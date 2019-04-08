Обзор Miscreated. Выживание на новом уровне

2019-04-08, Автор - Влад Волошин; Продукт - Miscreated; [134]
Геймеры обожают проекты про выживание, так как это дает возможность попробовать себя в ином виртуальном мире и других условиях. В реальной жизни никто не захотел бы прятаться по домикам, строить дома из палок и камней, копить ресурсы и жарить дикое мясо на костре. А вот в виртуальном мире, где поражение означает всего лишь смерть виртуального персонажа, это вполне интересно и увлекательно. Сегодня мы поговорим об игре Miscreated, которая дает вам возможность попробовать себя в роли выжившего в очень опасном мире, и постараемся определить, как же в этом виртуальном мире можно себя развлекать. Ведь подобных игр очень много, они все примерно одинаковые и дают примерно одни и те же возможности для игрока. Чем же данный проект будет выбиваться на фоне остальных? Вот мы сегодня и постараемся это определить, преодолев целую вагонетку багов, недоработок и прочих неприятных мелочей.

Геймплей

Главная особенность проекта в том, что в нем вы можете исследовать виртуальные миры и получать от этого удовольствие. То есть, в других проектах этого же жанра вы обычно путешествуете по миру, собираете палки с другими ресурсами и потом строите себе поселение. В этой игре изучение виртуального мира намного более интересный процесс — мир очень большой, он открыт и привлекает игрока, заставляет его путешествовать, ведь иначе не увидишь всей красоты и разнообразия вокруг себя. Во время путешествий, естественно, вы будете копить ресурсы и заниматься точно теми же процессами, что и в любых других играх этого же жанра — крафт, постройка, сбор ресурсов, сражения с врагами. Ничего нового разработчики не предлагают, но виртуальный мир настолько хорош, что про все остальное забываешь. Хотя, если вы фанат собирать ресурсы и крафтить, то вас тоже не разочаруют — с этим у игры тоже все хорошо.

Графика

Во время игры в данный проект мне в голову пришла мысль о том, что разработчики при прорисовке графики уделяли одним моментам очень много времени, а другим не уделяли вовсе. То есть, у нас отличная работа со светом и отражениями — в лесу крайне красиво свет падает сквозь листья и так далее. На фоне этого текстуры асфальта выглядят просто ужасно, как будто их достали из игры 2000 года. И таких контрастов уйма — буквально на каждом шагу вы можете восхищаться каким-то элементам декора, а потом опустить мышку вниз и удивиться низкому разрешению текстур. Это портит впечатление, если честно.

Проблемы

Конечно, у Miscreated огромные проблемы с оптимизацией. Багов столько, что просто не знаешь с чего начинать рассказывать. Предметы могут пропадать, персонаж может проваливаться, не работают определенные механики или работают не всегда, регистрация урона по врагам иногда просто не происходит. Таких проблем у проекта очень много, их постепенно решают, но это слишком медленно происходит. Для игры, которая находится в бете и уже даже не в раннем доступе, это очень печально. Может когда-то разработчики поправят все эти баги, но пока что игра выглядит ужасно.

Итог

Мне понравилась идея Miscreated с большим открытым миром, который позволяет нам путешествовать и узнавать что-то новое, интересное. Такого увлекательного мира в других играх я практически не встречал, что очень важно для большинства геймеров. С другой стороны, в плане геймплея ничего нового у игры нет — стандартный набор функций вроде крафта, весьма неинтересные противники и тьма багов. Если вы прямо большой фанат подобных проектов и хотите получить что-то новое, то можно попробовать, но в целом эту игру я бы не рекомендовал. На текущий момент она не радует.

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