Обзор Motorcycle Mechanic Simulator 2021. Собери свой байк мечты

Motorcycle Mechanic Simulator 2021

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию симулятор собственного гаража по ремонту мотоциклов от Play2Chill S.A. Встречайте, перед вами Motorcycle Mechanic Simulator 2021, позволяющий игрокам попробовать завести собственный сервисный центр по ремонту настоящих байков, восстановлению различной мототехники и многое другое. Игра, кажется, сумеет заинтересовать множество геймеров и затянуть игроков в этот интереснейший процесс.Здесь нет явного сюжета, которого необходимо придерживаться. Задача игроков заниматься ремонтом байков и тем самым зарабатывать деньги, расширять свою мастерскую и совершенствовать свои навыки.

Геймплей

Понравилось то, что здесь нет нудных и затягивающих видеороликов, каких-то реплик и всякого ненужного контента, который отвлекает от основных задач. Вы сразу же начинаете новую игру с возможностью пропустить обучающую часть и начинаете работать.

Разработчики дали полную свободу действий, чтобы игроки смогли самостоятельно раскрутить и развить свою мастерскую по ремонту и созданию байков. Механика игры позволяет не просто полностью разобрать, заменить все детали и собрать обратно тот или иной мотоцикл, но и дает отличную возможность поближе изучить все детали огромного количество моделей мотоциклов, их расположение и механику работы. Другими словами, данная игра в какой-то мере является некой брошюркой для знаний.

Первое время вам предстоит заниматься лишь ремонтом и брать различные заказы. Это позволит сэкономить определенное количество денег для приобретения уже своего байка, который в будущем можно будет продать через аукцион.

Понравилось то, что разработчики уделили внимание даже малейшим деталям мотоцикла, которые можно заменить, починить и создать действительно шедевр. Кроме того, помимо работы по ремонту и созданию байков Вам дается возможность протестировать ваше творение или отремонтированного железного коня в действии и прокатиться на них.

В игре присутствуют очки навыков, которые необходимо будет потратить для улучшения своих способностей. Для получения большего количество очков необходимо брать заказы и выполнять их, что принесет не только опыт, но и необходимые денежные средства. Запчасти для байков можно не только покупать в магазинах, но и находить их на свалке по приемлемым ценам, что позволит существенно сэкономить свой бюджет на первое время.

Начать свой путь придется в небольшом гараже, который в скором времени можно будет поменять на настоящую мастерскую со всем необходимым оборудованием для работы. Другими словами, игра придется по душе не только для любителей байков, но и обычным рядовым геймерам, которые давно хотели поиграть в действительно что-то интересное.

Графическая и звуковая составляющая

Неплохая графическая составляющая позволяет наслаждаться процессом игры, однако проблемы могут появиться у пользователей со слабым ПК, которым придется играть на минимальных настройках. Оптимизация игры, как кажется, еще не полностью доработана и периодически появляются размытие кадров. В целом разработчикам можно поставить большой плюсик в проделанной работе.

Итоги

Звуковая составляющая в большей степени состоит из музыкального сопровождения. Все время играет мотивирующая на работу веселая музыка, а основные игровые звуки вынесены на второй план. Даже рев двигателя железного коня звучит ну так себе. Все же раз игра про мощные байки, хотелось бы слышать действительно завораживающий рев мотора и подобные звуки, а не музыку, которая быстро надоедает. В общем разработчикам есть над чем поработать.Подводя итоги по Motorcycle Mechanic Simulator 2021, следует отметить, что перед нами очень даже хорошая игра, которая сумеет привлечь внимание многих. По крайней мере ее выхода ждали и это факт. Да, здесь есть небольшие недочеты, но кажется разработчики быстро устранят их. В целом игра позволяет в действительности освоить навыки механика байков и узнать про мотоциклы много нового. Игра сильно затягивает в свой процесс и не дает оторваться в реальность. Если вы давно искали что-то похожее на данный проект, обязательно рекомендуем попробовать сыграть в Motorcycle Mechanic Simulator 2021.