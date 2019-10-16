Обзор PUBG Lite. Упрощенная версия

Что это такое

Если вы всегда мечтали поиграть в PUBG и попробовать эту самую атмосферу выживания в открытом поле, когда вокруг свистят пули, а вы даже не можете понять, откуда идёт враг, то самое время насладиться этим. Благо, для этого не нужно даже мощный компьютер покупать — можно и на очень простом ноутбуке десятилетней давности убивать всех и вся. Итак, давайте смотреть.

Графика

Довольно долго геймеры жаловались на то, что их компьютеры, даже самые мощные и дорогие, не могут выдавать в PUBG стабильный уровень кадров в секунду. А что делать тем, у кого нет мощнейшего компьютера с видеокартой за тысячу долларов? Раньше ответ звучал как «Страдать», теперь же появилась альтернатива в виде PUBG Lite. Это упрощённая версия игры, в которой все геймплейные аспекты остались нетронутыми — физика, карта, механики и всё в таком духе работают так, как и работали. Изменения коснулись исключительно графики. Она стала проще, легче и нагружает компьютер намного меньше, позволяя играть даже на очень слабых компьютерах, которые оригинальную версию PUBG вообще запускать не смогут. И это действительно круто — не у всех есть мощные компьютеры, но теперь у всех будет возможность поиграть в довольно увлекательный проект. Хорошо, что такая игра вообще существует.

Донат

Создатели PUBG Lite довольно серьезно поработали над изменением графической составляющей и это видно сразу. Текстуры потеряли свое невероятно высокое разрешение, да и в целом графика стала более бедной, с меньшим количеством полигонов. Но, стоит сказать, ничего страшного не произошло — в целом играть можно, ощущения неплохие. Если сравнить наглядно оригинальную и Lite-версию, то вы сразу заметите отличия, но это не значит, что игра выглядит ужасно. Нет, просто некоторые текстуры стали более простыми, освещение поубавили, убрали все эти яркие помпезные эффекты. Теперь игра просто ощущается как оригинал, но на минимальных настройках графики. Для геймеров это настоящий подарок — можно с удовольствием сражаться в виртуальных мирах и не переживать об апгрейде своей игровой машины. Да и если выкрутить графику на максимум, то получается очень даже зрелищно.

Итог

Да, игра распространяется по условно-бесплатной модели и ее можно скачать из интернета без каких-либо затрат. Скачиваете фирменный лаунчер, загружаете клиент игры и можно в бой. Однако стоит отметить, что встроенные покупки, которые есть в игре, никак не влияют на ход боевых действий. За реальные деньги вы, к примеру, можете купить боевой пропуск и получать призы за выполнение заданий. Если же его не купить, то призы вам тоже будут выдавать, но гораздо реже. Вот только это все косметические предметы, которые не помогут вам побеждать, как и врагу. Значит можно совершенно спокойно сражаться, бегать, стрелять, побеждать и проигрывать, даже не думая о встроенных покупках. И только в случае, если игра вам очень понравится, можно будет вложить немного личных денег и получить удовольствие от дополнительных подарков.

Авторы проекта показали, что крутые игры могут быть бесплатными и при этом они не будут требовать от вашего железа много производительности. Мы играли вместе с друзьями на протяжении нескольких недель и вообще не ощущали проблем — вкладывать деньги желания особого нет, ведь и так все выглядит неплохо и воевать даже интереснее, когда у тебя нет цветных автоматов в инвентаре. Осталось только научиться попадать, но это уже другая история. Обязательно стоит попробовать Lite-версию — она бесплатная и требует минимум ресурсов от вашей системы.