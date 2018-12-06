Обзор Marvel's Spider-Man: Turf Wars. Войны банд

2018-12-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - Marvel's Spider-Man: Turf Wars; [59]
Мне очень понравилась игра Marvel's Spider-Man — можете почитать наш детальный обзор на сайте, чтобы понять, почему это лучшая игра этого года. Разработчикам удалось реализовать массу интересного и выпустить лучшую игру про супергероя, которая способна вернуть интерес геймеров к этому жанру. Помимо этого, разработчики пообещали выпустить три сюжетных дополнения, которые позволят лучше узнать характеры некоторых персонажей и, что самое главное, продлят удовольствие от сражений в виртуальном мире. В первом DLC нам показали Черную кошку, которая решила устроить серию ограблений и обвела нас вокруг пальца, во втором DLC мы продолжаем эту историю, только уже с другим ключевым персонажем — Кувалдой. Этот бандит решил покорить Нью-Йорк, а мы будем ему неистово в этом мешать. Получится ли? Совсем скоро мы это узнаем!

Сюжетная линия

В основе сюжета лежит продолжение истории первого дополнения — после взрыва жилища Черной кошки мы продолжаем спасать город от бандитов. На улицах начинается что-то совершенно странное, бандиты начинают открыто атаковать полицию, Соболь вступает в дело и тоже воюет прямо на улицах Нью-Йорка. Оказывается, что за всем этим стоит Кувалда, который завладел оружием и технологиями Соболя, чтобы подчинить себе всех бандитов в городе и тем самым завладеть полной властью. Мы пытаемся ему помешать и в ходе развития событий наблюдаем за раскрытием персонажа Юри Ванатабе, которая ранее была представлена как совершенно спокойная сотрудница полиции. Но, смерть подчиненных выводит ее из себя и теперь нам нужно еще и проследить за тем, чтобы она никому не навредила. Очень интересно наблюдать за развитием событий, хотя во втором дополнении веселья и радости намного меньше, чем в первом. Сценаристы решили предоставить нам драматургию.

Новые задания

На карте появились новые базы бандитов, которые нужно зачищать и получать за это жетоны. Стоит отметить, что теперь врагов стало заметно больше и они стали намного разнообразнее. Теперь бандиты умеют летать со щитами, драться плетками, цеплять нас кнутами и так далее. Это делает драки более насыщенными, так что скучать не приходится. На зачистку одной такой базы уходит около 10-15 минут, так что на одно освобождение города у вас уйдет громадное количество времени. Это радует, ведь драки здесь никогда не были скучными или однообразными.

Костюмы

Разработчики продолжают радовать нас новой экипировкой, которую не так уж просто добыть, но она того явно стоит. После первого же сюжетного задания нам дают новый костюм в черном цвете с серебристыми пластинами, после прохождения сюжетной линии вы получите красный с золотым костюм. Однако, самый крутой вариант вы получите только после того, как пройдете абсолютно все задания в этом дополнении. Задача весьма сложная и осилить весь этот контент так просто не получится, зато в конце вы получаете костюм в стиле мультфильма. Такого в игре еще не было, да и сам персонаж крайне выделяется на фоне остальных декораций.

Итог

Мне очень нравятся такие дополнения, так как они позволяют окунуться в крутой и увлекательный виртуальный мир еще на мгновение. Точнее, часов на восемь. Столько времени мне понадобилось на прохождение сюжетной линии и зачистку баз, пройти все задания Чудилы просто так не получится. То есть, за цену дополнения вы получаете громадный запас геймплея и заданий для прохождения. Теперь осталось дождаться третьего дополнения, которое должно выйти в декабре и порадовать нас окончанием этой истории. Будем надеяться, что концовка будет шикарной.


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