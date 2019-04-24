Обзор Mortal Kombat 11. Готовы ломать врагов?

2019-04-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - Mortal Kombat 11; [70]
У фанатов файтингов вчера был настоящий праздник — новая часть легендарной серии Mortal Kombat вышла в свет и уже готова покорять преданных ценителей. Игра стала более продвинутой в графическом плане, более быстрой и агрессивной, изменились некоторые ключевые механики, появились новые режимы. А над кастомизацией поработали так, что даже страшно представить. Так что если вы еще не решили брать или не брать, давайте посмотрим на основные преимущества игры и оценим то, за что ее так хвалят. Ведь многие уже сейчас называют Mortal Kombat 11 игрой года, а ведь он только начался.

Геймплей

Игровой процесс Mortal Kombat 11 ничем не отличается от Mortal Kombat X, если не считать некоторых мелких отличий. К примеру, в новой части файтинга больше нет бега и вам может показаться, что сближение с противником требует больше времени. На самом же деле рывок никто не отменял, плюс у многих персонажей есть способности для быстрого сближениям с врагом, так что медленной игра кажется лишь первые секунды драки. Дальше все происходит практически по стандартному сценарию — вы обмениваетесь определенным количеством комбинаций, после чего можно использовать Fatal Blow на тридцати процентах здоровья. Это сильный удар, который сносит очень много очков жизней. Также есть всевозможные усиленные атаки и блоки, но это уже механика для продвинутого геймера и многим она не очень уж и нужна. Но, в целом, геймплей ощущается уютно и понятно, особенно заядлым фанатам.

Одиночная кампания

Одиночную игру можно условно разделить на сюжетную линию, башни времени и классические башни. С сюжетом все понятно — появилась Кроника (новый персонаж), которая повелевает временем и хочет навести баланс в Земном Царстве. Однако, наши отважные герои будут ей противостоять. Драматургии особой нет, но увидеть старых-добрых персонажей было крайне приятно. В башнях времени вы получаете возможность пройти временные испытания и за их выполнение вам дают приятные бонусы — не только игровую валюту, но и всевозможные предметы экипировки для персонажей. В классических башнях та же механика, только здесь можно выбрать уровень сложности и драки происходят без модификаторов арены. То есть, классические башни намного проще, чем башни времени, но и призы тут менее привлекательнее. В целом, активностей хватает с головой для абсолютно всех типов игроков.

Внешний вид бойца

Нужно понимать, что на современном рынке выживают только игры-сервисы и создатели Mortal Kombat 11 это отлично понимают. Они представили громадное количество разнообразных костюмов и экипировки, чтобы вы могли настроить внешность своего героя так, как вам хочется больше всего. И это действительно удобно и приятно, ведь если вы играете за нескольких героев и хотите их одеть максимально необычно, то можно просто покорять башни времени и копить экипировку. За предварительный заказ, кстати, давали очень крутой костюм, который прямо выбивается из общей массы. Это большой плюс, как по мне.

Итог

Мне Mortal Kombat 11 безумно понравилась по целому ряду параметров. Она выглядит гораздо красивее предшественников, у нее есть тьма контента для одиночного прохождения, есть масса мелких бонусов и весьма достойная сюжетная линия. Для игры, которая будет идеальной на вечеринках с друзьями, это более чем шикарный набор характеристик. А ведь сюда стоит добавить еще и классную механику боя, тьму экипировки, временные события и классную систему обучения. Это лучший файтинг на рынке, который точно стоит вашего внимания и потраченного времени.

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