Обзор MARVO GP-001. Лучшая гарнитура для современных пользователей

2018-05-14, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - MARVO GP-001; [213]
Пользователи ПК, смартфонов, mp3-плееров и других устройств всегда тщательно подходили к подбору гарнитуры для того, чтобы получить качественный звук. Однако всегда появляется один и тот же вопрос - какие купить? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию многофункциональную гарнитуру, которая отлично подойдет, как для обычных пользователей, так и для геймеров. Встречайте, перед вами очередная новинка от компании MARVO, модель GP-001. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке из плотного картона с открывающейся передней крышкой. На коробке можно найти всю необходимую информацию о данной гарнитуре. В комплект поставки входят:
  • Гарнитура MARVO GP-001
  • Спаренный переходник
  • Сменные амбушюры: маленькие/средние/большие
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Тип наушников: вставные ("затычки")
  • Игровая гарнитура
  • Частота воспроизведения: 20 - 20000 Гц
  • Импеданс: 16 Ом
  • Чувствительность: 91 дБ
  • Крепление микрофона: подвижное
  • Чувствительность микрофона: -42 дБ
  • Направленность микрофона: ненаправленный
  • Тип акустического оформления: закрытое
  • Тип крепления: без крепления
  • Подключение кабеля: одностороннее
  • Тип подключения: mini jack 3.5 мм
  • Длина кабеля: 1.2 м
  • Регулятор громкости

Внешний вид и функционал

MARVO GP-001 придется по душе большинству покупателей своим стильным и агрессивным дизайном. В качестве материала был использован металл и пластик. Сборка аккуратная и без всяких зазоров. Устройство отлично подойдет для геймеров и обычных пользователей, которые ищут современное и не дорогостоящее решение.

Длина кабеля составляет 1.2 метра, чего вполне достаточно для полноценного использования.

На кабеле также находится блок управления со встроенным микрофоном и тремя кнопками управления: регулятор громкости и Play/stop. Не понравилось лишь расположение данного блока, оно слишком близко находится к левому наушнику. Приходится нажимать на кнопки интуитивно.

Порадовало то, что на левом наушнике обосновался съемный, регулируемый микрофон. Для подключения используется разъем mini jack 3.5 мм. Это позволяет отсоединить его, если вы решили, к примеру, выйти на пробежку. Наличие сразу двух микрофонов, как нам кажется, большой плюс.

Конструкция наушников удобная, что позволяет не слетать устройству с ушей. Кроме того, вы можете подобрать для себя подходящий размер амбушюр, которые идут в комплектации с устройством: маленькие, средние и большие. Они выполнены в красном цвете.

Чуть ниже динамиков можно увидеть обозначение левого и правого наушника.

На одной из граней находится металлическая вставка с логотипом компании производителя.

Правый наушник ничем не отличается от левого, если не считать отсутствие разъема mini jack.

Порадовало то, что данную гарнитуру можно использовать в одной паре с любым устройством: ПК, ноутбук, смартфон, планшет, mp-3 плеером и т.д. Другими словами, вы получаете под свое управление одно устройство, которое можно использовать во всех случаях жизни. А привлекательный дизайн сумеет подчеркнуть ваш стиль. То есть вы не останетесь без внимания прохожих.

Качество звука

Теперь о самом главном - качестве звука. Наверняка большинство покупателей будут сомневаться на счет хорошего звучания. Однако сомнения сразу же пропадут после первого подключения. Не смотря на свою низкую стоимость устройство выдает отлично настроенный звук, который отлично показывает себя и в компьютерных играх, и в прослушивании музыки. Средние и высокие частоты отлично настроены, что позволяет не упустить ни один момент в своей любимой игре, или будь то в музыкальной композиции.

Особое внимание следует уделить низким частотам, которые выдают четкие и насыщенные басы. Слушать музыку одно удовольствие. Порой начинает казаться, что в твоем распоряжении флагманская версия гарнитуры, которая стоит не малых денег. Разработчикам MARVO GP-001 стоит поставить большой плюс в плане качества звучания.

Шумоизоляция показывает себя с хорошей стороны. Вас ничто не будет отвлекать от прослушивания музыки или вашей любимой компьютерной игры.

Что касается микрофона, то здесь нет ничего не обычного, звук получается немножко приглушенным. В компьютерных играх собеседник слышал нас хорошо. При общении по телефону звук существенно отличается от обычного встроенного микрофона смартфона. Другими словами, качество работы микрофона здесь не главный козырь. Тест работы микрофона вы сможете прослушать в видео обзоре.

Итоги

Подведем итоги по многофункциональной гарнитуре MARVO GP-001. Устройство показало отличные результаты в работе и, как нам кажется, полностью оправдывает свою стоимость. Стильный и привлекательный дизайн отлично подойдет для сильной половины человечества, как для любителей занятий спортом, так и для геймеров. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, агрессивный дизайн, съемный микрофон, качество звучания и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работу устройства, нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

Комментарии:
Ноутбук Lenovo Ideapad 330 получит проце...
Ноутбук Lenovo Ideapad 330 получит процеНедавно стало известно о том, что массовые поставки 10-нанометровых процессоров Intel Cannon Lake начнутс...
Обзор MARVO GP-001. Лучшая гарнитура для...
Обзор MARVO GP-001. Лучшая гарнитура дляПользователи ПК, смартфонов, mp3-плееров и других устройств всегда тщательно подходили к подбору гарнитур...
AllCall выпускает новый смартфон MIX 2 с...
AllCall выпускает новый смартфон MIX 2 сAllCall Mix2 имеет 6-дюймовый дисплей с разрешением экрана 2160х1080 точек, соотношением сторон 18:9 и по...
Обзор Digma EVE 605. Ноутбук для работы ...
Обзор Digma EVE 605. Ноутбук для работы Как показала практика серии тестов, последние чипы семейства Intel Atom выступают отличной основой для но...
Бесшумный десктоп Quiet PC Nofan A895 по...
Бесшумный десктоп Quiet PC Nofan A895 поКомпания Quiet PC пополнила ассортимент десктопов моделью Nofan A895, которая может похвастаться полным о...
Фото с камеры OnePlus 6 сравнили с Galax...
Фото с камеры OnePlus 6 сравнили с GalaxКомпания OnePlus решила подогреть интерес пользователей к грядущей презентации своего флагманского смартф...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор MARVO GP-001. Лучшая гарнитура для современных пользователейОбзор MARVO GP-001. Лучшая гарнитура для современных пользователей
Обзор Digma EVE 605. Ноутбук для работы и учебы на Intel Atom X5-Z8350Обзор Digma EVE 605. Ноутбук для работы и учебы на Intel Atom X5-Z8350
Обзор Gembird KB-P4-UA. Клавиатура мечтыОбзор Gembird KB-P4-UA. Клавиатура мечты
Обзор ORICO HCD1-WH-PRO. USB концентратор с USB Type-CОбзор ORICO HCD1-WH-PRO. USB концентратор с USB Type-C
Обзор Canon EOS M50 Kit. Беззеркалка с 4K и поворотным дисплеемОбзор Canon EOS M50 Kit. Беззеркалка с 4K и поворотным дисплеем
Предварительный обзор One Mix Yoga. Комп...
Предварительный обзор One Mix Yoga. КомпВ последнее время компактные решения для активных пользователей стали пользоваться большой популярностью....
Обзор Pillars of Eternity II: Deadfire. ...
Обзор Pillars of Eternity II: Deadfire. Игру Pillars of Eternity II: Deadfire очень тяжело описать словами. Даже если я применю все свои навыки к...
Предварительный обзор Beyerdynamic Amiro...
Предварительный обзор Beyerdynamic AmiroСтоит отметить, что популярности беспроводным наушникам прибавил смартфон iPhone X. Изначально, когда про...
Предварительный обзор LG G7 ThinQ. Мы до...
Предварительный обзор LG G7 ThinQ. Мы доСтоит отметить, что хотя смартфон LG G7 ThinQ анонсировали только сегодня, мы знали обо всех его характер...
Обзор Hyper Sentinel. Расслабляем мозги...
Обзор Hyper Sentinel. Расслабляем мозгиСовременные компьютерные игры можно условно разделить на два типа — те, что позволяют расслабится и поигр...
Предварительный обзор Lenovo Tablet 10. ...
Предварительный обзор Lenovo Tablet 10. Индустрия планшетных компьютеров постепенно движется в правильном направлении. Еще пять лет назад все вос...
Hasbro представили новою серию игрушек п...
Hasbro представили новою серию игрушек пНа экраны только что вышел самый дорогой блокбастер «Мстители: Война Бесконечности», который, кстати, уже...
Предварительный обзор Oculus Go. Для цен...
Предварительный обзор Oculus Go. Для ценСовременный рынок шлемов виртуальной реальности выглядит достаточно странно — некоторые производители вып...
Обзор Mega Shooter. Красочная стрелялка...
Обзор Mega Shooter. Красочная стрелялкаНесмотря на все старания разработчиков, мобильные шутеры остаются не сильно популярными. Дело в том, что ...
Предварительный обзор CoolPad Note 6. Не...
Предварительный обзор CoolPad Note 6. НеСмартфоны нынче стоят больших денег — если посмотреть на тенденцию роста, то можно смело говорить, что ск...
Обзор Tacticool. Шутер от третьего лица...
Обзор Tacticool. Шутер от третьего лицаЯ всегда достаточно негативно отношусь ко всем шутерах на мобильной платформе. Все потому, что не мое игр...
Обзор Crush Machine!. Неплохое развлечен...
Обзор Crush Machine!. Неплохое развлеченИзначально я скептически относился к игре Crush Machine!, так как не особо люблю такого рода проекты. Мне...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor