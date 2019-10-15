Обзор Occupy White Walls. Стильно и странно

Игровой процесс

Разработчики некоторых игр умею удивлять нас до глубины души и данная игра именно из таких. Мы привыкли, что в мультиплеерных играх вы сражаетесь, деретесь, копите ресурсы для постройки баз и всего в таком духе. В данном проекте ни с кем сражаться не нужно — достаточно наслаждаться окружающими вас красотами и постигать особенности знаменитых картин.

Чужие галереи

Разработчики придумали весьма интересную концепцию проекта, которая работает, увлекает и позволяет вам улучшаться. На начальной стадии у вас в арсенале будет небольшая сумма денег и совершенно крохотный кусок земли виртуального пространства. Вам нужно с этими скудными ресурсами построить галерею, открыть ее и получать деньги от посетителей. Большая их часть — боты. Они будут приносить стабильный доход и позволят вам расширить свои владения, повесить больше картин на стены и так далее. Чем больше и богаче ваша галерея, тем больше денег она будет приносить. Однако, среди ботов будут встречаться и реальные люди, которые тоже приходят посмотреть на ваши владения и тоже вносят деньги в казну. Стоит отметить, что именно в этот момент взаимодействия игра превращается в нечто совершенно удивительное и необычное — игра демонстрирует мир совсем иначе, чем мы привыкли.

Развитие галереи

Стоит понимать, что вы тоже можете путешествовать по виртуальному миру и посещать чужие галереи, просвещаясь и получая удовольствие от того, что придумали другие геймеры. Иногда это очень весело, а иногда приходишь к пониманию, что у всех людей разное мышление, они думаю иначе и фантазия у них работает не так, как у вас. Какие-то галереи мне очень понравились, какие-то показались чересчур вычурными и странными, кто-то делает упор на красоту и изящество классики, а кто-то предпочитает более современные полотна. Получается, что мир красивого у каждого свой, каждый иначе смотрит на искусство и понимает его тоже иначе. Это очень круто, что есть такие игры, которые могут объяснить совершенно уникальные вещи без слов. Понять, что то, что тебе кажется красивым и идеальным, может кому-то не подойти, это большой прорыв в развитии характера и личности.

Итог

Постепенно, с заработком денег, вам нужно будет расширять свои владения и делать галерею более продвинутой и обширной. К примеру, нужно будет покупать новые квадратные метры и каждый последующий метр стоит дороже предыдущего. То есть, построить действительно большую галерею крайне дорого и сразу у вас это не выйдет. Также нужно понимать, что у всех предметов искусства фиксированная одинаковая стоимость, которая постепенно растет с покупкой каждого нового полотна. Это тоже говорит нам о том, что постепенно с повышением заработка вы все так же будете копить на новые картины и разрешение площади, ведь это требует тьму ресурсов. И, конечно, не забывайте, что открывать галерею нужно каждые 30 минут, иначе боты не смогут приходить к вам и приносить свои деньги, что тоже крайне странное решение. Я же не могу постоянно сидеть перед монитором, правда?

Игра очень необычная — такого взаимодействия между игроками я уже давно не наблюдал. Вы можете путешествовать по галереям, наслаждаться красотами местных картин и просвещаться, получая вдохновение и удовлетворение. Также вы можете развивать свою галерею, дабы приглашать гостей, демонстрировать свое отношение к искусству и все в таком духе. Шикарный проект, который, безусловно, стоит вашего внимания — обязательно попробуйте себя в роли владельца галереи. Это очень интересный и необычный опыт.