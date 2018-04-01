Обзор Oklick BT-M-100. Многофункциональная беспроводная гарнитура

2018-04-01, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Oklick BT-M-100; [36]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию стильную беспроводную гарнитуру от компании Oklick, которая не перестает радовать своих покупателей многофункциональными решениями для повседневной жизни. Встречайте, перед вами модель BT-M-100. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 800 рублей. На самом деле и не скажешь, что данное устройство входит в число бюджетных наушников. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной, привычной для компании Oklick упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данной гарнитуре. В комплект поставки входят:
  • Беспроводная гарнитура
  • Кабель AUX
  • Кабель USB-microUSB для зарядки

Особенности

  • Тип: закрытые
  • Адаптивное оголовье
  • Диаметр мембраны: 40 мм
  • Чувствительность: 108 дБ
  • Сопротивление: 32 Ом
  • Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 КГц
  • Интерфейс подключения: Bluetooth 3.0
  • Рабочая дистанция: до 10 метров
  • Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
  • Емкость аккумулятора: 300 мАч
  • Время работы: до 6 часов
  • Размеры: 145х70х200 мм
  • Вес: 127 г.

Внешний вид

В нашем распоряжении сразу два устройства, в черном и белом исполнении. Устройство выполнено из качественных материалов и к сборке у нас никаких нареканий не возникло.

Дужка гарнитуры прикрыта вентилируемым кожзаменителем.

Конструкция крепления дужки с чашками позволяет менять высоту и подобрать для себя оптимальный уровень.

При транспортировке чашки можно сложить и тем самым уменьшить размеры девайса.

Чашки устройства также прикрыты амбушюрами из качественного кожзаменителя.

На левой чашке гарнитуры нет никаких элементов управления. На лицевой части можно увидеть лишь логотип компании производителя.

На лицевой части правой чашки устройства обосновались кнопки управления мультимедийными функциями:
  • Смена режима
  • Увеличить громкость/следующий трек
  • Уменьшить громкость/предыдущий трек
  • Воспроизведение/Пауза/Принять и завершить вызов
  • Управление эквалайзером

По краям обосновались: разъем AUX, microUSB для зарядки, световой индикатор состояния работы, микрофон, кнопка вкл/выкл и разъем для MicroSD карт.

Компактная и стильная гарнитура от Oklick отлично выглядит и не оставит прохожих без внимания.

Функционал и настройка

Начнем с того, что устройство можно использовать не только в одной паре с вашим смартфоном или планшетом, но и любым другим устройством, который имеет разъем AUX. Это существенно увеличивает область применения гарнитуры.

Благодаря встроенному микрофону вы легко сможете отвечать на звонки не доставая свой телефон из кармана.

Кроме того, не обязательно использовать гарнитуру в одной в паре с мобильным устройством для прослушивания музыки. Достаточно закачать на microSD карту свои любимые треки и установить на Oklick BT-M-100. Для переключения между режимом Bluetooth и карты памяти необходимо использовать кнопку Mode.

Сопряжение гарнитуры со смартфоном происходит очень быстро, не нужны вводить никаких паролей, подключение происходит автоматически. Дальность связи достигает до 10-ти метров. Связь держится уверенно, без всяких потерь и помех.

Звучание

После того, как мы запустили музыку в данной гарнитуре, наши уши были приятно удивлены звучанием и выдаваемыми частотами. Качество звука, для данной ценовой категории, на высшем уровне. Низкие частоты выдают приятные и четкие басы. Средних и высоких частот также достаточно для комфортного звучания музыки в различных жанрах. Кроме того, следует отметить, что в устройстве предусмотрена специальная кнопка EQ, которая отвечает за переключение настройки звука, позволяющая подобрать более комфортное звучание под определенный жанр.

Микрофон также показал отличные результаты в работе. Собеседник отлично нас слышал, как и мы его, при разговоре нам не мешали никакие посторонние звуки.

Неплохая шумоизоляция позволяет не отвлекаться на посторонние шумы во время прослушивания музыки.

Аккумулятор

Устройство получило под свое управление аккумулятор мощностью в 300 мАч. Для полной зарядки аккумулятора уходит приблизительно до 2-х часов времени. Полной зарядки девайса хватает до 6-ти часов активного пользования. Другими словами вы можете не переживать за уровень заряда аккумулятора в течении целого рабочего дня.

Итоги

Подведем итоги по беспроводной гарнитуре Oklick BT-M-100. Устройство показало высокие результаты в работе, что не может не порадовать. Отлично настроенные частоты позволяют не просто слушать, а наслаждаться музыкой. Диапазона громкости достаточно для того, чтобы подобрать для себя комфортный уровень звучания. Возможность устанавливать на гарнитуру microSD карту позволяет использовать устройство во время занятия спортом. Девайс отлично держится на голове и не слетает. Отличный функционал, качественная сборка и материалы, стильный дизайн, все это несомненно привлечет внимание покупателей, особенно когда цена за такой девайс на таком низком уровне. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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