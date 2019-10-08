Обзор Outbuddies. Необычный проект

2019-10-08, Автор - Влад Волошин; Продукт - Outbuddies; [70]
Сегодня мы поговорим об очень нестандартной игре, которая выглядит не так, как все, ощущается совсем иначе и в целом отправляет нас во времена классических платформеров на старых-добрых приставках. Только это современный вариант с высоким разрешением, тьмой геймплейных моментов и прочих особенностей. Осталось только разобраться, как в Outbuddies играть и что нужно делать.

Графика

Нарисовать красивую графику из пикселей довольно трудно и есть даже мнение профессионалов, что это гораздо сложнее, чем сделать красивую объемную графику. Ведь художник заключен в плоском виртуальном мире и ему нужно нарисовать объекты, ландшафты и прочие элементы виртуального мира настолько ясно и четко, чтобы геймер взглянул и сразу все понял. А если речь идет про Outbuddies, в которой виртуальный мир напичкан непонятными элементами, то задача в несколько раз усложняется. Тем не менее, дизайнеры проекта явно справились с поставленными задачами и сделали игру настолько красивой, насколько это в принципе возможно при использовании пиксельного арта. Все объекты смотрятся крайне эстетично и стильно, у них есть свои особенности и характерные черты, сам персонаж выглядит довольно уникально на фоне всего остального мира. Лично я получил удовольствие от картинки на экране.

Геймплей

Достаточно вспомнить классические платформеры, в которые вы играли на приставках лет двадцать назад, и вот именно так реализован геймплей в этой игре. Разработчики, конечно, сделали все более филигранно и современно, в этом спору нет, но игровой процесс полностью основан на прыжках, беге, лазании по платформам и стрельбе по врагам. Это костяк геймплея, который вы обязаны осилить для продуктивного прохождения проекта. Нужно иногда уклоняться от атак врагов, иногда просто прыгать и бегать, иногда стрелять и все в таком духе. Платформ в классическом понимании в игре нет, да и не нужны они — достаточно парочки обрывов, чтобы вы почувствовали весь дух жанра. Осталось только привыкнуть к некоторым механикам, которые сначала кажутся странными, а потом можно спокойно отправляться в бой — игра в этом плане довольно понятная и дружелюбная.

Управление

Стоит сразу отметить, что я играл на геймпаде и рекомендую вам тоже делать так же. Игра на клавиатуре в принципе можно, но это очень неудобно и игра создана под геймпад, как и сам жанр, впрочем. Так что если у вас нет геймпада, что крайне странно, то закажите из интернета хоть проводную версию с аналоговыми стиками и этого будет достаточно. Управлять персонажем довольно просто и легко, привыкаешь к кнопкам очень быстро и не нужно даже смотреть на контроллер — полностью погружаешься в геймплей. Конечно, немного грустно, что играть на клавиатуре с мышкой все же не очень удобно, так как платформеры не очень подходят для классических контроллеров от ПК, но это очень слабый минус и на фоне преимуществ игры он меркнет. Да и играть на клавиатуре в принципе можно, просто нужно дольше привыкать к кнопкам и больше тренироваться, тогда как на геймпаде все сразу понятно и привычно.

Итог

Разработчика Outbuddies можно смело похвалить за довольно достойный проект — игра мне принесла массу удовольствия, а ведь я даже не опробовал локальный кооператив и разделение экрана! Это предстоит на выходных, когда придет в гости товарищ с желанием погрузиться в атмосферу классических игровых проектов. Обязательно попробуйте игру — она того стоит и приносит тьму положительных эмоций даже в том случае, если вы привыкли играть лишь в современные ААА-проекты и пиксельную графику не очень любите.

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