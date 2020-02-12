Обзор Music Racer. Очень яркая игра

Постановка трассы

Сегодня мы поиграли в весьма интересную гонку, которая не похожа на то, во что вы играли ранее. Это крайне интересный продукт, у которого есть целый ряд ярких преимуществ, играющих важную роль. Итак, давайте посмотрим, почему Music Racer настолько привлекла наше внимание и почему автор обзора так не хотел от нее отрываться, чтобы этот обзор написать. Готовы?

Графика

Особенности

Разработчики проекта решили, что просто нарисовать трассы скучно, так как однообразие рано или поздно просто погубит любой проект. Вместо этого они создают трассы на основе музыкальных композиций, которые влияют на то, что у вас происходит на экране. То есть, если вы выбираете трассу и трек со спокойной музыкой, то можно спокойно ехать, наслаждаться красивыми пейзажами (шутка) и собирать чекпоинты на трассе, в этом нет ничего сложного. Однако достаточно раз выбрать трассу с каким-то дабстепом, чтобы игра показала вам совершенно другой уровень комфорта — все вокруг полыхает, трасса постоянно извивается и ломается, она постоянно вынуждает вас маневрировать и представлять себе, что происходит в пространстве. Конечно, сначала я настоятельно рекомендуют поиграть на простых трассах со спокойной музыкой, а потом уже беритесь за нечто более хардкорное и активное.Стоит отметить, что в игре Music Racer действительно очень яркая картинка, она сразу бросается в глаза и сначала вызывает даже некий дискомфорт. Все же разработчики сделали очень нестандартное оформление для своего виртуального мира и в некоторых ситуация проект действительно бьет по глазам своими яркими красками. С другой стороны, атмосфера ретро с налетом современных технологий и классными автомобилями приносит удовольствие и радость — игрок понимает, что у него есть возможность наслаждаться происходящим на дисплее. Лично я после пары заездов уже привык к ярким вспышкам, даже сложные уровни уже не выбивали из колеи. Да и будем честными — таким ярким оформлением разработчики хотели привлечь к себе внимание, что у них и получилось, ведь мы тоже обратили внимание на игру исключительно из-за графики, ведь геймплей здесь далеко не уникален.

Итог

Многие геймеры не совсем понимаю, как именно работает механика построения трассы. На самом деле сами разработчики в игре трассы не создавали, они сделали лишь макеты и механики, которые преобразовывают ваши треки с жесткого диска в гоночную трассу. Поддерживаются треки в формате MP3, Ogg, Flac, Wav, но лично мое мнение — лучше грузите в MP3, мне показалось, что с этим форматом игра лучше работает. Игра берет ваш трек, преобразовывает его волны и частоты в гоночную трассу, после чего вы отправляетесь в путь. Благодаря этому игра просто не может надоесть, ведь вы можете хоть каждый день качать новую музыку, загружать ее в игру и проходить новые уровни, которые отличаются от всех предыдущих. Это очень круто, а ведь в игре еще и механика накопления ресурсов имеется, благодаря которой можно новые автомобили открывать. Скучно здесь точно не будет.

Можно с уверенностью сказать, что Music Racer — уникальная в своем роде игра. Да, мы уже видели несколько игр, в которых используются собственные треки для игровых механик, но это более простой вариант для тех, кто хочет сесть, включить любимый трек и насладиться поездкой. Если вы меломан, то вообще проблем не будет, так как у вас каждый день будет новая мелодия, позволяющая иначе взглянуть на виртуальные покатушки. И, конечно, стоит отметить, что игра от независимых разработчиков, так что стоит адекватных денег.