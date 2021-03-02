Обзор Monster Jam Steel Titans 2. Продолжение аркадного автосимулятора

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию продолжение аркадного автосимулятора Monster Jam Steel Titans. Вторая часть игры открыла для игроков режимы сетевой игры, 38 машин и сразу 5 новых зон. Помимо этого, разработчики сделали упор на улучшение физики и режима карьеры. Выход игры состоялся сегодня, 2-го марта 2021 года. Чего ожидать от игры и стоит ли ее приобретать? Давайте вместе попробуем разобраться во всем.

Геймплей

Игрокам предстоит сесть за руль огромных машин, которым не страшны никакие преграды. Во второй части игры игрокам доступно аж 38 машин. Однако получить их можно будет лишь поэтапно, проходя карьеру.

Попадая в игру Вам предложат пройти обучение, которое позволит быстро освоиться во всех нюансах. Управление очень простое и интуитивно понятное. Помимо основных кнопок управление машиной WASD, разработчики добавили еще несколько важных функциональных клавиш. J и L позволяют поворачивать задние колеса, а при помощи Alt вы сможете включать ускорение. То есть освоиться смогут даже те игроки, которые первый раз попали в Monster Jam Steel Titans.

Для того, чтобы открывать новые машины игрокам предстоит проходить карьеру и выполнять различные задания на заездах. Режимов достаточно, что позволяет играть в Monster Jam Steel Titans 2 без всякой остановки и влиться в этот удивительный мир больших машин (Гонка один на один, фристайл, разрушение на время и многое другое).

Каждую машину вы сможете обкатывать на 5 различных зонах, что позволяет остановить свой выбор либо на одной, либо на нескольких из них. Это позволит игрокам максимально прокачать все характеристики и существенно увеличить свои шансы на победу.

Понравилось то, что в геймплее нет ничего лишнего. Разработчики постарались сделать все максимально просто и в то же время интересно. Также хочется отметить, что есть возможность выбрать отображение камеры с 6-ти различных ракурсов, среди которых присутствует и от 1-го лица.

Физика

Разработчики серьезно поработали над улучшением физики. Хочется признаться, что первый час придется привыкать к управлению и поведению машины, так как любая неровность может не только стать небольшим препятствием, но и отодвинуть вашу лидирующую позицию в гонке на последнее место. Машина будет часто переворачиваться и необходимо будет научиться выкручиваться из данной ситуации. Однако иногда складывается впечатление того, что разработчики уж слишком сильно перестарались с физикой, но это, наоборот, подбадривает к тому, что нужно больше тренироваться.

Многопользовательский режим

Наконец в игру был добавлен многопользовательский режим, позволяющий играть теперь и с живыми игроками. Понравилось то, что игрокам дается выбор, играть с друзьями в закрытых матчах, либо создать открытую игру и состязаться с другими гонщиками.

Графическая составляющая

Что касается графической составляющей нужно сказать, что не стоит ждать от игры сверх топовой картинки, которые вы можете наблюдать в играх прошедшего и 2021-го года. Упор был сделан немного на другом. Однако картинка все же на хорошем уровне и в Monster Jam Steel Titans 2 приятно играть. Благо то, что рассматривать красоты мира Monster Jam долго не получится, ибо необходимо сконцентрироваться на улучшении своих результатах в той или иной задаче.

Для любителей поделать красивые фотографии своей машины есть специальный «Фоторежим» в основном меню игры.

Звуковая составляющая

Вот за звуковую составляющую разработчикам действительно стоит отдать должное. Рев двигателей, резины и музыкальной составляющей просто на высоте. Все это действительно заставляет на секунду задуматься о том, что вы реальный пилот Monster Jam. Особенно понравится счастливым обладателям качественной звуковой системы.

Итоги

Подводя итоги по Monster Jam Steel Titans 2, следует отметить, что перед нами отличный аркадный автосимулятор, в который стоит поиграть, особенно если Вам по душе данный жанр. Разработчики сумели доработать вторую часть игры и у них, как нам кажется, это получилось. Новые машины, интересные трассы, множество возможностей, отличная физика и конечно же достойная звуковая составляющая. Все это говорит о том, что игра сумеет найти своих покупателей и пополнить полки геймеров чем-то действительно новым. Понравилось то, что играть теперь можно вместе со своими друзьями в режиме онлайн. Существенных минусов нам выявить не удалось. Игра достойна внимания и должна понравиться большинству.
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