Обзор Magic: The Gathering Arena. Сложная карточная игра

2018-06-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - Magic: The Gathering Arena; [91]
Для начала стоит отметить, что Magic: The Gathering Arena является чем-то вроде компьютерного аналога классической настольной игры. Той, которой играют люди в реальном мире на реальном столе. Да-да, не удивляйтесь, такое тоже бывает. Ранее уже были попытки реализовать все возможности этой игры на компьютере, но все попытки были не очень успешными. У Magic: The Gathering Arena шансов на «выживание» гораздо больше, так как разработчикам удалось передать всю ту увлекательную атмосферу виртуального мира, который предстаёт перед глазами пользователя. Помимо этого, продукт выглядит привлекательно и для настоящего фаната это шикарная возможность поиграть не только с друзьями, живущими в одном городе, но и противниками со всего интернета. Сегодня я расскажу почему игра может вас заинтересовать даже в том случае, если вы вообще не фанат карточных игр. Хотя, конечно, лучше их любить.

Правила

Нужно понимать, что Magic: The Gathering это очень и очень сложная в плане правил настольная игра, которую хотя и перенесли на компьютерную платформу, но основы остались. Это вам не ХС, где можно просто сидеть и бросать карты с вероятностью 50% на победу. Правил действительно много, они взаимосвязаны и требуют от пользователя понимания всего происходящего на игровом поле. Это помимо того, что для победы нужно еще стратегию строить и все в таком духе. Говорить о самих правилах не будем, так как на это нужно очень много времени, да и я сам до конца не разобрался во всех тонкостях. Советую почитать правила на википедии или профильных сайтах, это отнимет какое-то время, но играть вы будете заметно лучше. И, конечно, для победы над врагом лучше почитать о советах по тактике, так как новичку будет очень трудно разобраться.

Колода

Составление колоды не отличается от того, что вы могли заметить в других карточных играх. Вы выбираете какие карты нужны, в каком количестве, составляете свой набор и потом отправляетесь в сражение. И, конечно, есть уже собранные «базовые» варианты, которые идеально подходят для начинающих геймеров, которые еще только изучают виртуальный мир продукта. Советую не бежать сразу за паками карт, а сначала поиграть с базовым набором — это намного проще и не будете путаться в вариантах. Со временем, приходит понимание чего не хватает колоде, а что там лишнее, можно уже заниматься самостоятельным составлением колоды.

Для кого эта игра

Когда я первый раз зашел в игру, то совсем не понял чего от меня хочет Magic: The Gathering Arena. Здесь нет обучения, которое бы объяснило все тонкости игрового процесса. Правда, может в этом задумка разработчиков, чтобы вы все получали самостоятельно, на пробах и ошибках. Но, у меня быстро сложилось впечатление, что это скорее проект для ценителей классической версии игры и любителей сложных виртуальных баталий. То есть, если вы играли в ХС и думали, что там сложные карточные стратегии, то просто зайдите сюда и попробуйте выиграть раунд у опытного геймера.

Итог

Мне очень понравилось, что игра бросает вызов. Это не казуальная игрушка, которую можно осилить за пару вечеров и потом сражаться с противниками примерно по одному сценарию. Благодаря сложной механике и вариантам карт, вы можете побеждать врага в сложной тактической битве, где все зависит только от вашей хитрости. Вы можете ходить во время действий врага, он делает тоже самое, а характеристики карт ушли далеко вперед ближайших конкурентов по жанру. Это сложно, без сомнения, но если вы хотите стать гуру карточных игр, либо уже влюбились в эту настолку, то обязательно попробуйте «Арену». Она вам понравится.


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