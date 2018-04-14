Обзор Oklick BT-S-100. Беспроводная гарнитура для любителей активного отдыха

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Беспроводные наушники пользуются огромной популярностью среди пользователей, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом. Согласитесь, удобно, когда выходя на утреннюю пробежку вы не просто наслаждаетесь своей любимой музыкой, но и можете отвечать на телефонные звонки не доставая смартфон из кармана. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию бюджетную беспроводную гарнитуру от компании Oklick. Встречайте, перед вами модель BT-S-100. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 700 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Беспроводная гарнитура Oklick BT-S-100

Кабель USB-microUSB для зарядки

Устройство поставляется в привычной для компании Oklick упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данной гарнитуре. В комплект поставки входят:

Особенности

Тип наушников: вкладыши

Диаметр мембраны: 10 мм

Чувствительность: 110 дБ

Сопротивление: 32 Ом

Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 КГц

Емкость аккумулятора: 50 мАч

Время зарядки: до 2 ч

Время работы: до 4 ч

Интерфейс подключения: Bluetooth 4.2

Рабочая дистанция: до 10 м

Длина кабеля: 50 см

Вес: 11 г

Внешний вид и функционал

В нашем распоряжении гарнитура, выполненная в черном цвете. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. Все выполнено аккуратно и без всяких зазоров между деталями.

Корпус 10 мм мембран сделан из прочного пластика.

Вкладыши выполнены в правильной анатомической форме, которые отлично держатся в ушах, и они, как и ушки гарнитуры, съемные.

Переключение трека вперед/увеличение громкости

Вкл/выкл устройства, Принять/завершить звонок

Переключение трека назад/уменьшение громкости

Блок управления вынесен отдельно. Здесь расположились три кнопки управления:

Здесь же обосновался микрофон и защищенный разъем microUSB для зарядки устройства.

Длина кабеля, не учитывая блок управления, составляет 50 см. Этого вполне достаточно для полноценной работы гарнитуры.

Для подключения гарнитуры используется беспроводная связь Bluetooth 4.2. Связь уверенно держится на расстоянии до 10-ти метров. При работе не было обнаружено никаких помех и потерь.

Качество звука

Порадовала возможность совершать вызов на последний номер из списка звонков при помощи двойного нажатия на кнопку Вкл/выкл на блоке управления гарнитурой.Не смотря на свою небольшую стоимость, компания производитель не оставила на втором плане качество звучание устройства. Слушать музыку одно удовольствие. Средние частоты, для своей ценовой категории, настроены идеально. Высокие частоты, как нам кажется, можно немного прибрать, однако они никак не мешают прослушиванию. Басы четкие и мягкие.

Аккумулятор

Итоги

Диапазона громкости достаточно для того, чтобы найти для себя комфортный уровень звучания. Другими словами, вас ничего не будет отвлекать от занятия спортом.Беспроводная гарнитура получила под свое управление аккумулятор емкостью 50 мАч. Полной зарядки аккумулятора хватает до 4-х часов работы. В любом случае, если вы будете слушать музыку, то заряда будет достаточно на всю тренировку.Подведем итоги по беспроводной гарнитуре Oklick BT-S-100. Не смотря на свою бюджетную стоимость устройство отлично показало себя в работе и является достойным дополнением, к примеру, утренним пробежкам. Гарнитура отлично держится в ушах и не слетает. Отвечать на звонки станет гораздо удобнее, при помощи одной кнопки на блоке управления. Отличное звучание, компактные габариты и стильный дизайн превратят ваши тренировки в удовольствие. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.