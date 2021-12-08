Обзор Motorcycle Mechanic Simulator 2021. Собери свой байк мечты

Разработчики дали полную свободу действий, чтобы игроки смогли самостоятельно раскрутить и развить свою мастерскую по ремонту и созданию байков. Механика игры позволяет не просто полностью разобрать, заменить все детали и собрать обратно тот или иной мотоцикл, но и дает отличную возможность поближе изучить все детали огромного количество моделей мотоциклов, их расположение и механику работы. Другими словами, данная игра в какой-то мере является некой брошюркой для знаний.
Первое время вам предстоит заниматься лишь ремонтом и брать различные заказы. Это позволит сэкономить определенное количество денег для приобретения уже своего байка, который в будущем можно будет продать через аукцион.
Понравилось то, что разработчики уделили внимание даже малейшим деталям мотоцикла, которые можно заменить, починить и создать действительно шедевр. Кроме того, помимо работы по ремонту и созданию байков Вам дается возможность протестировать ваше творение или отремонтированного железного коня в действии и прокатиться на них.
В игре присутствуют очки навыков, которые необходимо будет потратить для улучшения своих способностей. Для получения большего количество очков необходимо брать заказы и выполнять их, что принесет не только опыт, но и необходимые денежные средства. Запчасти для байков можно не только покупать в магазинах, но и находить их на свалке по приемлемым ценам, что позволит существенно сэкономить свой бюджет на первое время.
Начать свой путь придется в небольшом гараже, который в скором времени можно будет поменять на настоящую мастерскую со всем необходимым оборудованием для работы. Другими словами, игра придется по душе не только для любителей байков, но и обычным рядовым геймерам, которые давно хотели поиграть в действительно что-то интересное.
Звуковая составляющая в большей степени состоит из музыкального сопровождения. Все время играет мотивирующая на работу веселая музыка, а основные игровые звуки вынесены на второй план. Даже рев двигателя железного коня звучит ну так себе. Все же раз игра про мощные байки, хотелось бы слышать действительно завораживающий рев мотора и подобные звуки, а не музыку, которая быстро надоедает. В общем разработчикам есть над чем поработать.