Обзор Monster Sanctuary. Почти как покемоны

2019-09-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - Monster Sanctuary; [43]
Хотите собирать питомцев в виртуальном мире и получать от этого процесса массу положительных эмоций? Тогда самое время посмотреть на игру Monster Sanctuary, которая круто реализована и предоставляет вам шикарную возможность делать то, что вам нравится. Есть небольшие огрехи в плане сюжета и простенькой картинки, но разве это настолько важно, чтобы пройти мимо?

Боевая система

Механика сражений здесь достаточно простая, я бы даже сказал примитивная. Но, достаточно быстро приходит понимание того, что есть определенные тонкости, которые влияют на успешную атаку на врага. Например, у вашего питомца есть несколько стихий атаки и каждая наносит противнику определенный урон в зависимости от того, какая у него стихия. То есть, вам нужно не просто тыкать на клавишу атаки и смотреть, как враги погибают, но и изучать их, оценивать их стихию, подбирать максимально эффективный вариант для нанесения урона. Это все делает игру более увлекательной и многогранной, хотя когда играешь второй час, то уже все моменты становятся понятны и двигаться дальше уже не так интересно. Благо, обычные игроки тратят на игры не так уж много времени и говорить о скуке не приходится. Здесь достаточно натренировать базовые вещи и вы спокойно сможете заниматься виртуальными боями.

Графика

Я уже не раз говорил, что пиксельная графика — вариант на любителя. Кому-то такое понравится, кто-то получит от этого удовольствие, а кому-то подавай исключительно качественную реалистичную картинку. В этой игре картинка и правда собрана из пикселей, так что никаких вам объемных персонажей, стильных современных текстур и всего в таком духе. Вот только есть в этом и преимущество — игра весит около 300 мегабайт, не нагружает компьютер и вообще не требует от вашей видеокарты хоть какой-то мощности. Для тех геймеров, которые не вкладывают много денег в апгрейд своего компьютера, это реальная возможность погрузиться в увлекательный виртуальный мир. Да и стоит отдать дизайнерам должное — у них получилась крайне привлекательная игра, которая приносит удовольствие и может радовать даже тех, кто ранее только реалистичные игры запускал. Мне вот понравилось.

Сюжет

Я не могу сказать, что игра прямо удивила своей сюжетной линией, так как все же особой драматургии или неожиданных поворотов я не заметил. История рассказала полностью линейно, никаких флэшбеков или чего-то в таком духе нет. Наши верные друзья рассказывают нам базовые элементы истории, поведают о мотивации главного героя и будут изредка подталкивать нас вперед, выдавая новую порцию информации. Не могу сказать, что это что-то невероятное и что разработчики прямо прописали каждый диалог с душой, но в целом неплохо. Хотя, немые персонажи, которые не издают никаких звуков и просто выдают текст в окошке, немного разочаровывают. Хотелось бы хотя бы музыку на задний план, а то сидишь, как будто в немое кино попал. Такие элементы присущи недорогим проектам, но все же они немного разочаровывают обычного геймера. Благо, на этом недостатки продукта заканчиваются.

Итог

Мне Monster Sanctuary понравилась своей картинкой, сеттингом, достаточно красивыми персонажами и продвинутой боевой системой. Вы выбираете, каких персонажей бить, какими типами атаки, сами прокачиваете героев и получаете от этого просто тьму положительных эмоций, что не может не радовать. Конечно, есть недостатки, ведь нет ничего идеального в этом мире. Но, для игры с такой ценой недостатки не очень существенны и на них можно легко закрыть глаза, что мы благополучно и сделали.

Комментарии и отзывы Monster Sanctuary
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