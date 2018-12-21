Обзор Mutant Year Zero: Road to Eden. Крутой кабан и утка

2018-12-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - Mutant Year Zero: Road to Eden; [99]
Я не являюсь большим поклонником тактических игр, где нужно пошагово продумывать свои действия и побеждать хитрой стратегией. Точнее, я прошел около двух десятков подобных проектов, но не могу сказать, что они мне так же близки, как шутеры, например. Однако, у Mutant Year Zero: Road to Eden есть все шансы влюбить в себя даже тех, кто раньше не очень горел желанием поиграть в тактический проект. Здесь все настолько аутентично сделано, что выходить не хочется. Так что давайте позволим кабану и селезню показать нам, что там впереди, а уже потом будем думать, стоит ли путешествие потраченного времени.

Геймплей

Игровой процесс здесь довольно разнообразный и только вы решаете, как именно воевать с противниками. Например, в некоторых ситуациях разумнее пройти мимо опасных врагов, так как вступать в схватку с ними слишком дорого для здоровья. Бывают же ситуации, когда враг находится в очень невыгодной позиции и его можно расстрелять практически в упор без особого вреда для здоровья нашей команды, тогда лучше именно этим и заняться. Вариативность прохождения вынуждает нас играть так, как хочется, но к этому сначала тяжело привыкнуть. В большинстве игр этого жанра вас разработчики подталкивают к каким-то решениям и действиям, а здесь у нас полноценная свобода. Хотите — устраивайте засаду и бросайте гранатами во врагов, хотите — пройдите за кустиками и все. Только вы решаете, чем будут заниматься ваши персонажи, а значит удовольствие от прохождения резко вырастает.

Бой

Во время столкновения у вас тоже есть масса вариантов развития событий. Например, вы можете спокойно занять выгодную позицию, пока враг вас не видит, после чего выстрелить из всех орудий. Заранее стоит перезарядить оружие, чтобы в бою у вас были все шансы на победу. Если враги стоят рядом и их слишком много, выгоднее бросить в них гранату и снести самых слабых сразу, а потом уже воевать дальше. Вы можете использовать естественные укрытия, обходить врагов со спины и так далее. Режим пошагового сражения очень круто реализован, заниматься войной здесь приятно и драки реалистичные — у вас команда обычных (если так можно выразиться) выживших. Это не суперсолдаты, которые сражаются в одиночестве против целой армии врагов. Нет, буквально два-три попадания и вы уже отправитесь на тот свет, так что настоятельно рекомендуем аккуратно вступать в схватки и всегда думать головой.

Управление

Сначала я решил поиграть на мышке с клавиатурой и оказалось, что это крайне удобно — разработчики реализовали массу комфортных вариантов управления, чтобы вы могли настроить все под себя. Управлять обзором камеры мышкой крайне удобно, передвижение заточено под WASD. После этого я подключил геймпад и оказалось, что тоже довольно неплохо все реализовано — управлять передвижениями персонажей даже удобнее, а вот в бою я предпочитаю мышку и клавиатуру. У всех геймеров получаются более-менее равные условия схватки, что не может не радовать, да и привыкать к чему-то новому не нужно.

Итог

Разработчики придумали очень интересную систему прохождения, в которой нет единого пути. Вы постоянно думаете над тем, как лучше выйти из ситуации, как пройти дальше, как обойти врага со спины или правильно напасть, копите все ресурсы для того, чтобы потом купить что-то более крутое. То есть, виртуальный мир постапокалипсиса действует именно так, как и должен — он заставляет вас думать наперед, чтобы выжить. Таких ощущения у меня уже очень давно не было, ведь большая часть подобных игр делает из персонажей супергероев, которых невозможно победить. Здесь все иначе.


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