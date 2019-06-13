Обзор Nova Drift. В духе классики

2019-06-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Nova Drift; [108]
Нам крайне часто на глаза попадаются игры, которые выглядят странно и совсем не тянут на обор, но потом получается, что именно именно вот такие проекты и заслуживают больше всего внимания. Сегодня я поиграл в Nova Drift и могу с уверенностью сказать, что это не та ситуация. Разработчик явно сделал нечто интересное, но посоветовать данную игру хоть кому-то я просто не могу. Теперь давайте посмотрим, почему так получается.

Управление

Большой проблемой Nova Drift является совершенно неудобное управление. Я понимаю, что вы можете подключить геймпад и все будет работать гораздо удобнее, но давайте будем честными — даже у половины геймеров геймпадов нет. Обычно пользователи покупают себе клавиатуру с мышкой и на этом все заканчивается. И вот если геймпада у вас нет, то будет довольно тяжело работать с управлением, ведь разработчики явно не продумали ничего в этом направлении. Для «Газа» вам нужно нажимать на клавишу A, для выстрелов — на S, а для управления направлением вправо и влево нужно нажимать на стрелочки. Как думаете, удобно? Либо же можно целиться мышкой, что намного эффективнее, но это не решает проблемы. Да, можно потратить десять часов и привыкнуть к такому стилю управления, но зачем это делать? Почему бы разработчикам просто не показать достойную игру сразу.

Графика

Конечно, я понимаю, что разработчик проекта создавал игру не с миллионом долларов в бюджете, так что ожидать какой-то нереально красивой картинки точно не стоит. С другой стороны, если вы хотите насладиться игровым процессом и получить удовольствие от происходящего на экране, то Nova Drift вам явно не поможет. Разработчик полностью отказался от красивой картинки и на заднем плане, который вроде как является нашем полем боя, просто статичная картинка установлена. Это не очень весело и довольно быстро надоедает. Элементы на игровом поле тоже смотрятся достаточно скупо и дешево — метеориты состоят из нескольких совершенно одинаковых элементов и разлетаются со странной анимацией, враги вовсе светятся в одном и том же стиле. То есть, в плане графики все максимально просто, даже слишком. Вам максимум иногда могут показать другой фон, но не более того. И это разочаровывает, если честно.

Геймплей

Игровой процесс Nova Drift мне показался довольно веселым, но нужно понимать, что вы не можете длительное время этим наслаждаться. У нас есть игровое поле, размером с экран монитора, плюс есть наш виртуальный космолет и разнообразные преграды. Вы можете разрушать преграды на своем пути, можете вполне спокойно нападать на противников и разрушать их космолеты, можете просто уходить с линии огня и не тратить силы на все это. Правда, рано или поздно врагов станет так много, что не разрушить их просто не получится, а значит лучше убирать врагов до того, каких станет слишком уж много. Кроме того, не забывайте про апгрейды — они позволяют вам вполне спокойно сражаться с виртуальными врагами, если правильно распределять ресурсы и получаемые очки. Вообщем, игровой процесс без удивительных возможностей, но есть чем себя занять на час или два. Дольше мне просидеть просто не удавалось.

Итог

Довольно редко после игры в какой-то новый проект не остается вообще никаких эмоций. Бывает, что игра очень понравилась и ее прямо хочется похвалить, чтобы другие тоже играли и наслаждались продуктом, бывает наоборот — хочется раскритиковать, чтобы этот ужас никто не видел. Очень редко случаются ситуации, когда от игры нет вообще никаких эмоций, но с данным релизом именно так и произошло. Как-то слишком уж скучно и однообразно.

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