Обзор Mekabolt. Идеальный платформер

2019-08-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - Mekabolt; [68]
Некоторые разработчики наотрез отказываются принимать тот факт, что большая часть современных геймеров не использует геймпад как таковой. Это дополнительные расходы, которые далеко не всем нравятся. Однако, я все же потратил тьму времени на то, чтобы поиграть в достаточно интересную игру с ужасным управлением на клавиатуре. О ней мы сегодня и поговорим.

Управление

Начнем с того, что я вполне понимаю, что игру создавали для управления с геймпада. Но, давайте будем честными — далеко не у каждого владельца персонального компьютера есть геймпад, большая часть геймеров сражаются в виртуальных мирах исключительно на клавиатуре с мышкой. И выпускать игру на ПК, у которой нет нормального управления на клавиатуре, это как минимум странно. К сожалению, управлять персонажем на клавиатуре крайне тяжело и неудобно — вам нужно прыгать клавишей Х, стрелять клавишей Z, а передвижение проходит на стрелках вправо и влево. Не могу сказать, что такое управление приносит хоть толику радости, ведь достаточно быстро вы просто начинаете игру ненавидеть за столь неудобное управление. Да, я могут подключить геймпад и тогда игра будет куда более удобной в прохождении, но зачем, если я играю на ПК, а не на консоли? В этом заключается серьезный недостаток проекта.

Уровни

В плане постановки уровней игра меня порадовала, так как разработчики явно понимаю, как правильно усложнять игроку жизнь. Вам нужно постоянно прыгать, бегать, стрелять, уклоняться от опасностей и при этом проходить путь к цели. Нужно сказать, что практически каждый уровень вы можете проходить разными путями — иногда достаточно прыгать и бежать быстро, иногда можно подбить врага и запрыгнуть на него, чтобы потом забраться еще выше, иногда помогает слепая удача. То есть, нет только одного варианта прохождения — вы всегда можете пробовать что-то разное, тренироваться, экспериментировать. Это весьма приличный бонус на самом деле, ведь разнообразие на уровнях всегда приносит удовольствие. Особенно если вы большой фанат платформеров и уже тьму раз видели интересные уровни на своем пути. Авторы игры точно заслуженно получают похвалу.

Сложности

Довольно интересно разработчики решили усложнить жизнь геймерам, которые обязаны выучить определенные правила, чтобы не погибать на уровнях. Начнем с того, что если вы выстрелили по врагу и попали, то он замирает и вы можете с ним взаимодействовать. Например, вы можете толкать робота в нужную сторону, чтобы потом взобраться по нему на возвышенность, прыгнуть на нем или вовсе взлететь. Один момент — нельзя повторно стрелять по роботу, ведь второй выстрел разбудит его и нужно будет попадать еще раз. Если не успели заморозить робота, то он вас, скорее всего, уничтожит и нужно будет начинать с самого начала. Добавляем сюда копья, которые висят на потолке, и лезвия, которые спустя пол секунды вылазят из пола. Получается достаточно опасная полоса препятствий, которая не даст вам расслабиться вплоть до достижения финиша. В этом плане проект тоже довольно неплох.

Итог

Игрушка получилась довольно неоднозначной и что-то четкое сказать по ней не получится. С одной стороны, вы получаете крайне интересные уровни, разбитые на тьму локаций и они действительно приносят удовольствие — сложностей тьма, бегать по опасным локациям крайне тяжело. С другой стороны, играть в принципе тяжело, так как клавиатура не предназначена для платформеров и управление никто оптимизировать не собирается под ваши нужды. Стоит ли терпеть или покупать геймпад ради одной игры? Это вопрос интересный.

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