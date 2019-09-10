Обзор NBA 2K20. Готовы бросать в кольцо?

2019-09-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - NBA 2K20; [22]
Нам удалось раздобыть пресс-копию полной версии NBA 2K20 и теперь я могу рассказать вам обо всех деталях, которые вас интересовали. Хотя, можно сразу выдать маленький спойлер — игра отменная, в нее точно стоит поиграть преданным фанатам баскетбола. А вот новичкам, которые впервые обратили свое внимание на данную франшизу, я расскажу, почему игра достойная и приносит удовольствие даже неопытным игрокам. Присаживайтесь поудобнее, сейчас в пяти абзацах я буду объяснять, почему эта часть является лучшим спортивным симулятором на рынке. Готов? Тогда погнали играть в баскетбол!

Карьера

Для многих игроков карьера является самым важным режимом, ведь здесь вы можете создать своего собственного спортсмена и отправиться потом на состязания. Режим создания персонажа немного изменили, теперь у нас нет привычных архетипов, но есть наборы скилов и очки для прокачки определенных направлений в игре. То есть, нельзя будет прямо со старта сделать универсального крутого игрока — если вы делаете упор на броски, то в защите вы слабы, если вы быстро двигаетесь в защите, то проигрываете на подборах и так далее. Игра не дает нам сходу создать звезду баскетбола и это круто — есть куда расти.

Графика

Достаточно тяжело как-то рекламировать графику в игре, которая уже несколько лет как очень красивая. Если вы играли в NBA 2K18, например, то вы уже видели шикарную картинку, максимально реалистичных игроков и прочие особенности современной графики, а с каждым годом эти аспекты просто делают еще лучше. К примеру, мне кажется, что лица у персонажей стали более реалистичные, у них еще привлекательней колышется форма во время бега и прыжков, да и сам паркет стал более реалистичный. В итоге, картинка и до этого была шикарная, а теперь она просто стала еще лучше.

Геймплей

В плане физики NBA 2K уже давно ушла вперед по сравнению со своим основным конкурентом и ничего там не меняется вот уже очень давно, так как некий предел достигнут. Мяч ощущается настоящим, у него есть вес, он приятно отскакивает от пола и щита, вы слышите звук от подошла кроссовок спортсменов, когда они бегут вперёд в атаку. Сами спортсмены тоже ощущаются живыми — они не проваливаются друг в друга во время прыжков и блоков, они реалистично бросают мяч в кольцо и ведут себя так, как реальные баскетболисты. В этом и заключается особенность проекта — вы ощущаете все, что происходит на экране.

Для новичков

Многие геймеры переживают и боятся покупать данную игру, так как где-то в интернете вычитали, что она слишком сложная, хардкорная и требует от игроков достаточно высоких знаний в области виртуального баскетбола. На самом деле в игре есть продвинутый режим обучения, где вам показывают, как бросать мяч, как правильно блокировать игрока, как двигаться и так далее. Есть анимации того, как игрок бросает мяч и какие клавиши нажимать нужно, есть возможность понизить уровень сложности противника и начинать с максимальным сопротивлением. Вообщем, новичкам здесь тоже рады.

Итог

Я являюсь преданным фанатом виртуального баскетбола вот уже много лет и примерно с NBA 2K14 я уверен, что эта франшиза является лучшей. Да, на фоне сотрудники EA пытаются вывести свой баскетбол на этот же уровень, но получается у них достаточно плохо, если не сказать ужасно. А у 2K Games мы видим шикарное развитие франшизы — карьера обзавелась продвинутым сюжетом и интересными карт-сценами, есть тьма режимов удобных для тренировок и игры в компании с другом, есть мультиплеер конечно же. Это отличная возможность играть в баскетбол, сидя на любимом диване.

Комментарии и отзывы NBA 2K20
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