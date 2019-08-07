Обзор Nobby Comfort S-115. Беспроводные наушники с функцией MP3 плеера

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогие беспроводные наушники от компании Nobby, которые получили под свое управление мощный аккумулятор и функцию MP3 плеера. Встречайте, перед вами модель Comfort S-115.

Комплект поставки

Беспроводные наушники Nobby Comfort S-115

Сменные силиконовые амбушюры

Кабель USB

Документация

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.Устройство поставляется в премиальной упаковке, с открывающейся передней крышкой, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:

Внешний вид и функционал

Перед нами компактные беспроводные наушники, которые отлично подойдут для повседневного пользования. Несмотря на свою невысокую стоимость устройство выполнено из качественных материалов и получило современный и минималистичный дизайн.

Наушники, благодаря своей конструкции, получил удобную посадку. Устройство можно использовать даже во время тренировок.

Для удобства транспортировки наушников разработчики добавили в конструкцию специальное магнитное крепление.

Кроме того, благодаря сменным силиконовым амбушюрам вы легко сумеете подобрать для себя необходимый размер.

Блок управления выполнен в привычном стиле и имеет три функциональные кнопки, позволяющие не только управлять громкостью и воспроизведением музыкальных треков, но и отвечать на входящие звонки.

Здесь же расположен встроенный микрофон, индикаторы состояния работы и слот для карты памяти microSD. Поддерживаются карты памяти до 32 Гб. Другими словами, данное решение позволяет использовать Nobby Comfort S-115 в качестве MP3-плеера.

Теперь о самом главном – качестве звука. Звуковая составляющая, на наше удивление, отлично показывает себя в работе. Разработчикам удалось добиться отличного баланса средних и высоких частот, что дает возможность пользователям действительно наслаждаться музыкой. Кроме того, низкие частоты выдают приятные и четкие басы.

Отдельное внимание следует уделить тому, что наушники получили под свое управление аккумулятор мощностью в 135 мАч, что позволяет проработать девайсу на полном заряде до 8 часов.

Итоги

Характеристики

Тип устройства: Bluetooth-наушники с микрофоном

Вид: вставные (затычки), закрытые

Тип: динамические

Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц

Чувствительность: 110 дБ

Импеданс: 16 Ом

Bluetooth 4.2

Поддержка профилей: A2DP, AVRCP, Hands free, Headset

Радиус действия: 10 м

Мощность аккумулятора: 135 мА⋅ч

Время работы: 8 ч

Время зарядки: 2 ч

Поддержка карт памяти до 32 Гб

Подводя итоги по беспроводным наушникам Nobby Comfort S-115 следует отметить, что перед нами многофункциональное решение, которое придется по душе даже самым капризным пользователями. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал и конечно же доступная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.