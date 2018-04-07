Обзор Oklick BT-S-120. Беспроводная гарнитура для современных пользователей

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Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Oklick, которая радует своих покупателей бюджетными, и в то же время многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами беспроводная гарнитура Oklick BT-S-120, получившая под свое управление современный дизайн, который придется по душе большинству пользователей, особенно тем, кто любит заниматься спортом вместе со своими любимыми музыкальными композициями. В нашем распоряжении сразу два устройства, которые отличаются цветами, в черном и белом исполнении. На момент написания обзора средняя стоимость девайса составляла приблизительно 700 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Беспроводная гарнитура

Кабель USB-microUSB для зарядки

Устройство поставляется в привычной для компании Oklick упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данной гарнитуре. В комплект поставки входят:

Особенности

Тип наушников: вкладыши

Диаметр мембран: 10 мм

Чувствительность: 110 дБ

Сопротивление: 32 Ом

Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 КГц

Анатомически правильная форма вкладышей

Интерфейс подключения: Bluetooth 4.2

Рабочая дистанция: до 10 м

Аккумулятор: 80 мАч

Время зарядки: до 2 часов

Время работы: до 5 часов

Длина кабеля: 60 см

Вес: 21 г

Дизайн и функционал

К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. Корпус гарнитуры выполнена из качественного пластика. Следует отметить, что на Oklick BT-S-120 выполненном в черном цвете остаются видные следы от пальцев.

Ушки гарнитуры выполнены из мягкого пластика, что позволяет не натирать кожу при длительном использовании. Они не регулируемые.

10 мм мембраны прикрыты чашками, на которых размещены силиконовые вкладыши анатомически правильной формы. Гарнитура отлично держится на ушах и не слетает при занятии спортом.

На правом наушнике нет никаких элементов управления.

Воспроизведение/пауза (кратковременное нажатие)

Принять/завершить вызов (кратковременное нажатие)

Двойное нажатие позволяет позвонить на последний номер в списке звонков

На левом расположилась кнопка вкл/выкл устройства, которая также отвечает за следующие действия:

Здесь же находится светодиодный индикатор состояния работы, разъем для зарядки microUSB и кнопки управления громкостью, которые также работают в качестве переключения музыкальных треков.

Длина кабеля составляет 60 см. Кабель можно регулировать при помощи специального зажима.

Качество звука

Подключение к смартфону осуществляется при помощи беспроводного подключения Bluetooth. Связь держится уверенно и не прерывается на расстоянии до 10 метров. Этого вполне достаточно для полноценной работы.Если вы будете использовать данное устройство для общения и разговоров, то следует сказать, что Oklick BT-S-120 приятно удивляет. Микрофон отлично показывает себя в работе. Собеседник слышал нас идеально, как и мы его.

Аккумулятор

Итоги

Если рассматривать Oklick BT-S-120 для прослушивания музыкальных композиций, то следует сказать, что здесь необходимо подтянуть средние частоты. Высокие частоты наоборот можно немного убавить. Низких частот, на наше удивление, хватает с лихвой. Гарнитура выдает приятные и мягкие басы.Емкость аккумулятора составляет 80 мАч. Этого вполне достаточно для того, чтобы не остаться без музыки на протяжении всей тренировки. При умеренном пользовании аккумулятор может проработать до 5-ти часов. Лично нам кажется, что это очень даже неплохой результат для бюджетной беспроводной гарнитуры.Подведем итоги по беспроводной гарнитуре Oklick BT-S-120. Стильный, функциональный, недорогой Oklick BT-S-120 придется по душе даже самым капризным пользователям. Устройство показало отличные результаты при работе и оставила у нас лишь положительные впечатления. За небольшую стоимость вы получаете отличные беспроводные наушники в корпусе из качественных материалов. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.