Обзор One Tank to Rule Them All. Вспоминаем детство

К сожалению, далеко не все современные ААА-проекты стоят внимания пользователей, да и не всем это нужно. Если у вас нет желания отдавать 60 баксов за дорогостоящий игровой продукт, либо у вас нет времени по 100 часов сражаться в сюжетной линии, либо же ваш компьютер не потянет столь тяжелые новинки, можно посмотреть в сторону более простых и казуальных игр, которые тоже умеют радовать и приносить удовольствие. Например, игра One Tank to Rule Them All мне показалась невероятно интересной и увлекательной, я наиграл около пяти часов за неделю и могу сказать, что это лучший вариант времяпровождения для того, кто хочет просто отдохнуть и повоевать с умными противниками. Да, не стоит думать, что если игра выглядит простенько, то она будет легкой в прохождении. Здесь вам нужно очень сильно постараться, чтобы победить врага. Собственно, давайте посмотрим на то, что умеет эта новинка.

Игровой процесс

У нас есть нарисованный виртуальный мир, который очень сильно напоминает игры на бумаге из тетради в клеточку. Это выглядит довольно интересно, кстати, так что визуальная составляющая мне даже пришлась по душе. Далее, у нас под управлением есть танк, который стреляет чем-то вроде сжатых клочков бумаги. Это я так решил, на самом деле это может быть что-то другое. Но мне этот снаряд напомнил бумажки, которыми мы в школе стреляли друг по другу из разобранных шариковых ручек. Вообщем, ваша задача в том, чтобы уничтожить противников на игровом поле. Для этого нужно навести прицел и выстрелить. При этом, можно учитывать рикошет и прочие особенности игрового мира, которых здесь предостаточно. Повторюсь — не стоит оценивать по обложке, эта игра способна дать фору некоторым именитым проектам по своей сложности в плане игровых механик. Это действительно круто, как мне кажется.

Суть сложности игрового процесса в том, что здесь замедляется и ускоряется время. Когда вы просто стреляете, то снаряд летит вперед в замедленном состоянии, вы можете подумать и посмотреть как действовать дальше. Однако, когда вы начинаете двигаться вперед или назад, время ускоряется. Исходя из этих параметров, вам нужно вовремя уходить от выстрела врага, контролируя траекторию полета его снаряда, при этом вовремя останавливаться и давать свой точный залп. Поверьте — это очень сложно, местами даже слишком. Но, с другой стороны, это позволяет нам наслаждаться заслуженной победой.

Управление

Я играл на клавиатуре и мышке, так как у большинства пользователей геймпада нет. Оказалось, что играть очень даже удобно — прицеливаться легко, двигаться танком тоже довольно просто. То есть, игра остается сложной при любом виде контроллера, но не из-за плохо продуманного управления, а из-за того, что здесь вам просто никто не поддается. Вперед и назад ездим на клавишах WS, поворачиваем танк вправо и влево при помощи AD, стреляем пробелом. Этого предостаточно для того, чтобы вы могли казнить своих противников и получать от этого массу радости. Если попадете по врагу, конечно же.

Итог

Это достаточно простая в плане оформления игра — графика напоминает тетрадь в клетку, на танках иногда появляются прикольные рожицы с мемов и стикеров. Управление тоже простое и не требует от вас каких-то невероятных навыков и умений, просто нажимаешь на кнопки и стреляешь. Здесь нужно думать головой и очень активно двигаться, только в этом случае можно будет победить ненавистного врага. Думаю, если вы фанат хардкорных игр, но у вас нет желания играть в серию Souls, то этот проект вам очно подойдет. Плюс, всегда можно поднять уровень сложности.