Обзор PUBG Lite. Упрощенная версия

2019-10-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - PUBG Lite; [77]
Если вы всегда мечтали поиграть в PUBG и попробовать эту самую атмосферу выживания в открытом поле, когда вокруг свистят пули, а вы даже не можете понять, откуда идёт враг, то самое время насладиться этим. Благо, для этого не нужно даже мощный компьютер покупать — можно и на очень простом ноутбуке десятилетней давности убивать всех и вся. Итак, давайте смотреть.

Что это такое

Довольно долго геймеры жаловались на то, что их компьютеры, даже самые мощные и дорогие, не могут выдавать в PUBG стабильный уровень кадров в секунду. А что делать тем, у кого нет мощнейшего компьютера с видеокартой за тысячу долларов? Раньше ответ звучал как «Страдать», теперь же появилась альтернатива в виде PUBG Lite. Это упрощённая версия игры, в которой все геймплейные аспекты остались нетронутыми — физика, карта, механики и всё в таком духе работают так, как и работали. Изменения коснулись исключительно графики. Она стала проще, легче и нагружает компьютер намного меньше, позволяя играть даже на очень слабых компьютерах, которые оригинальную версию PUBG вообще запускать не смогут. И это действительно круто — не у всех есть мощные компьютеры, но теперь у всех будет возможность поиграть в довольно увлекательный проект. Хорошо, что такая игра вообще существует.

Графика

Создатели PUBG Lite довольно серьезно поработали над изменением графической составляющей и это видно сразу. Текстуры потеряли свое невероятно высокое разрешение, да и в целом графика стала более бедной, с меньшим количеством полигонов. Но, стоит сказать, ничего страшного не произошло — в целом играть можно, ощущения неплохие. Если сравнить наглядно оригинальную и Lite-версию, то вы сразу заметите отличия, но это не значит, что игра выглядит ужасно. Нет, просто некоторые текстуры стали более простыми, освещение поубавили, убрали все эти яркие помпезные эффекты. Теперь игра просто ощущается как оригинал, но на минимальных настройках графики. Для геймеров это настоящий подарок — можно с удовольствием сражаться в виртуальных мирах и не переживать об апгрейде своей игровой машины. Да и если выкрутить графику на максимум, то получается очень даже зрелищно.

Донат

Да, игра распространяется по условно-бесплатной модели и ее можно скачать из интернета без каких-либо затрат. Скачиваете фирменный лаунчер, загружаете клиент игры и можно в бой. Однако стоит отметить, что встроенные покупки, которые есть в игре, никак не влияют на ход боевых действий. За реальные деньги вы, к примеру, можете купить боевой пропуск и получать призы за выполнение заданий. Если же его не купить, то призы вам тоже будут выдавать, но гораздо реже. Вот только это все косметические предметы, которые не помогут вам побеждать, как и врагу. Значит можно совершенно спокойно сражаться, бегать, стрелять, побеждать и проигрывать, даже не думая о встроенных покупках. И только в случае, если игра вам очень понравится, можно будет вложить немного личных денег и получить удовольствие от дополнительных подарков.

Итог

Авторы проекта показали, что крутые игры могут быть бесплатными и при этом они не будут требовать от вашего железа много производительности. Мы играли вместе с друзьями на протяжении нескольких недель и вообще не ощущали проблем — вкладывать деньги желания особого нет, ведь и так все выглядит неплохо и воевать даже интереснее, когда у тебя нет цветных автоматов в инвентаре. Осталось только научиться попадать, но это уже другая история. Обязательно стоит попробовать Lite-версию — она бесплатная и требует минимум ресурсов от вашей системы.

Комментарии и отзывы PUBG Lite
Смартфоны Pixel 3 и Pixel 3A получат фун...
Смартфоны Pixel 3 и Pixel 3A получат фунКомпания Google рассказала какие особенности и новые функция появятся на старых смартфонах. ...
Смартфон Redmi K30 очень похож на Samsun...
Смартфон Redmi K30 очень похож на SamsunОфициальный анонс смартфона Redmi K30 состоялся пару дней назад, однако на презентации не был раскрыт диз...
Предварительный обзор Google Pixel 4. Не...
Предварительный обзор Google Pixel 4. НеКомпания Google представила свой новый флагманский смартфон, который выглядит довольно необычно и интерес...
Обзор Dunobil Active Signature. Сигнатур...
Обзор Dunobil Active Signature. СигнатурСегодня мы поделимся опытом эксплуатации нового Dunobil Active Signature, выполненного в форм-факторе вид...
AOC U2790PQU профессиональный монитор...
AOC U2790PQU профессиональный мониторСтильный дизайн, внешний вид совсем не бюджетный. Модель больше подойдет для работы, нежели развлечений. ...
Scythe Fuma 2...
Scythe Fuma 2Для максимального охлаждения процессора производители используют двух-башенные конструкции. Scythe предст...
Релиз Diablo Immortal ...
Релиз Diablo Immortal Blizzard планирует выпустить мобильную игру 25 октября 2019 года. В 2018 году на BlizzCon 2018 фанаты ожи...
Alphacool Aurora Plexi GPX-A водоблок дл...
Alphacool Aurora Plexi GPX-A водоблок длAlpahcool представила водоблок для видеокарты от AMD, а именно для AMD Radeon 5700 XT Sapphire Nitro +. Ч...


Обзор Dunobil Active Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор Dunobil Active Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Xiaomi Mi A3 4/64GB Android One. Подешевело, можно брать?Обзор Xiaomi Mi A3 4/64GB Android One. Подешевело, можно брать?
Обзор Roadgid Duo. Видеорегистратор с парковочной камеройОбзор Roadgid Duo. Видеорегистратор с парковочной камерой
Обзор Moto E5 Play 2/16GB. Недорогой смартфон от легендарной MotorolaОбзор Moto E5 Play 2/16GB. Недорогой смартфон от легендарной Motorola
Обзор T-FORCE Delta Max RGB 500GB (T253TM500G3C302). Быстрый твердотельный диск с подсветкойОбзор T-FORCE Delta Max RGB 500GB (T253TM500G3C302). Быстрый твердотельный диск с подсветкой
Предварительный обзор Google Pixel 4. Не...
Предварительный обзор Google Pixel 4. НеКомпания Google представила свой новый флагманский смартфон, который выглядит довольно необычно и интерес...
Обзор Occupy White Walls. Стильно и стра...
Обзор Occupy White Walls. Стильно и страРазработчики некоторых игр умею удивлять нас до глубины души и данная игра именно из таких. Мы привыкли, ...
Предварительный обзор Corsair i145. Мощн...
Предварительный обзор Corsair i145. МощнВ последнее время компактные готовые компьютеры стали пользоваться повышенным спросом и это позволило про...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo Switch...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo SwitchDragon Quest XI стала первой игрой, которую анонсировали более четырех лет назад для загадочной еще тогда...
Обзор Frostpunk: Console Edition. Теперь...
Обзор Frostpunk: Console Edition. ТеперьК сожалению, на консолях практически нет стратегий — разработчикам не очень удобно их портировать на данн...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91Давайте поговорим о старшей модели в линейке Samsung Galaxy A, которая выглядит очень круто, оборудована ...
Предварительный обзор Canon IVY REC. Ком...
Предварительный обзор Canon IVY REC. КомОфициально представлена пожалуй самая компактная видеокамера на рынке. Она настолько небольшая, что ее мо...
Обзор Яндекс.Станция Мини - умная колонк...
Обзор Яндекс.Станция Мини - умная колонкИнтернет-гигант не оставляет попыток сделать свой голосовой помощник центром экосистемы умного дома: в пр...
Предварительный обзор Razer Raion. Геймп...
Предварительный обзор Razer Raion. ГеймпОфициально представлен новый геймпад от компании Razer, который выглядит достаточно необычно, оборудован ...
Обзор Radio Commander. В такое вы еще не...
Обзор Radio Commander. В такое вы еще неДостаточно часто нам в руки попадают очень необычные игровые проекты, которые удивляют своими геймплейным...
Предварительный обзор OnePlus 7T Pro. Фл...
Предварительный обзор OnePlus 7T Pro. ФлКакое-то время назад смартфоны компании OnePlus были просто идеальными флагманами — можно было за вполне ...
Обзор The Hong Kong Massacre. Макс Пейн ...
Обзор The Hong Kong Massacre. Макс Пейн Пришло время попробовать весьма кровавый и адреналиновый шутер, который уделывает даже крупных игроков на...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor