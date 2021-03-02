Обзор Monster Jam Steel Titans 2. Продолжение аркадного автосимулятора

ГеймплейИгрокам предстоит сесть за руль огромных машин, которым не страшны никакие преграды. Во второй части игры игрокам доступно аж 38 машин. Однако получить их можно будет лишь поэтапно, проходя карьеру.
Попадая в игру Вам предложат пройти обучение, которое позволит быстро освоиться во всех нюансах. Управление очень простое и интуитивно понятное. Помимо основных кнопок управление машиной WASD, разработчики добавили еще несколько важных функциональных клавиш. J и L позволяют поворачивать задние колеса, а при помощи Alt вы сможете включать ускорение. То есть освоиться смогут даже те игроки, которые первый раз попали в Monster Jam Steel Titans.
Для того, чтобы открывать новые машины игрокам предстоит проходить карьеру и выполнять различные задания на заездах. Режимов достаточно, что позволяет играть в Monster Jam Steel Titans 2 без всякой остановки и влиться в этот удивительный мир больших машин (Гонка один на один, фристайл, разрушение на время и многое другое).
Каждую машину вы сможете обкатывать на 5 различных зонах, что позволяет остановить свой выбор либо на одной, либо на нескольких из них. Это позволит игрокам максимально прокачать все характеристики и существенно увеличить свои шансы на победу.
Понравилось то, что в геймплее нет ничего лишнего. Разработчики постарались сделать все максимально просто и в то же время интересно. Также хочется отметить, что есть возможность выбрать отображение камеры с 6-ти различных ракурсов, среди которых присутствует и от 1-го лица.
ФизикаРазработчики серьезно поработали над улучшением физики. Хочется признаться, что первый час придется привыкать к управлению и поведению машины, так как любая неровность может не только стать небольшим препятствием, но и отодвинуть вашу лидирующую позицию в гонке на последнее место. Машина будет часто переворачиваться и необходимо будет научиться выкручиваться из данной ситуации. Однако иногда складывается впечатление того, что разработчики уж слишком сильно перестарались с физикой, но это, наоборот, подбадривает к тому, что нужно больше тренироваться.
Многопользовательский режимНаконец в игру был добавлен многопользовательский режим, позволяющий играть теперь и с живыми игроками. Понравилось то, что игрокам дается выбор, играть с друзьями в закрытых матчах, либо создать открытую игру и состязаться с другими гонщиками.
Графическая составляющаяЧто касается графической составляющей нужно сказать, что не стоит ждать от игры сверх топовой картинки, которые вы можете наблюдать в играх прошедшего и 2021-го года. Упор был сделан немного на другом. Однако картинка все же на хорошем уровне и в Monster Jam Steel Titans 2 приятно играть. Благо то, что рассматривать красоты мира Monster Jam долго не получится, ибо необходимо сконцентрироваться на улучшении своих результатах в той или иной задаче.
Для любителей поделать красивые фотографии своей машины есть специальный «Фоторежим» в основном меню игры.