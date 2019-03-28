Обзор Moss Destruction. Классная игра

2019-03-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - Moss Destruction; [83]
Сегодня мы поговорим о достаточно простой игре, которая должна была порадовать своей атмосферой и самобытностью. Обычно бюджетные проекты дают возможность ощутить какие-то эмоции, насладиться необычным виртуальным миром и так далее. Но, как оказалось, далеко не всегда у мелких студий получается передать свой характер и уникальное видение проекта. У Moss Destruction отличная база, но вот реализация очень подкачала, что сильно разочаровало буквально с первых минут игры.

Игровой процесс

Геймплей Moss Destruction мне не показался каким-то слишком уж вычурным — у нас есть персонаж, у которого есть несколько параметров. Эти параметры имеют свойство заканчиваться, так что вам нужно сражаться с врагами более-менее аккуратно и расходовать те же патроны рационально. Если вы видите, что враг очень мелкий и быстро двигается, то гораздо умнее ударить его пилами в ближнем бою, чем тратить патроны на выстрелы, которые не попадут в цель. Кроме того, не забывайте, что ваши жизни тоже постепенно заканчиваются после атак врагов и если не найти вовремя аптечку, то можно легко умереть. В целом, игровой процесс максимально простой и не требует от игрока никаких особых знаний или умений — достаточно более-менее точно стрелять и можно проходить уровни, наслаждаясь процессом. Если у вас, конечно, получится как-то увлечься этим проектом и насладиться его элементами.

Оптимизация

Это то, из-за чего у меня буквально «пригорело». Игра выглядит крайне просто, у нее очень маленькие уровни и нет ничего, что могло бы хоть немного нагрузить компьютер, на котором я на ультра-настройках графики прохожу ААА-проекты. Тем не менее, Moss Destruction у меня почему-то периодически глючит и работает рывками. Это очень неприятно, так как стрелять иногда нужно точно в пиксель и промах означает поражение, вот только насладиться тонким геймплеем и точной стрельбой не получается, так как прицел постоянно дергается и отстает от действий мышки. Я перезагружал систему, обновлял драйвера и даже игру скачал заново, но все работает очень плохо. В 60% игра работает плавно, но 40% идут тормоза и рывки, что очень сильно портит впечатление. Да и не совсем понятно, в чем причина такого поведения, ведь игра явно не требует много ресурсов и должна даже на калькуляторе работать.

Уровни

У меня была надежда, что в плане постановки уровней игра хоть как-то удивит, но и тут прокол. Вы постепенно можете изучать карту и буквально на каждом шагу на вас будут нападать разного рода противники. Некоторые из них могут стрелять издалека, у некоторых есть защитный щит, а кто-то оставляет после себя ядовитые лужи слизи. Но сами уровни очень простые и скучные — вы просто блуждаете по коридорам, убиваете врагов, которых там встречаете, и периодически находите какие-то бонусы полезные. Ничего невероятного заметить не удалось, а ведь именно уровни и должны увлекать игрока, который пришел сюда за разнообразием и необычными эмоциями. Лично я ожидал чего-то большего.

Итог

Обычно небольшие студии или инди-разработчики стараются увлечь пользователя какими-то уникальными механиками, интересным повествованием или чем-то, чего нет у других проектов. Ведь во всех остальных направлениях такие игры обычно проигрывают крупным ААА-проектам. Но у Moss Destruction я ничего такого не заметил — игра очень простая, поверхностная, соткана из набора очень стандартных механик. Да еще и оптимизирована ужасно. Не могу сказать, что такой продукт можно посоветовать хоть кому-то, даже если вы очень большой фанат жанра и цените труд небольших студий.

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