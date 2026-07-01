Обзор Nothing Phone (3a): стильный минимализм или компромисс за свои деньги? Nothing vs Xiaomi 2025

Я давно наблюдаю за компанией Nothing с момента ее основания и нахожу их продукцию весьма впечатляющей как по дизайну, так и по функциональности. При выборе нового смартфона внешний вид играет первостепенную роль. Оглянитесь в любом магазине электроники, и вы увидите, что большинство современных устройств выглядят почти идентично: плоская стеклянная панель с изогнутыми краями, отсутствие физических кнопок, скромный вырез под камеру и, конечно, фронтальная камера.

Nothing Phone 3a, на первый взгляд, следует тому же шаблону. Тем не менее, его узнаваемый стиль, несомненно, привлекает внимание. Я сам не раз сталкивался с ситуациями, когда незнакомцы подходили ко мне, чтобы узнать, какой именно смартфон я использую. Такой интерес, уверен, стал бы приятным сюрпризом для самой компании Nothing. Помимо своего стильного прозрачного корпуса, ключевой особенностью Nothing Phone 3a является уникальный интерфейс Glyph. Этот интерфейс задействует светодиодные полоски, способные светиться различными узорами, предоставляя мгновенные визуальные уведомления. На базе Android 14, Nothing OS 3.1 работает безупречно и не ощущается как простое наложение на базовую систему. Мне очень нравится фирменный шрифт, продуманное расположение элементов интерфейса и, конечно, оригинальные матричные иконки. Приятно видеть, что каждая деталь имеет свое назначение, а аппарат лишен лишнего предустановленного ПО, что выгодно отличает его от многих других Android-смартфонов.

Nothing Phone 3a оснащен внушительным 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с адаптивной частотой обновления от 30 до 120 Гц. По заявлениям производителя, это один из самых ярких экранов на рынке, способный достигать пиковой яркости в 3000 нит. В основе устройства лежит чипсет Snapdragon 7s Gen 3. Емкость аккумулятора осталась прежней – 5000 мАч, а упор на энергоэффективность нового процессора, как ожидается, положительно скажется на автономности. Nothing Phone 3a, возможно, и не является самым бюджетным смартфоном среднего ценового сегмента, но, безусловно, одним из самых интересных.как