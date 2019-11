Обзор Need for Speed Heat. Сборка лучшего

Геймплей

Игровой процесс игры можно разделить на два элемента — официальные и нелегальные гонки. В первом случае мы гоняемся днем, с фанатами, трибунами и прочими моментами. На такого рода гонках вы можете заработать денег, примерно по 7-10 тысяч долларов за первое место. Однако по сюжету игры в вашем городе очень много гонщиков и даже при наличии денег купить крутое железо для своего авто не всегда получается, ведь выдают детали только известным гонщикам. И тут в ход идёт второй элемент геймплея — ночные гонки. Там вы зарабатываете себе репутацию, от которой зависит возможность улучшать своё авто и делать его настоящим монстром дорог. Взаимосвязь логично прописана, выглядит очень круто и разнообразие между дневными и ночными гонками позволяет наслаждаться происходящим на экране. Лично мне не очень нравилось в NFS 2015 года выпуска исключительно ночной город, а здесь нам дали разнообразие.Лично у меня сложилось впечатление, что в данной игре тюнинг автомобилей является улучшенной версией того, что мы видели в Need for Speed: Underground или Carbon. Вы можете улучшать параметры своего авто при помощи уникальных деталей, что повышает общую оценку автомобиля и это сказывается при подборе гонок, плюс вы можете изменять внешность своего болида. Стайлинг авто селен на очень крутом уровне, при том вам не нужно подбирать подходящие бампера и спойлеры — есть целые наборы обвеса, которые позволяют в пару нажатий сделать ваше авто очень стильным и привлекательным. Конечно, вы можете поиграться с гибкими настройками определенных элементов корпуса и добиться уникального результата. Например, можно настраивать звук выхлопа, если вам это интересно. За тюнинг могу смело поставить пятерку с плюсом — это очень круто реализованы элемент игры.С одной стороны, сюжет вроде как есть — у нас есть история персонажа, у него есть некое стремление стать лучшим гонщиком и так далее. Собственно, это было практически во всех частях франшизы, где вообще был сюжет. С другой стороны, никакой драматургии или увлекательного повествования нет — у нас есть копы-злодеи, которые всеми способами сражаются с нелегальными гонщиками. Демонстрируются копы очень злыми, жестокими и коварными, а от некоторых сцен буквально веет ненавистью, что меня порадовало — давно сюжет в гонках не вызывал эмоций. Однако на этом все — дальше ничего не изменится кардинально, сюжет не будет удивлять чем-то неординарным. Мы просто гоняем, изредка смотрим кат-сцены со злодеями и получаем от этого небольшую дозу удовольствия. Неплохо, да и будем честными — кто приходит в Need for Speed за сюжетом? Думаю, это все же гонка про адреналин.Новая часть франшизы получилась удачной, в этом нет никакого сомнения — разработчики взяли всё самое лучшее из предыдущих частей серии, совместили это в новой игре и добавили более современную графику. В EA поступили правильно, сделав ставку на уже проверенные элементы геймплея — погони от копов, простой и всем понятный сюжет, крутой тюнинг, смену дня и ночи. Все это нам всегда нравилось, а значит нет смысла от этого отказываться. Всем поклонникам аркадных гонок можно новинку смело посоветовать — играйте и точно не разочаруетесь.