Обзор Occupy White Walls. Стильно и странно

2019-10-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Occupy White Walls; [34]
Разработчики некоторых игр умею удивлять нас до глубины души и данная игра именно из таких. Мы привыкли, что в мультиплеерных играх вы сражаетесь, деретесь, копите ресурсы для постройки баз и всего в таком духе. В данном проекте ни с кем сражаться не нужно — достаточно наслаждаться окружающими вас красотами и постигать особенности знаменитых картин.

Игровой процесс

Разработчики придумали весьма интересную концепцию проекта, которая работает, увлекает и позволяет вам улучшаться. На начальной стадии у вас в арсенале будет небольшая сумма денег и совершенно крохотный кусок земли виртуального пространства. Вам нужно с этими скудными ресурсами построить галерею, открыть ее и получать деньги от посетителей. Большая их часть — боты. Они будут приносить стабильный доход и позволят вам расширить свои владения, повесить больше картин на стены и так далее. Чем больше и богаче ваша галерея, тем больше денег она будет приносить. Однако, среди ботов будут встречаться и реальные люди, которые тоже приходят посмотреть на ваши владения и тоже вносят деньги в казну. Стоит отметить, что именно в этот момент взаимодействия игра превращается в нечто совершенно удивительное и необычное — игра демонстрирует мир совсем иначе, чем мы привыкли.

Чужие галереи

Стоит понимать, что вы тоже можете путешествовать по виртуальному миру и посещать чужие галереи, просвещаясь и получая удовольствие от того, что придумали другие геймеры. Иногда это очень весело, а иногда приходишь к пониманию, что у всех людей разное мышление, они думаю иначе и фантазия у них работает не так, как у вас. Какие-то галереи мне очень понравились, какие-то показались чересчур вычурными и странными, кто-то делает упор на красоту и изящество классики, а кто-то предпочитает более современные полотна. Получается, что мир красивого у каждого свой, каждый иначе смотрит на искусство и понимает его тоже иначе. Это очень круто, что есть такие игры, которые могут объяснить совершенно уникальные вещи без слов. Понять, что то, что тебе кажется красивым и идеальным, может кому-то не подойти, это большой прорыв в развитии характера и личности.

Развитие галереи

Постепенно, с заработком денег, вам нужно будет расширять свои владения и делать галерею более продвинутой и обширной. К примеру, нужно будет покупать новые квадратные метры и каждый последующий метр стоит дороже предыдущего. То есть, построить действительно большую галерею крайне дорого и сразу у вас это не выйдет. Также нужно понимать, что у всех предметов искусства фиксированная одинаковая стоимость, которая постепенно растет с покупкой каждого нового полотна. Это тоже говорит нам о том, что постепенно с повышением заработка вы все так же будете копить на новые картины и разрешение площади, ведь это требует тьму ресурсов. И, конечно, не забывайте, что открывать галерею нужно каждые 30 минут, иначе боты не смогут приходить к вам и приносить свои деньги, что тоже крайне странное решение. Я же не могу постоянно сидеть перед монитором, правда?

Итог

Игра очень необычная — такого взаимодействия между игроками я уже давно не наблюдал. Вы можете путешествовать по галереям, наслаждаться красотами местных картин и просвещаться, получая вдохновение и удовлетворение. Также вы можете развивать свою галерею, дабы приглашать гостей, демонстрировать свое отношение к искусству и все в таком духе. Шикарный проект, который, безусловно, стоит вашего внимания — обязательно попробуйте себя в роли владельца галереи. Это очень интересный и необычный опыт.

Комментарии и отзывы Occupy White Walls
Представлен ПК-корпус Sharkoon RGB Flow...
Представлен ПК-корпус Sharkoon RGB FlowКомпания Sharkoon пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью RGB Flow, которая, как видно из наз...
Huawei может установить две ОС на свои с...
Huawei может установить две ОС на свои сHuawei рассматривает возможность установки на свои смартфоны двух операционных систем, причем не только в...
OPPO представила смартфоны Realme X2 и R...
OPPO представила смартфоны Realme X2 и RКомпания Realme представила недорогие смартфоны Realme X2 и Realme 5 Pro. ...
Необычный дизайн прототипа PlayStation 5...
Необычный дизайн прототипа PlayStation 5В сети появились изображения прототипа PlayStation 5, с очень необычным дизайном и крупным V-образным уг...
Беспроводные наушники-вкладыши Toreto To...
Беспроводные наушники-вкладыши Toreto ToПопулярный индийский производитель аудио Toreto, выпустил свой последний продукт - беспроводные наушники ...
HONOR Vision - это 55-дюймовый 4K HDR те...
HONOR Vision - это 55-дюймовый 4K HDR теHONOR объявила о своем выходе на рынок интеллектуальных телевизоров, представив Vision. Телевизор оснащен...
EVGA показала GeForce RTX 2070 Super Ult...
EVGA показала GeForce RTX 2070 Super UltКомпания EVGA официально представила новые видеокарты линейки GeForce RTX 2070 Super Ultra+, которые могу...
Xiaomi выпустила мощный беспроводной пыл...
Xiaomi выпустила мощный беспроводной пылВ безграничном каталоге продуктов в экосистеме Xiaomi теперь будет добавлен новый беспроводной пылесос Mi...


Обзор Xiaomi Mi A3 4/64GB Android One. Подешевело, можно брать?Обзор Xiaomi Mi A3 4/64GB Android One. Подешевело, можно брать?
Обзор Roadgid Duo. Видеорегистратор с парковочной камеройОбзор Roadgid Duo. Видеорегистратор с парковочной камерой
Обзор Moto E5 Play 2/16GB. Недорогой смартфон от легендарной MotorolaОбзор Moto E5 Play 2/16GB. Недорогой смартфон от легендарной Motorola
Обзор T-FORCE Delta Max RGB 500GB (T253TM500G3C302). Быстрый твердотельный диск с подсветкойОбзор T-FORCE Delta Max RGB 500GB (T253TM500G3C302). Быстрый твердотельный диск с подсветкой
Обзор Qumo Blade. Недорогие 2.0 колонки с подсветкойОбзор Qumo Blade. Недорогие 2.0 колонки с подсветкой
Обзор Occupy White Walls. Стильно и стра...
Обзор Occupy White Walls. Стильно и страРазработчики некоторых игр умею удивлять нас до глубины души и данная игра именно из таких. Мы привыкли, ...
Предварительный обзор Corsair i145. Мощн...
Предварительный обзор Corsair i145. МощнВ последнее время компактные готовые компьютеры стали пользоваться повышенным спросом и это позволило про...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo Switch...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo SwitchDragon Quest XI стала первой игрой, которую анонсировали более четырех лет назад для загадочной еще тогда...
Обзор Frostpunk: Console Edition. Теперь...
Обзор Frostpunk: Console Edition. ТеперьК сожалению, на консолях практически нет стратегий — разработчикам не очень удобно их портировать на данн...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91Давайте поговорим о старшей модели в линейке Samsung Galaxy A, которая выглядит очень круто, оборудована ...
Предварительный обзор Canon IVY REC. Ком...
Предварительный обзор Canon IVY REC. КомОфициально представлена пожалуй самая компактная видеокамера на рынке. Она настолько небольшая, что ее мо...
Обзор Яндекс.Станция Мини - умная колонк...
Обзор Яндекс.Станция Мини - умная колонкИнтернет-гигант не оставляет попыток сделать свой голосовой помощник центром экосистемы умного дома: в пр...
Предварительный обзор Razer Raion. Геймп...
Предварительный обзор Razer Raion. ГеймпОфициально представлен новый геймпад от компании Razer, который выглядит достаточно необычно, оборудован ...
Обзор Radio Commander. В такое вы еще не...
Обзор Radio Commander. В такое вы еще неДостаточно часто нам в руки попадают очень необычные игровые проекты, которые удивляют своими геймплейным...
Предварительный обзор OnePlus 7T Pro. Фл...
Предварительный обзор OnePlus 7T Pro. ФлКакое-то время назад смартфоны компании OnePlus были просто идеальными флагманами — можно было за вполне ...
Обзор The Hong Kong Massacre. Макс Пейн ...
Обзор The Hong Kong Massacre. Макс Пейн Пришло время попробовать весьма кровавый и адреналиновый шутер, который уделывает даже крупных игроков на...
Предварительный обзор OPPO Reno Ace. Мощ...
Предварительный обзор OPPO Reno Ace. МощМы привыкли, что качественные флагманы от известных производителей стоят очень дорого и далеко не для все...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor