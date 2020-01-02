Обзор OnePlus 7 (8/256GB). Недорогой флагманский смартфон

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередной флагманский смартфон, который, как нам кажется, сумеет заинтересовать многих покупателей. В нем есть все необходимое для современного человека: отличная начинка, хорошая камера, мощный аккумулятор и многое другое. Встречайте, перед вами OnePlus 7. Модель с 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Смартфон OnePlus 7

Адаптер питания

Кабель USB-C

Защитное стекло

Ключ для извлечения SIM

Силиконовый чехол

Документация

Устройство поставляется в премиальной упаковке. Комплект поставки включает в себя все необходимое для полноценного пользования. Внутри коробки находится следующее:

Внешний вид

Перед нами новый флагман компании, дизайн которого, если сравнивать смартфон с моделями шестого поколения, не получил существенных изменений и разработчики добавили лишь небольшие штрихи. Изменения коснулись дисплея, который занимает практически всю лицевую часть.

Сверху красуется каплевидный вырез под 16 Мп селфи камеру.

Особое внимание покупателей привлечет зеркально серый цвет корпуса. Изменения коснулись и дизайна основной камеры. Кроме того, на задней крышке появилась надпись OnePlus. Также пользователям понравится то, что разработчикам все же удалось избавиться от острых углов экрана.

Снизу находится динамик, разъем USB-C для зарядки и микрофон.

Еще один микрофон разместился сверху.

Слева можно увидеть отсек для SIM и кнопки регулировки громкости.

Справа обосновался слайдер для отключения извещений и кнопка вкл/выкл.

Будете ли вы использовать комплектный чехол полностью зависит от вас. Лично нам показалось, что данное решение полностью меняет дизайн смартфона не в лучшую сторону.

Держать OnePlus 7 в руке очень удобно. Если вы имели возможность пользоваться моделью 6T, то вряд ли вам придется привыкать к новинке. OnePlus 7 еще и весит меньше.

Экран

6.41-дюймовый дисплей OnePlus 7, как нам кажется, придется по душе многим. Optic Amoled с разрешением 1080:2340 пикселей и соотношением сторон 19.5:9 показывает отличные результаты в работе. Дисплей занимает практически 86% площади передней панели. Сенсор отлично реагирует на касания, а яркости, как нам показалось, более чем достаточно. Кажется, что геймеры по достоинству оценят экран данного смартфона.

Начинка

OnePlus 7 работает на базе мощного процессора Snapdragon 855 с тактовой частотой 2.8 ГГц, который уже проверен временем. Отдельное спасибо следует сказать разработчикам за использование памяти UFS 3.0. Смартфон очень шустро работает и не уступает своим конкурентам.

Связь

Уже привычная графика Adreno 640 позволяет играть даже в самые требовательные игры. Что касается памяти, предусмотрено несколько версий. С 6/8/12 Гб оперативной, 128/256 Гб встроенной памятью. Другими словами, отсутствие слота для карты памяти в данном смартфоне никак не сказывается. Одно ясно, что данная начинка верой и правдой сумеет прослужить еще несколько лет.Смартфон поддерживает работу в сетях LTE и отлично подойдет для пользователей, которым необходимо всегда оставаться на связи. Уровень приема держится уверенно и стабильно даже внутри помещений с бетонными стенами. Также следует отметить наличие NFC модуля и подэкранного сканера отпечатков пальцев. Однако многим не понравится отсутствие разъема 3.5-мм под наушники. Как нам кажется, к данному решению мы будет привыкать еще долго.

Аккумулятор

Емкость аккумулятора составляет 3700 мАч, что уже является неплохим показателем среди одноклассников. Полной зарядки устройства вполне достаточно для того, чтобы не переживать за заряд в течение всего рабочего дня, а благодаря использованию USB-C 3.1, пользователи получат отличную прибавку к скорости передачи данных и возможность, при необходимости, быстро подзарядить аккумулятор своего смартфона. Энергоэффективность была достигнута за счет AMOLED-экрана и процессора. Если говорить о цифрах, то в режиме разговора заряда аккумулятор хватит приблизительно на 25 часов работы. В режиме просмотра данный показатель достигает почти 20 часов.

Камера

Основная камера

OnePlus 7 обзавелся двойной камерой, которая показывает очень даже хорошие результаты в работе. 48-Мп основная камера работает в одном тандеме с 5-Мп вспомогательным модулем. Да, здесь вы не получите все, что есть, к примеру у старшего брата, версии Pro, однако производитель все же не забыл о возможности записывать видео в разрешении 4K (60 к/с). На борту установлен сенсор Sony IMX 586, который позволяет делать отличные фотографии. 16 Мп селфи-камера, как нам кажется, придется по душе всем. Фотографии получаются четкими и красочными даже при плохой освещенности. Далее предлагаем посмотреть примеры фото:

Фронтальная камера

Софт

Понравилось то, что разработчики не стали заполнять память множеством предустановленных приложений и тем самым забивать память смартфону. Пользователю дается возможность самостоятельно установить все необходимое. Другими словами, мы получаем практически чистую систему.

Итоги

Характеристики

Тип: смартфон

Операционная система: Android

Версия ОС на начало продаж: Android 9.0

Тип корпуса: классический

Количество SIM-карт: 2

Тип SIM-карты: nano SIM

Режим работы нескольких SIM-карт: попеременный

Вес: 182 г

Размеры (ШxВxТ): 74.8x157.7x8.2 мм

Тип экрана: цветной AMOLED, сенсорный

Тип сенсорного экрана: мультитач, емкостный

Диагональ экрана: 6.41 дюйм.

Размер изображения: 2340x1080

Число пикселей на дюйм (PPI): 402

Соотношение сторон: 19.5:9

Разрешения основных (тыловых) камер: 48 МП, 5 МП

Диафрагмы основных (тыловых) камер: F/1.70, F/2.40

Функции основной (тыловой) фотокамеры: автофокус, оптическая стабилизация, режим макросъемки

Запись видеороликов: (MP4)

Макс. разрешение видео: 3840x2160

Фронтальная камера: 16 МП

Аудио: MP3, AAC, WAV, WMA

Стандарт связи: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A

Интерфейсы: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC

Спутниковая навигация: GPS/ГЛОНАСС/BeiDou

Cистема A-GPS

Процессор: Qualcomm Snapdragon 855

Количество ядер процессора: 8

Видеопроцессор: Adreno 640

Объем встроенной памяти: 256 Гб

Объем оперативной памяти: 8 Гб

Емкость аккумулятора: 3700 мАч

Функция быстрой зарядки

Поддержка RAW

Подводя итоги по OnePlus 7, следует отметить, что перед нами весьма неплохой флагман компании. Но всегда есть одно, но. Данный смартфон не получил существенных отличий от своего младшего братан OnePlus 6T. Да, интересная расцветка, более мощный процессор. Однако, как нам показалось, это все, что их отличает. В любом случае решать вам. Если хочется обновить телефон на свежую модель, то OnePlus 7 идеально подойдет для этого. То есть данный смартфон станет лишь неким переходным вариантом.