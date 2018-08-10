Обзор PUSS!. Котики и всё такое

2018-08-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - PUSS!; [53]
Практически всегда инди-разработчики выпускают какие-то скучные проекты, которые не стоят внимания пользователя. Это весьма грустно, так как хочется тратить свои деньги на интересные игры от небольших студий. Когда нам предложили на обзор PUSS!, я подумал, что это шутка. Как вообще кто-то мог придумать игру про котиков с какими-то нездоровыми анимациями, яркой картинкой и сложнейшими уровнями? И, что самое интересное, кто в такое будет играть? Однако, я зашел, поиграл некоторое время и понял, что это одна из самых увлекательных игр за последнее время. Вот честно. Не знаю как именно разработчик меня увлек, но эти уровни с непонятными вариантами прохождения не выходят у меня из головы. Пришлось отказаться от массы других проектов, ведь я хотел играть за этого котика и проходить миры один за другим. Если вы должны работать или заниматься другими важными делами, то не садитесь за PUSS!. Вы просто оттуда не выйдете.

Геймплей

В основе игрового процесса лежат головоломки, вот только 90% из них проходятся не благодаря вашей хитрости, а из-за умения быстро и точно водить мышкой. На каждом уровне у нас есть поле, на котором есть дорожки. Важно уяснить, что наш котик умеет ходить только по этим путям и выходить за их пределы просто нет смысла, так как парочка промахов и мы теряем жизнь. Нужно четко водить мышкой и проводить нашего главного героя именно по этим путям, не зацепляя преграды вокруг себя. Это лишь кажется простым, но на самом деле иногда проход слишком маленький и кот еле там проходит, либо локация постоянно двигается и нужно буквально за мгновение проводить кота, делая четкие движения мышкой. Это сложно и иногда просто сгораешь от того, что вновь проиграл из-за того, что не успел вовремя довести мышку до нужной части локации. Весьма хардкорно получается.

Уровни

Разработчики придумали достаточно много интересных уровней, хотя они, конечно же, периодически повторяются. Стоит отметить, что здесь не будет одного сценария — каждый раз вас ждут разные наборы уровней и иногда они сначала простые, а потом сложные, но бывает, что вас сразу отправляют в очень трудный уровень и вы там все очки жизней теряете. Есть такие задачи, где нужно просто аккуратно провести мышкой по экрану, а есть настоящие головоломки, где нужно думать головой и очень быстро реагировать. В этом плане продукт очень мне понравился, никогда не бывает скучно.

Графика

Обычно я ничего не говорю про графику, так как это дело вкуса и каждый сам выбирает то, что ему нравится. Однако, в этой игре восприятие контента напрямую зависит от картинки и того, что вам там показывают. Я уверен, что если бы главным героем был не котик, а какой-то другой персонаж, то ажиотаж вокруг продукта был бы заметно ниже. Здесь же вакханалия из звуков, вспышек и ярких картинок делают свое дело — играть весело и прикольно, потом даже привыкаешь к этим ярким цветам и можно наслаждаться виртуальным миром. В этом плане дизайнеры явно поняли, как привлечь пользователей.

Итог

Если вы большой фанат хардкорных проектов и хотите получать от виртуальных баталий массу удовольствия, то стоит обратить на новинку особое внимание. Это тот случай, когда игра с невероятной графикой и геймплеем цепляет больше любого шутера. Для меня игрушка стала настоящим откровением, ведь я даже не мог подумать, что инди-студия когда сделать игру про котиков такой крутой. Теперь могут с уверенностью сказать, что в корне изменил свое отношение к таким проектам. Иногда лучше поиграть в PUSS!, чем в очередной бездушный ААА-шутер от крупной компании. И это круто.


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