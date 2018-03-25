Обзор Oklick BT-L-100. Беспроводная гарнитура с поддержкой microSD

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Сегодня у нас на обзоре очередная новинка от компании Oklick. Встречайте, перед вами бюджетная беспроводная многофункциональная гарнитура Oklick BT-L-100. На момент написания обзора средняя стоимость устройства, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 900 рублей. В нашем распоряжении сразу два девайса в разных цветовых решениях: черном и белом. За небольшую стоимость вы получаете под свое управление стильные наушники, позволяющие не просто слушать и наслаждаться музыкой, но и отвечать на звонки не доставая свой смартфон из кармана. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Беспроводная гарнитура Oklick BT-L-100

Кабель AUX

Кабель USB-microUSB для зарядки

Устройство поставляется в стильной упаковке с прозрачным уголком. На коробке можно найти всю необходимую информацию о данной гарнитуре, в связи с чем разработчики отказались от инструкции по эксплуатации. В комплект поставки входят:

Особенности

Тип: закрытые

Адаптивное оголовье

Диаметр мембраны: 40 мм

Чувствительность: 108 дБ

Сопротивление: 32 Ом

Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 КГц

Интерфейс подключения: Bluetooth 3.0, AUX

Рабочая дистанция: до 10 м

Аккумулятор: 300 мАч

Время зарядки: 2 часа

Время работы: до 6 часов

Габариты: 170х195х80 мм

Вес: 191 г

Дизайн и функционал

Корпус девайса выполнен из пластика. К сборке у нас никаких нареканий не возникло. Единственное, что нам не понравилось, так это то, что из-за матового покрытия гарнитуры, выполненной в черном цвете, остаются следы от пальцев.

40 мм мембраны прикрыты амбушюрами из кожзаменителя.

При необходимости амбушюры можно снять и почистить. Они закрепляются на специальную площадку на защелках.

Использованный механизм чашек позволяет удобно садиться на голову.

Оголовье выполнено из пластика с прорезиненным покрытием изнутри. Оно хорошо гнется и регулируется по высоте.

Кроме того, для удобства транспортировки, вы можете их сложить внутрь.

На правой части устройства отсутствуют какие-либо элементы управления.

Слот для microSD карты

Кнопка Вкл/Выкл

Микрофон

Индикатор состояния работы

MicroUSB разъем для зарядки

Разъем AUX

Переключение трека/уменьшить громкость

Переключение трека/увеличить громкость

Play/Stop/Ответить/завершить звонок

Mode

Все кнопки управления и разъемы обосновались на левой чашке. Здесь можно увидеть следующее:

Наушники отлично прилегают к голове и не жмут ее при длительном использовании. Шумоизоляция, для данной ценовой категории, на неплохом уровне.

Для прослушивания музыки вы можете использовать беспроводное подключение Bluetooth, microSD карту, либо AUX кабель. Беспроводное подключение работает на дистанции до 10 метров. Связь держится уверенно и без всяких потерь.

Следует отметить, что при подключении гарнитуры к источнику воспроизведения через AUX кабель, устройство можно не включать. В данном случае функциональные кнопки перестают работать, все необходимые настройки (увеличение/уменьшение громкости, переключение треков) придется выполнять с подключенного к гарнитуре устройства.

Качество звука

Если вы любите заниматься спортом и при этом слушать музыку, то не обязательно подключать Oklick BT-L-100 к смартфону или MP3-плееру. Достаточно закачать музыкальные треки на microSD карту и вставить ее в гарнитуру. Очень удобно и просто.Теперь о самом главном, качестве звучания устройства. Как нам показалось, здесь не достаточно средних частот, необходимо их прибавить, а высокие наоборот чуть-чуть прибрать. В низких частотах немного не хватает насыщенности. Однако следует напомнить о стоимости гарнитуры. Диапазона громкости хватает для тех, кто любит погромче и для тех, кто ищет баланс.

Аккумулятор

Итоги

Микрофон показывает неплохие результаты. Собеседник слышал нас отлично, как и мы его. Удобно то, что принимать звонки можно не доставая свой смартфон из кармана, достаточно нажать на кнопку Play/Stop.Устройство получило под свое управление встроенный аккумулятор мощностью 300 мАч. Для полной зарядки необходимо 2 часа времени, а максимального заряда хватает до 6 часов работы. Этого вполне достаточно для того, чтобы пользоваться гарнитурой практически в течении всего рабочего дня.Подведем итоги по беспроводной гарнитуре Oklick BT-L-100. Устройство отлично показало себя в работе. Данный девайс отлично подойдет для тех, кто ищет недорогое, и в то же время многофункциональное решение для повседневной жизни. Большинству пользователей понравится возможность использовать для прослушивания музыки microSD карту. Да, здесь есть свои нюансы, но не стоит забывать о том, что это бюджетная, а не топовая беспроводная гарнитура. Лично нам кажется, что Oklick BT-L-100 полностью оправдывает свою стоимость. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.