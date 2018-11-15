Обзор One Hour One Life. Самая странная игра 2018 года

2018-11-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - One Hour One Life; [32]
Я обожаю игры про выживание — они позволяют каждый раз окунаться во что-то новое, необычное и нестандартное. В некоторых проектах такого рода нужно было изучать виртуальный мир, следить за тем, чтобы не напали дикие звери, копить еду, строить что-то, наслаждаться этим процессом. Собственно, в этом вся суть «выживалок» — они обязаны предоставить вам возможность наслаждаться процессом. Если этого нет, то зачем вообще играть во что-то подобное? Поиграв в One Hour One Life я могу с уверенностью сказать, что это самая странная и неординарная игра в этом году. А может и не только в этом. И это один из тех редких случаев, когда я прямо заставлял себя играть дальше, так как надеялся, что дальше будет интереснее. Но, интереснее мне не стало. Сегодня я расскажу о том, что из себя представляет проект и почему его нельзя показывать десят младше лет десяти. Да и некоторым взрослым тоже не желательно.

Геймплей

Игровой процесс ничем не отличается от того, что вы уже видели в других играх. Нужно перемещаться по локациям, собирать разного рода ресурсы, делать из них инструменты для работы с какими-то дополнительными задачами, после чего строить себе жилище. Это все мы уже видели, при том не один раз, так что никакого восторга я не ощутил. Бегаешь по карте, собираешь дрова, камни, делаешь из этого что-то, чтобы потом вновь бегать в поисках камней. Далее, вам иногда нужно будет есть, так как персонаж часто голодает и если его долго не кормить, то он просто умрет. Нам этого не нужно, так что спокойненько кушаем ягоды, разные растения и корешки, чтобы наш персонаж мог дальше справляться с тяжелыми условиями жизни. Отдельно стоит отметить то, что здесь есть температура и если ваш персонаж будет мерзнуть или ему будет слишком жарко, то будет беда. Это все игровые особенности, о которых вам стоит знать.

Графика

Самое ужасное, что здесь есть, это графика. И даже не само оформление, это авторский стиль и кому-то он даже понравится. Но, меня сразу смутила голая женщина на экране, которая выглядит как из карикатур 90-х годов. Это выглядит даже не пошло, а слегка противно. Да и у игры нет пометки 18+, значит сюда спокойно могут зайти дети и играть в подобные проекты, наблюдая за голыми женщинами весьма ужасного вида на экране. Лично мне это очень не понравилось, даже в пресловутом Conan Exiles были набедренные повязки, чтобы скрыть срамоту. Это мне дико не зашло, а ведь графика в подобных играх невероятно важна.

Оптимизация

Удивительно, но игра с такой графикой работает не очень то и стабильно. Точнее, в самой игре у меня лишь раз возникли неполадки и игра просто выкинулась на рабочий стол, что можно простить — такое бывает даже с ААА-проектами. Однако, несколько раз продукт просто отказался запускаться. Игра требует создания какого-то сервера, после чего ничего не происходит. С третьего раза мне удалось прорваться и поиграть, но осадок остался. И, что самое удивительное, такого рода проблемы не только у меня наблюдаются.

Итог

Я понимаю, что у небольшой команды разработчиков просто не может получиться графика шикарного уровня. Но можно же было хотя бы не делать ее отвратительной? В подобные игры хочется играть ради наслаждения от процесса выживания, ради сбора ресурсов, строительства, а эти все желания просто отпадают. Не хочется изучать виртуальный мир, когда у тебя по центру экрана бегает оголенная женщина не очень привлекательного вида и собирает палки с земли. Это вообще не то, что хочется советовать своим читателям, а там уже думайте сами. Может и на такие проекты найдется свой покупатель.

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