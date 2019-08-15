Обзор Mirador. Неплохая RPG

Управление

Иногда мне на глаза попадаются очень странные игры, которые вроде как интересные, а вроде как обладают целым рядом недостатков. Но, если крупным играм с большим бюджетом это не простить, то вот небольшим студиям со скромным бюджетом — вполне можно. Итак, давайте посмотрим на интересную игру под названием Mirdor, которая смотрится стильно и вполне готова вас удивлять.

Геймплей

Почему-то разработчики инди-игры решили, что у всех геймеров на ПК есть геймпад и что им удобнее использовать его для виртуальных баталий, а не привычную клавиатуру с мышкой. Мне лично такое решение кажется крайне странным, ведь далеко не у всех геймпад в принципе есть, не говоря уже о том, что многие его используют лишь в редких случаях. Здесь же играть без геймпада просто невозможно — управление заточено исключительно под него. Вы можете подключить просто клавиатуру с мышкой, но тогда нужно будет наугад искать клавиши, которые, что еще страннее, расположены в самых неожиданных местах. В итоге после часа попыток мне все же пришлось подключить геймпад и играть с ним, хотя это не кажется мне оптимальным решением. Сейчас же я могу с уверенностью сказать, что если геймпада у вас нет, то соваться в Mirador даже не стоит — игра будет слишком неудобной в прохождении.

Локации

Игровой процесс довольно прост и понятен. Хотя, от игры весом 802 мегабайта я и не ждал чего-то другого. Вы путешествуете по виртуальному миру, сражаетесь в разного рода врагами и получаете за победу приличную дозу опыта. Это некая ролевая игра, в которой все механики упростили до минимума и отдали вам на растерзание. Не могу сказать, что геймплей меня прямо увлек, но в целом пользоваться можно — есть драки с боссами, которые вынуждают попотеть, есть улучшения разного рода, увлекающие в прохождение проекта. Конечно, если вы привыкли к шикарным ролевым играм уровня Ведьмак, то здесь вам делать просто нечего — игра не готова удивлять настолько, чтобы вы прямо брали и играли часами напролет. Но, отдохнуть от ААА-проектов в более простой игре можно, да и разработчики сильно постарались, чтобы вам не было скучно и одиноко в этом виртуальном мире. Думаю, геймплею можно дать шанс.

Итог

За что мне понравилась игра, так это за ее виртуальный мир и то, как разработчики продумывают все эти моменты с перемещением. Наш персонаж не просто бегает из куска карты в другой кусок карты, а использует порталы, которые иногда нужно еще и активировать специальным образом. Это вынуждает изучать локации на предмет чего-то интересного, плюс частенько такие вот походы за поиском активатора приводят к неожиданным сражениям. Сами же локации отличаются своим стилем и дизайном, текстурами или хотя бы цветовой палитрой, из-за чего складывается впечатление, будто ты ходишь по совершенно разным мирам. Хотя, конечно, это банально одни и те же локации, которые просто разрисовали иначе. Но, в целом, графика и реализация виртуального мира довольно неплохая и я бы даже сказал, что мне понравилось. Есть в этом что-то необычное — бродишь себе по локациям, ищешь приключения на свою голову.

Игра довольно интересная, если закрыть глаза на некоторые очевидные вещи. Если у вас есть геймпад и вы не наигрались в ролевые игры начального класса, то можно смело брать в руки ваш контроллер и отправляться в бой. Есть и гибкие противники, и сложные боссы, и много кастомизации персонажа, и система порталов в разные миры. Это действительно интересно и весело, можно получить массу удовольствия от происходящего на экране. Обязательно попробуйте — вдруг такая реализация жанра вам понравится.