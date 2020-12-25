Обзор M.A.R.S. Шутер с минимумом полигонов

В последнее время к нам стало попадать очень много различных интересных проектов, которые предоставляют возможность наслаждаться геймплеем без мощного ПК под столом. И текущая игра — яркий тому пример. Простая на первый взгляд графика, ничего лишнего, минимум полигонов, но проходить задания увлекательно и весело. Этого, собственно, достаточно, чтобы вы хотя бы обратили на новинку своё внимание.

Геймплей

Собственно, игровой процесс здесь реализован точно так же, как я и предполагал — у вас есть персонаж определенного уровня, у него имеется арсенал (об этом позже) и есть различные здания определенной сложности, которые нужно проходить. Вы не можете проходить кооперативные уровни сами — нужно дождаться, пока подключается достаточное количество человек, после чего уже начинать процесс сражения. Сами уровни предельно линейны и просты — где-то нужно зачистить локацию, а где-то ждать, пока прибудет вертолет эвакуации, отбиваясь от волн противников какое-то время. Не сказать, что это шибко весело, и перепроходить задания раз за разом тоже не очень прикольно, но, с другой стороны, игра и не претендует на сюжетный релиз. Это шутер про гринд, где нужно стрелять по противникам, собирать патроны и получать приз за выполнение задания. С этим проект вполне справляется.

Управление

Обычно я не в восторге от управления от третьего лица в шутерах, особенно тех, где нужно попадать в голову или стрелять в очень мелкие объекты, так как это не очень удобно. Но на деле оказалось, что разработчики действительно всё продумали, так что стрелять комфортно. Например, прицел не загораживает мне обзор, он не мешает точно стрелять по врагу, плюс управлять камерой удобно. Единственный минус — во время быстрого бега легко проморгать что-то, так как крутить камерой в этот момент не дают, а это, честно говоря, неудобно. И, конечно, стоит понимать, что используется на клавиатуре стандартный набор клавиш — привыкать даже не нужно. В этом плане разработчики порадовали, так как сразу после загрузки можно брать и играть, никаких трудностей. Разве что привыкнуть придется к механики ухода в укрытие, но это мелочь.

Экипировка

Естественно, получая призы за прохождение уровней вы будете получать не только игровую валюту, но и различное оружие, экипировку и косметические предметы. Это тоже вполне привычная механика, которая используется повсеместно — в условно-бесплатных играх часто дарят что-либо за миссии. Проблема лишь в том, что в начале игрок ничего столь яркого и качественного не получит, так как оружие на старте простое, без скинов, стреляет не очень больно. И если вы попадаете в лобби с игроками, которые достигли уже высокого уровня, то они просто не дадут вам шанса кого-то убить, так как их оружие наносит куда больше урона. Например, я мог всадить во врага половину обоймы, а мой товарищ по команду сносил его же с двух-трех попаданий.

Итог

К сожалению, пока что не все могут получить доступ к шутеру, так что оценивать его для широкой аудитории как-то странно. Но я могу сказать, что если у вас не очень мощный компьютер, но хочется играть во что-то новое и интересное, то настоятельно стоит обратить своё внимание на этот шутер. Дождавшись его релиза, вы получите возможность с удовольствием воевать в виртуальном мире, получать лут ценный, играть с друзьями в одной команде, проходя сложные и не очень уровни. Да, вопрос доната пока что не раскрыт, всё станет понятно уже после того, как доступ выдадут всем геймерам, но я пока играл не ощущал на себе давления со стороны встроенных покупок, всё достаточно лояльно.
Комментарии и отзывы M.A.R.S.
Обзоры:
Тест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартамиТест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартами
Обзор Stranded Deep. Реалистичное выживаниеОбзор Stranded Deep. Реалистичное выживание
Обзор Marvel's Avengers. Супергеройская DestinyОбзор Marvel's Avengers. Супергеройская Destiny
Новости:
Обзор Hyrule Warriors: Age of Calamity для Switch. Эпичные сражения в мире «Зельды»

The Legends of Zelda: Breath of the Wild, вышедшая на старте продаж Nintendo Switch, стала настоящим локо...
Тест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартами

10 декабря после череды переносов прошел официальный старт игры Cyberpunk 2077. Проект который потенциаль...
Обзор Tinkertown. Выживаем среди пикселей

А почему бы нам не собрать компанию из трех друзей, чтобы выживать в открытом мире, собирать ресурсы и кр...
Обзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышкеОбзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышке
Топ 5 смарт-часов: от «тяжелого люкса» до бюджетного трудяги. Amazfit GTR 2 SportТоп 5 смарт-часов: от «тяжелого люкса» до бюджетного трудяги. Amazfit GTR 2 Sport
Обзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборокОбзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборок
Обзор Hisense 43AE7400F. Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор для Sony PlayStation 5Обзор Hisense 43AE7400F. Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор для Sony PlayStation 5
Лучший электрочайник. Philips HD9450/81Лучший электрочайник. Philips HD9450/81
Xiaomi Mi Band 5 научат измерять темпера...
Xiaomi Mi Band 5 научат измерять темпераСетевые источники сообщают о том, что фитнес-браслеты Xiaomi скоро научатся измерять температуру тела. Ин...
Samsung Galaxy M31 получил бета-версию O...
Samsung Galaxy M31 получил бета-версию OКомпания Samsung наконец-то анонсировала программу бета-тестирования Galaxy M31. ...
Razer Kaira Pro работает с консолями и с...
Razer Kaira Pro работает с консолями и сДовольно часто производители игровой периферии радуют потенциальных покупателей достаточно продвинутыми р...
Xiaomi Mi 10T представлен с дисплеем 144...
Xiaomi Mi 10T представлен с дисплеем 144Xiaomi представила последнюю серию телефонов Mi 10 через онлайн-мероприятие в прямом эфире. ...
Huawei Mate 40 RS Porsche Design показал...
Huawei Mate 40 RS Porsche Design показалВчера компания Huawei представила флагманские смартфоны Mate 40, самым топовым из которых стал премиальны...
Обзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. И...
Обзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. ИНе так давно мы проводили изучение мышки ADATA XPG Primer, ос...
Гарнитура HyperX Cloud Revolver + 7.1 до...
Гарнитура HyperX Cloud Revolver + 7.1 доHyperX объявила о выпуске игровой гарнитуры Cloud Revolver + 7.1 с объемным звуком. ...
Samsung Galaxy Tab A7 дешевле в США, чем...
Samsung Galaxy Tab A7 дешевле в США, чемВ сентябре компания Samsung анонсировала бюджетный планшет Galaxy Tab A7. Изначально устройство было дост...
Synology выпустила накопитель SAT5200 ем...
Synology выпустила накопитель SAT5200 емSynology выпустила 2,5 дюймовый накопитель SAT5200 емкостью 3.84 ТБ. Накопитель обеспечивает стабильную п...
Шланги для водяного охлаждения Alphacool...
Шланги для водяного охлаждения AlphacoolAlphacool представила новые шланги для водяного охлаждения. AlphaTube HF предлагает широкий спектр вариан...
Карты NVIDIA GeForce RTX 3080 дают сбой ...
Карты NVIDIA GeForce RTX 3080 дают сбой Запуск NVIDIA GeForce RTX 3080 был сопряжен с проблемами, в том числе с перекупщиками, которые уничтожили...
Флагман Samsung Galaxy S21 показали на р...
Флагман Samsung Galaxy S21 показали на рОдин из производителей аксессуаров допустил утечку изображений смартфона Samsung Galaxy S21, запечатленно...
Обзор DeepCool AS500. Башенное охлаждение процессора с ARGBОбзор DeepCool AS500. Башенное охлаждение процессора с ARGB
Обзор HARPER 43U750TS 43Обзор HARPER 43U750TS 43" (2020). Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор
Топ 5 смарт-часов: от «тяжелого люкса» до бюджетного трудяги. Amazfit GTR 2 SportТоп 5 смарт-часов: от «тяжелого люкса» до бюджетного трудяги. Amazfit GTR 2 Sport
Выбираем лучший гибридный видеорегистратор 2020 года. CARCAM HYBRID 2 Signature, Neoline X-COP 9300с, Roadgid X8 Gibrid GT и Playme PRIMEВыбираем лучший гибридный видеорегистратор 2020 года. CARCAM HYBRID 2 Signature, Neoline X-COP 9300с, Roadgid X8 Gibrid GT и Playme PRIME
Обзор умной колонки Капсула с голосовым помощником МарусяОбзор умной колонки Капсула с голосовым помощником Маруся
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor