без скинов, стреляет не очень больно. И если вы попадаете в лобби с игроками, которые достигли уже высокого уровня, то они просто не дадут вам шанса кого-то убить, так как их оружие наносит куда больше урона. Например, я мог всадить во врага половину обоймы, а мой товарищ по команду сносил его же с двух-трех попаданий.

К сожалению, пока что не все могут получить доступ к шутеру, так что оценивать его для широкой аудитории как-то странно. Но я могу сказать, что если у вас не очень мощный компьютер, но хочется играть во что-то новое и интересное, то настоятельно стоит обратить своё внимание на этот шутер. Дождавшись его релиза, вы получите возможность с удовольствием воевать в виртуальном мире, получать лут ценный, играть с друзьями в одной команде, проходя сложные и не очень уровни. Да, вопрос доната пока что не раскрыт, всё станет понятно уже после того, как доступ выдадут всем геймерам, но я пока играл не ощущал на себе давления со стороны встроенных покупок, всё достаточно лояльно.