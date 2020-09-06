Обзор NBA 2K21. Баскетбол будущего

Спортивные симуляторы хороши своей стабильностью — геймеры каждый год получают свою новую часть, наслаждаются сражениями и даже не думают о том, что свежая часть может не выйти. И разработчики NBA 2K21 подтвердили стабильность своего проекта, выпустив в свет достаточно качественный симулятор баскетбола, который выглядит потрясно и обладает целым рядом интересных нововведений, которые привлекают внимание аудитории. Да, есть и некоторые недостатки, куда же без них, но на самом деле могу сказать, что они легко перекрываются преимуществами новой игры. Их довольно много, так что давайте не будем тянуть время — перейдём сразу к сути.

Управление стало более гибким

Нам всегда нравилась серия NBA 2K за то, что она очень легка в понимании игроком, который впервые сел играть, но при этом при желании геймер может стать профессионалом и насладиться такими трюками и финтами, что реальные игроки из NBA будут завидовать. И в NBA 2K21 эту фишку улучшили — теперь технология Pro Stick стала более податлива для трюков, которые игрок делает во время владения мячом. Ранее, в предыдущих частях серии, отвод стика давал нам функцию броска, тогда как управлять мячом при атаке или защите было нереально. Теперь функция работает иначе, управлять мячом очень удобно, особенно в нападении, когда противник уже занял позиции и вам нужно как-то разбить оборону хитрыми финтами. Это, без сомнение, одно из лучших нововведений проекта, позволяющее наслаждаться игрой на высоком уровне мастерства с новыми силами. Хотя, новичкам данная фишка тоже понравился, главное — прочитайте описание управления, чтобы разобраться в тонкостях.

Попадать в кольцо стало легче и тяжелее одновременно

Вместе со сменой управления в ведении мяча разработчики изменили механику бросков в воздухе и из-под кольца. Теперь над головой игрока будет появляться специальная шкала, которая требует выбора идеальной точки для совершения точного попадания. Естественно, как и всегда, скорость и точность попадания зависит от уровня навыка самого игрока, который совершает бросок, но если потренироваться, то мне удавалось даже довольно крупными защитниками попадать с трехочковой линии, что на самом деле довольно трудная задача. Сложность состоит в том, что от механики прошлого года эта немного отличается, так что первое время нужно будет привыкать и осваиваться. Но ничего страшного в этом нет — аналогичная механика была в версии 2017 года, например.

Графика стала лучше

Довольно важным моментом всегда является графика и физика, а сейчас, с будущим переходом на консоли нового поколения, игроки стали говорить о картинке вдвое чаще. Стоит отметить, что графика по ощущениям стала капельку приятнее, реалистичнее и интереснее. Кардинальных изменений все же нет, но если присматриваться к деталям, то они становятся заметны. Отдельно стоит похвалить разработчиков, которые занимались работой над физикой, которая, как нам кажется, тоже стала чуть более реалистичнее, особенно полёт мяча и всё, что с ним связано. В этом плане авторы действительно большие молодцы, а что будет на консолях нового поколения вовсе страшно представить.

Итог

Да, недостатки у игры тоже имеются, пусть и не совсем явные. Например, нам не очень понравилась скорость игры в карьере — её нельзя увеличить, так что матчи получаются очень уж затяжными. Такая проблема была и в прошлой части серии, но, вероятно, это видение разработчиков. Во всём остальном игра стала лучше, игроки стали красивее, режимы те же — можно сражаться как в быстрых матчах, так и в мультиплеере или вовсе проходить карьеру.
Комментарии и отзывы NBA 2K21
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