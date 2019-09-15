Обзор Motorola One Action. Недорогой смартфон с экшн-камерой

2019-09-15, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Motorola One Action; [271]
Одной из самых необычных новинок компании Motorola в этом году стал смартфон Motorola One Action, который позиционируется производителем как недорогой смартфон с экшн-камерой. Насколько это соответствует истине и есть ли у новинки еще какие-нибудь особенности? Давайте разбираться.

Дизайн

Несмотря на принадлежность к доступному среднему уровню, Motorola One Action получил продвинутый дизайн. Передняя панель имеет тонкие боковые и верхнюю рамки, а также врезанную в левый верхний угол фронтальную камеру. Подобное решение используется, например, в Honor 20 и Honor 20 Pro – разве что вырез поменьше. Сзади все предсказуемо – корпус из глянцевого пластика, скругленные грани, сканер отпечатков пальцев посередине и тройная камера в левом верхнем углу. При этом соотношение сторон здесь 21:9 – то есть, смартфон узкий и отлично лежит в руке.

Дисплей

Здесь используется 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 1080:2520 пикселей (плотность 432 ppi), соотношением сторон 21:9, максимальной яркостью 465 нит, контрастностью 1200:1, хорошей цветопередачей и широкими углами обзора. Благодаря использованию выреза для фронтальной камеры, экран здесь занимает 82,5% площади передней панели – весьма неплохой результат для этого ценового сегмента. У таких популярных моделей, как Redmi Note 7 и Samsung Galaxy A50, например, он равен 81,4% и 84,9%, соответственно.

Железо и производительность

За производительность здесь отвечает 10-нанометровый чипсет Samsung Exynos 9609 с восемью ядрами на частоте до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G72 MP3. Это энергоэффективный и весьма производительный процессор, который также используется в модели Motorola One Vision. Его мощи вкупе с 4 ГБ оперативной памяти с лихвой хватит для обычных задач, вроде серфинга по Сети, быстрой работы интерфейса и даже требовательных к железу игр, как Shadowgun Legends.
  • AnTuTu – 148547 баллов
  • Geekbench – 5271 балл

Камеры

Вот мы и подобрались к главной фишке смартфона – экшн камере. Речь идет о 16-Мп ультраширокоугольном модуле с оптикой с диафрагмой f/2.2 и фокусным расстоянием 14 мм в 35-мм эквиваленте. Да, возможно, получаемому с нее видео не хватает детализации и динамического диапазона, но система стабилизации работает очень эффективно. При этом данный сверхширокоугольный модуль может снимать только видео, но не фото. Сами ролики записываются в разрешении 1080p при 30/60 кадрах в секунду – 4K сюда, к сожалению, не завезли.

За фотографию здесь отвечает главный 12 Мп модуль со светосильным объективом f/1.8 и вспомогательный 5 Мп сенсор для замера глубины сцены. При хорошем освещении камера выдает снимки хорошего качества с неплохим динамическим диапазоном и детализацией, а в условиях слабого освещения появляется множество шумов и падает детализация – обычная история для среднебюджетных смартфонов. Зато на основную камеру можно записывать видео в разрешении 4K.

Аккумулятор и автономность

Несмотря на солидную толщину в 9.15 мм, смартфон наделили аккумулятором средней ёмкости – 3500 мАч. Поэтому даже энергоэффективный процессор не позволит ему показать чудеса автономности – смартфон продержится почти десять часов при просмотре HD-видео и 18 часов в режиме разговоре – это довольно хорошо, но конкурент Samsung Galaxy A50 работает значительно дольше.

Одной строкой

Отдельно отметим наличие целых 128 ГБ флеш-памяти, чистую операционную систему Android 9.0 (Pie), защиту от брызг, слот для карт памяти microSD до 512 ГБ, 3,5-мм разъем для наушников, Bluetooth 5.0, модуль NFC для бесконтактных платежей, современный разъем USB Type-C 1.0, а также отсутствие быстрой зарядки.

Цена и конкуренты

В России Motorola One Action оценен в 16990 рублей. Его главным конкурентом является Samsung Galaxy A50 со схожими характеристиками, но с аккумулятором на 4000 мАч и функцией быстрой зарядки. Еще дешевле Redmi Note 7, у которого более качественные камеры, батарея на 4000 мАч с поддержкой 18-Вт зарядки, но нет модуля NFC. Также отметим компактный и легкий Huawei P30 lite с тройной основной камерой.

Вывод

Даже без своей главной особенности Motorola One Action получился очень сбалансированным смартфоном. У него хороший экран с тонкими рамками, быстрый и энергоэффективный процессор, неплохая основная камера, очень востребованный отечественными пользователями модуль NFC и хорошие показатели автономности. Ну а такая фишка, как экшен-камера, лишь выделяет его среди конкурентов.

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