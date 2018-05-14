Обзор MARVO GP-001. Лучшая гарнитура для современных пользователей

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Пользователи ПК, смартфонов, mp3-плееров и других устройств всегда тщательно подходили к подбору гарнитуры для того, чтобы получить качественный звук. Однако всегда появляется один и тот же вопрос - какие купить? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию многофункциональную гарнитуру, которая отлично подойдет, как для обычных пользователей, так и для геймеров. Встречайте, перед вами очередная новинка от компании MARVO, модель GP-001. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Гарнитура MARVO GP-001

Спаренный переходник

Сменные амбушюры: маленькие/средние/большие

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в премиальной упаковке из плотного картона с открывающейся передней крышкой. На коробке можно найти всю необходимую информацию о данной гарнитуре. В комплект поставки входят:

Особенности

Тип наушников: вставные ("затычки")

Игровая гарнитура

Частота воспроизведения: 20 - 20000 Гц

Импеданс: 16 Ом

Чувствительность: 91 дБ

Крепление микрофона: подвижное

Чувствительность микрофона: -42 дБ

Направленность микрофона: ненаправленный

Тип акустического оформления: закрытое

Тип крепления: без крепления

Подключение кабеля: одностороннее

Тип подключения: mini jack 3.5 мм

Длина кабеля: 1.2 м

Регулятор громкости

Внешний вид и функционал

MARVO GP-001 придется по душе большинству покупателей своим стильным и агрессивным дизайном. В качестве материала был использован металл и пластик. Сборка аккуратная и без всяких зазоров. Устройство отлично подойдет для геймеров и обычных пользователей, которые ищут современное и не дорогостоящее решение.

Длина кабеля составляет 1.2 метра, чего вполне достаточно для полноценного использования.

На кабеле также находится блок управления со встроенным микрофоном и тремя кнопками управления: регулятор громкости и Play/stop. Не понравилось лишь расположение данного блока, оно слишком близко находится к левому наушнику. Приходится нажимать на кнопки интуитивно.

Порадовало то, что на левом наушнике обосновался съемный, регулируемый микрофон. Для подключения используется разъем mini jack 3.5 мм. Это позволяет отсоединить его, если вы решили, к примеру, выйти на пробежку. Наличие сразу двух микрофонов, как нам кажется, большой плюс.

Конструкция наушников удобная, что позволяет не слетать устройству с ушей. Кроме того, вы можете подобрать для себя подходящий размер амбушюр, которые идут в комплектации с устройством: маленькие, средние и большие. Они выполнены в красном цвете.

Чуть ниже динамиков можно увидеть обозначение левого и правого наушника.

На одной из граней находится металлическая вставка с логотипом компании производителя.

Правый наушник ничем не отличается от левого, если не считать отсутствие разъема mini jack.

Качество звука

Порадовало то, что данную гарнитуру можно использовать в одной паре с любым устройством: ПК, ноутбук, смартфон, планшет, mp-3 плеером и т.д. Другими словами, вы получаете под свое управление одно устройство, которое можно использовать во всех случаях жизни. А привлекательный дизайн сумеет подчеркнуть ваш стиль. То есть вы не останетесь без внимания прохожих.Теперь о самом главном - качестве звука. Наверняка большинство покупателей будут сомневаться на счет хорошего звучания. Однако сомнения сразу же пропадут после первого подключения. Не смотря на свою низкую стоимость устройство выдает отлично настроенный звук, который отлично показывает себя и в компьютерных играх, и в прослушивании музыки. Средние и высокие частоты отлично настроены, что позволяет не упустить ни один момент в своей любимой игре, или будь то в музыкальной композиции.

Особое внимание следует уделить низким частотам, которые выдают четкие и насыщенные басы. Слушать музыку одно удовольствие. Порой начинает казаться, что в твоем распоряжении флагманская версия гарнитуры, которая стоит не малых денег. Разработчикам MARVO GP-001 стоит поставить большой плюс в плане качества звучания.

Шумоизоляция показывает себя с хорошей стороны. Вас ничто не будет отвлекать от прослушивания музыки или вашей любимой компьютерной игры.

Что касается микрофона, то здесь нет ничего не обычного, звук получается немножко приглушенным. В компьютерных играх собеседник слышал нас хорошо. При общении по телефону звук существенно отличается от обычного встроенного микрофона смартфона. Другими словами, качество работы микрофона здесь не главный козырь. Тест работы микрофона вы сможете прослушать в видео обзоре.

Итоги

Подведем итоги по многофункциональной гарнитуре MARVO GP-001. Устройство показало отличные результаты в работе и, как нам кажется, полностью оправдывает свою стоимость. Стильный и привлекательный дизайн отлично подойдет для сильной половины человечества, как для любителей занятий спортом, так и для геймеров. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, агрессивный дизайн, съемный микрофон, качество звучания и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работу устройства, нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.