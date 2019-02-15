Обзор Metro Exodus. Шикарное продолжение серии

2019-02-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Metro Exodus; [158]
Многие геймеры с большим нетерпением ждали Metro Exodus. Эту игру называют самой ожидаемой в году, фанаты в восторге от любого ролика или информации о процессе разработки. Теперь игра вышла в свет и можно не только мечтать о том, какой она может быть, но и попробовать самостоятельно, погрузиться в этот новый мир и прочувствовать его, окунуться в исследование с головой. Мне игра очень понравилась и сейчас я расскажу, в чём её секрет.

Путешествие

Игровой процесс Metro Exodus сильно отличается от предыдущих частей франшизы по той причине, что теперь Артём с Анной и верными товарищами выбирались наружу и путешествуют по открытому миру на своём паровозе. Это существенно меняет ощущения от игрового процесса, так как ранее мы блуждали по довольно тёмным и опасным локациям метро, а теперь у нас гораздо больше пространства. Во время путешествий на поезде, а он станет ключевым элементом игрового процесса, вам нужно будет постоянно решать какие-то проблемы на своем пути, брать на борт новых персонажей и узнавать много нового и интересного. Данное путешествие позволяет взглянуть на мир игры совершенно под другим углом и я уверен, что вам это понравится. Разработчики показали, что умеют создавать необычные локации и красивую графику, а нам большего и не нужно. Путешествие получилось просто шикарным.

Геймплей

Стоит сразу отметить, что воевать со всеми врагами совершенно не обязательно. Вы вполне можете обойти их стороной или отвлечь чем-то, чтобы пробраться незамеченным. Это позволяет экономить патроны или аптечки, если врагов слишком уж много, плюс есть хоть какое-то разнообразие на уровнях. Например, вы можете на одной из локаций вдоволь повоевать и понять, что это достаточно больно для вашего героя, а потом тихонько убивать персонажей со спины или вовсе их не трогать. Важно отметить, что действия в некоторых локациях напрямую влияют на концовку игры. Например, в церкви на воде вы можете убить нескольких врагов, после чего они решат сдать оружие. Вы можете пройти мимо или убить уже безоружных солдат, что повлияет, как я понимаю, на концовку сюжетной линии. В таких ситуациях стоит поступать так, как вы бы сами поступили на месте персонажа, чтобы увидеть подходящий вам конец истории.

Оружие

Очень важно, чтобы в игре, где вам нужно много стрелять, оружие вело себя правильно. И разработчикам этого проекта удалось сделать все максимально приятно для игрока. Вариантов стволов не так уж много, но они ощущаются по-своему уникально, они вызывают какие-то эмоции и подходят для каких-то особенных ситуаций. Если вы фанат пальбы по всем врагам в округе, то берите винтовку и стреляйте по головам. Если же хотите тихо снимать врагов и двигаться дальше, то можно взять тихий вариант оружия, который издает заметно меньше звуков. Это важно как для геймплея, так и для ваших ощущений от прохождения.

Итог

Очень тяжело описать столь многогранную игру в обзоре, это нужно самому прочувствовать и понять. Игра очень интересная по целому ряду причин. Здесь невероятно увлекательный сюжет с персонажами, которые удивляют и запоминаются своими характерными чертами, плюс сама идея, которая рассказана в этой игре, затягивает до последней кат-сцены. Не будем забывать и про опасных монстров, огромный виртуальный мир и массу второстепенных действий, которые делают процесс прохождения более реалистичным и глубоким. Думаю, Metro Exodus понравится абсолютно всем без исключения. Даже тем, кто никогда ранее в эту франшизу не играл и даже не знает, о чем идет речь в предыдущих частях франшизы.


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