Обзор Oklick BT-S-100. Беспроводная гарнитура для любителей активного отдыха

Беспроводные наушники пользуются огромной популярностью среди пользователей, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом. Согласитесь, удобно, когда выходя на утреннюю пробежку вы не просто наслаждаетесь своей любимой музыкой, но и можете отвечать на телефонные звонки не доставая смартфон из кармана. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию бюджетную беспроводную гарнитуру от компании Oklick. Встречайте, перед вами модель BT-S-100. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 700 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в привычной для компании Oklick упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данной гарнитуре. В комплект поставки входят:
- Беспроводная гарнитура Oklick BT-S-100
- Кабель USB-microUSB для зарядки
Особенности
- Тип наушников: вкладыши
- Диаметр мембраны: 10 мм
- Чувствительность: 110 дБ
- Сопротивление: 32 Ом
- Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 КГц
- Емкость аккумулятора: 50 мАч
- Время зарядки: до 2 ч
- Время работы: до 4 ч
- Интерфейс подключения: Bluetooth 4.2
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Длина кабеля: 50 см
- Вес: 11 г
Внешний вид и функционалВ нашем распоряжении гарнитура, выполненная в черном цвете. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. Все выполнено аккуратно и без всяких зазоров между деталями.
Корпус 10 мм мембран сделан из прочного пластика.
Вкладыши выполнены в правильной анатомической форме, которые отлично держатся в ушах, и они, как и ушки гарнитуры, съемные.
Блок управления вынесен отдельно. Здесь расположились три кнопки управления:
- Переключение трека вперед/увеличение громкости
- Вкл/выкл устройства, Принять/завершить звонок
- Переключение трека назад/уменьшение громкости
Здесь же обосновался микрофон и защищенный разъем microUSB для зарядки устройства.
Длина кабеля, не учитывая блок управления, составляет 50 см. Этого вполне достаточно для полноценной работы гарнитуры.
Для подключения гарнитуры используется беспроводная связь Bluetooth 4.2. Связь уверенно держится на расстоянии до 10-ти метров. При работе не было обнаружено никаких помех и потерь.
Порадовала возможность совершать вызов на последний номер из списка звонков при помощи двойного нажатия на кнопку Вкл/выкл на блоке управления гарнитурой.
Качество звукаНе смотря на свою небольшую стоимость, компания производитель не оставила на втором плане качество звучание устройства. Слушать музыку одно удовольствие. Средние частоты, для своей ценовой категории, настроены идеально. Высокие частоты, как нам кажется, можно немного прибрать, однако они никак не мешают прослушиванию. Басы четкие и мягкие.
Диапазона громкости достаточно для того, чтобы найти для себя комфортный уровень звучания. Другими словами, вас ничего не будет отвлекать от занятия спортом.