Обзор MARVO H8329 – Бюджетные игровые наушники

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Согласитесь, не все геймеры могут себе позволить покупать дорогостоящие устройства: мышки, клавиатуры, гарнитуру и многое другое. В связи с чем приходится искать для себя недорогое, но в то же время качественное решение. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию бюджетные игровые наушники, которые, как нам кажется, отлично подойдут даже самым капризным пользователям. Встречайте, перед вами MARVO H8329. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Игровые наушники

Инструкция по эксплуатации

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно ознакомиться со всей необходимой информацией. В комплект поставки входят:

Особенности

Тип наушников: полноразмерные

Игровая гарнитура

Частота воспроизведения: 100 - 20000 Гц

Импеданс: 32 Ом

Чувствительность: 100 дБ

Крепление микрофона: подвижное

Чувствительность микрофона: -62 дБ

Тип акустического оформления: закрытое

Тип крепления: оголовье

Регулятор громкости

Диаметр мембраны: 40 мм

Разъём: 2 x mini jack 3.5 mm

Длина кабеля: 1.2 м

Функционал и дизайн

Корпус устройства выполнен из черного матового пластика, на котором, к сожалению, остаются следы от пальцев. К сборке у нас никаких нареканий не возникло, все собрано аккуратно и надежно.

Оголовье устройства прикрыто кожзаменителем, а внутренняя тряпичная часть, выполнена в красном цвете. Сама дужка отлично гнется, что позволяет наушникам не давить на голову.

Для удобства вы легко сможете настроить высоту наушников под себя.

40 мм динамики прикрыты мягкими амбушюрами из кожзама. Порадовало то, что при длительных игровых сессиях они не дают потеть.

На левой чашке динамиков расположился регулируемый по высоте микрофон, который показывает отличные результаты в работе.

Сюда же и подключен не съемный кабель в прочной плетеной оплетке, что позволило существенно увеличить срок его службы.

Для удобства разработчики вывели отдельный блок управления для регулировки громкости.

Наушники отлично садятся на голову и позволяют полностью погрузится в мир виртуальных игр и наслаждаться процессом игры.

Теперь о самом главном – качестве звука. Устройство несмотря на свою невысокую стоимость, отлично показала себя в работе. Качество звука на высоте. Разработчикам действительно следует поставить большой плюсик. Средние и высокие частоты настроены так, что они не мешают вам даже на максимальном уровне громкости, а мягкие и насыщенные низкие частоты отлично дополняют все звуковые эффекты. Другими словами, качество звучания вам обязательно понравится.

Итоги

Подведем итоги по игровым наушникам MARVO H8329. Перед нами отличное решение для тех геймеров, которые ищут недорогие наушники с хорошим качеством звука и встроенным микрофоном. Устройство отлично показало себя в различных играх, и, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным пользователям. Существенных минусов нам выявить не удалось, MARVO H8329 полностью оправдывают свою стоимость.