Обзор Microlab T967BT. Беспроводные наушники для современных пользователей

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Часто ли вам приходится длительное время искать свой смартфон в кармане, сумке, либо рюкзаке, чтобы ответить на звонок по телефону? Кажется пришло время облегчить свою жизнь при помощи беспроводной гарнитуры. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Microlab, которая не перестает радовать своих пользователей интересными, и в то же время многофункциональными устройствами. Встречайте, перед вами беспроводные наушники Microlab T967BT. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Беспроводная гарнитура

Кабель USB-microUSB

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в прозрачной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. Познакомиться с дизайном девайса можно не открывая коробки. В комплект поставки входят:

Особенности

Bluetooth-наушники с микрофоном для занятий спортом

Вид: вставные (затычки)

Тип: динамические

Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц

Импеданс: 32 Ом

Тип крепления: затылочная дужка

Беспроводная связь Bluetooth 4.1

Поддержка профилей: A2DP, AVRCP, Hands free

Радиус действия: 10 м

Емкость аккумулятора: 150 мАч

Время работы: 5 ч

Время ожидания: 100 ч

Время зарядки: 2 ч

Функционал и дизайн

Устройство выполнено из качественных материалов. Корпус сделан из пластика в двух цветовых расцветках, голубом и черном. К качеству сборки у нас никаких нареканий не возникло, все собрано аккуратно и без всяких зазоров.

Дизайн наушников придется по душе даже самым капризным пользователям. Агрессивный вид девайса привлечет внимание людей, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом.

Гибкое оголовье отлично подойдет под любого пользователя и не давит на голову, что позволяет получить максимальный комфорт при длительном пользовании.

Блоки гарнитуры, для удобства транспортировки, крепятся друг к другу при помощи магнита, что позволяет зафиксировать гарнитуру в замкнутое кольцо.

На трубки фиксации оголовья вынесены обозначения левого и правого наушника. Благодаря своей форме наушники отлично держатся на месте и не слетают при интенсивном занятии спортом.

На лицевой части правого блока наушников расположился световой индикатор состояния работы, который загорается красным, либо синим цветом.

На нижней гране находится защищенный разъем для зарядки и барабан управления громкостью, которая также работает в качестве мультифункциональной кнопки управления для включения/выключения устройства и ответа/завершения звонков. Здесь же спрятан от глаз микрофон, который показывает отличную работу. Передача звука чистая и без всяких помех. Собеседник слышал нас, как и мы его, отлично даже в оживленных местах.

На левом блоке обосновались две кнопки управления: предыдущий/следующий трек. Кнопка перехода к предыдущей композиции также получила функцию вкл/выкл микрофона девайса.

Для ответа на входящий звонок или для завершения вызова необходимо коротко нажать на мультифункциональную кнопку. Кроме того, если нажать на данную кнопку два раза, то вы сможете сделать звонок на последний набранный номер. В режиме входящего вызова двойное нажатие позволяет отклонить звонок.

Включить гарнитуру

Подключить первый телефон и отключить гарнитуру

Включить гарнитуру, подключить второй телефон

Открыть список сопряженных устройств в первом подключенном телефоне и выбрать Microlab T967BT для автоматического подключения

Отдельное внимание следует уделить тому, что данную гарнитуру можно одновременно подключить сразу к двум телефонам. Для этого необходимо проделать следующие шаги:

Данная гарнитура совместима с устройствами, поддерживающими беспроводное подключение Bluetooth 4.1. Дальность связи достигает до 10 метров. Это позволяет не держать свой смартфон в кармане при занятии спортом. Связь держится уверенно и не прерывается.

Наушники получили под свое управление встроенный аккумулятор мощностью в 150 мАч. Полной зарядки хватает приблизительно на 5 часов работы. Лично нам кажется, что этого вполне достаточно для того, чтобы провести тренировки под свои любимые композиции, и при этом оставаться на связи, и не пропустить важные звонки.

Диапазона громкости более чем достаточно для комфортного пользования. При разговоре звук громкий и отчетливый. Если рассматривать данный девайс для прослушивания музыки, то следует отметить, что музыкальные композиции лучше всего звучат на уровне громкости не более 70%. На максимальном уровне громкости звучания, верхние частоты начинают зашкаливать. Средних частот, как нам показалось, наоборот не хватает, как и низких. Отличная шумоизоляция позволяет не отвлекаться на посторонние звуки, при занятии спортом, однако звук дороги и сигналы машин слышны отчетливо, что позволяет использовать гарнитуру во время катания на велосипеде.

Итоги

Подведем итоги по беспроводной гарнитуре Microlab T967BT. Устройство получило стильный и агрессивный дизайн, который отлично подойдет для любителей спорта. Данный девайс позволит быстро отвечать на входящие звонки и при этом слушать свою любимую музыку. В любом случае Microlab T967BT полностью оправдывает свою стоимость. Да, здесь есть свои нюансы, но свою основную задачу наушники выполняют на отлично. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.